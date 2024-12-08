День рыжих 2025: дата праздника и интересные факты о рыжеволосых людях

Рыжеволосые люди в прошлом ассоциировались с разными стереотипами, им приписывали магические способности и колдовство, а в средневековый период они даже подвергались сожжению на костре. К счастью, времена изменились, но женщины и мужчины с огненным цветом волос все так же привлекают к себе внимание. Их уникальной внешности даже посвящен особый праздник – День рыжих, который в 2025 году будут праздновать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и особенностях, а также приведет интересные факты, связанные с рыжими.

Когда отмечается День рыжих в 2025 году

День рыжих празднуют по всему миру в четко фиксированную дату – 26 мая. Цель этого дня – подчеркнуть, насколько красивы все люди, вне зависимости от их цвета волос и типа внешности. Также данный праздник предназначен для того, чтобы объединить обладателей огненной шевелюры, дать им почувствовать себя особенными и получить положительные эмоции.





История праздника

Существует сразу две версии относительно того, как появился День рыжеволосых. Одна из них заключается в том, что праздник придумали две сестры, наделенные от природы локонами огненного цвета. Их целью было дать понять всем людям, обладающим подобной внешностью, насколько они красивы и уникальны, и обратить внимание на то, чтобы они ценили и любили себя такими, как они есть.

Другая версия говорит о том, что праздник берет свои истоки из Голландии. Именно в этой стране художник по имени Барт Равенхарст занялся поисками рыжеволосой девушки, которая должна была стать натурщицей для его картины. На его просьбу откликнулись сразу 150 моделей, и девушкам настолько понравилась эта встреча, что они приняли решение повторять ее ежегодно. После к данной традиции приобщились также дети и мужчины, а встречи приобрели масштабный характер и разрослись до уровня фестивалей. В настоящее время подобное мероприятие проводится в голландском городе Тилбурге, и на него съезжаются люди со всего мира.

Кроме того, в разных странах в этот день устраивают конкурсы, флешмобы и вечеринки, проводят фотосессии. Оригинальной праздничной традицией стало выкладывание фотографий с рыжеволосыми друзьями в соцсети.





Интересные факты о рыжих

С обладателями огненных волос связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Характерной особенностью рыжеволосых людей является светлая кожа и наличие веснушек. Это обусловлено тем, что в такой коже содержится особый вид меланина, поэтому она обладает повышенной чувствительностью к солнцу. Неутешительная новость для обладателей рыжих волос заключается в том, что у них гораздо больше шансов заболеть раком кожи, чем у других людей.

Чаще всего можно встретить рыжих с карими глазами. На втором месте находятся зеленоглазые люди с огненной шевелюрой, а голубые глаза считаются редкостью.

Рыжие наделены повышенной чувствительностью к боли, однако, у них низкая восприимчивость к анальгезирующим средствам. Из-за этого при необходимости ввести анестезию потребуется большая доза препаратов.

В мире очень низкий процент рыжеволосых людей, их доля составляет всего 1-2 процента. Больше всего обладателей огненных волос проживает в Ирландии и Шотландии, показатель составляет 13 процентов. В России таких людей больше всего в Удмуртии.





Итог

День рыжих в 2025 году – это отличный повод для обладателей и обладательниц огненной шевелюры почувствовать себя по-настоящему ценными, особенными и уникальными. Есть у вас есть рыжеволосые знакомые, не забудьте поздравить их с праздником и отметить, насколько красива их внешность.