Психология лжи: почему мы врем и как это влияет на нас?

"Все лгут", – часто повторял персонаж сериала "Обмани меня" доктор Лайтман в процессе своих расследований. Однако многие согласны с этим тезисом и вне контекста сериала о профессоре лжи, помогающем в раскрытии преступлений – мы с детства знаем, что врать плохо, но на практике довольно часто не только лжем, но и находим этому оправдания. О том, что такое ложь и откуда она берется, разбираемся с Жалей Аскеровой, психологом, гештальт-терапевтом и экспертом НАДПО.





"Так будет лучше" – ТОП-1 причин, по которым мы обманываем. Защитить кого-то от болезненной информации – достаточно веская мотивация, чтобы соврать: например, подруге проще сказать, что вы заболели, чем то, что уже запланировали увидеться с кем-то другим, а маме – что носите подаренную ею брошь.

Такая ложь называется белой, поскольку несет в себе только положительные мотивы. Об ее этичности можно спорить долго, однако, за исключением редких случаев, такой обман или замалчивание защищают от неприятный эмоций (стыда, вины, тревоги) лгущего, а не того, кому лгут. Если вы часто сглаживаете углы подобным образом – задумайтесь об уровне своего контакта с реальностью: умеете ли вы выдерживать эмоции, почему боитесь показаться кому-то «плохим» и т.п.





Ложь во имя извлечения личной выгоды называется манипулятивной и работает на эмоциях: так, партнер после расставания может угрожать самоповреждением, чтобы не отпускать вас из зоны контроля, а начальник – чуть что намекать на расторжение сотрудничества, чтобы припугнуть.

Люди, которые прибегают к такой лжи, как правило глубоко травмированы и сами имеют проблемы с доверием, из-за которых опасаются здоровой коммуникации на равных. Однако, манипулируя, они щедро делятся этими проблемами с другими – один раз раскрыв сильный обман, можно долго страдать от ощущения, что подвох может подстерегать где угодно.

Отдельной причиной лжи можно выделить состояния, когда человек не может или не хочет контролировать ее количество и ситуации, в которых говорит неправду. Бывают люди, для которых ложь – привычка и потребность. Бесконтрольная ложь может быть поводом для диагностики у психиатра на предмет личностных расстройств.





Мы врем, чтобы:

Защититься . От неприятных последствий, обидных оценок, нежелательного диалога – часто проще сказать неправду ("я болела"), чем честно продолжить разговор ("у меня нет сил с тобой общаться, потому что…") со всеми его последствиями: негатив, потенциальный конфликт и т.п.

Произвести впечатление . Преувеличить регалии на собеседовании, в лучшем свете рассказать о себе в новой компании, расположить к себе человека, с которым выгодно сотрудничать – все это естественное поведение, чтобы получить ярлык "хорошего человека", "своего" и другие обозначения социальной приемлемости.

Извлечь выгоду . Например, когда хотим воспользоваться чужим ресурсом (время, знакомство, деньги) и подтасовываем факты, чтобы получить к нему доступ.

Почувствовать контроль. При ложных вводных человек априори играет по вашим правилам, а вы – будто бы снижаете свою тревогу.

Почему тревога не снижается?

Нечестность тесно сопряжена с тревогой, даже если вынести за скобки социальные нормы и убеждение, что врать нехорошо: ложь как манипуляция фактами или создание альтернативной версии происходящего – это серьезная нагрузка на психику и непрерывна умственная деятельность. Часто "соврать" – это гораздо больше, чем один раз сказать кому-то неправду: нужно постоянно держать в голове, кому какая версия событий была рассказана, контролировать свою речь, постоянно продумывать альтернативные варианты. И все это – в дополнение к рутинным процессам (работа, учеба, общение etc), которые никуда не деваются и требуют постоянной включенности.





Как уменьшить количество лжи в жизни?