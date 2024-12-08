День пограничника 2025: дата, история и традиции праздника

Наверное, каждый согласится с тем, насколько важна работа людей, которые защищают границы. Чтобы оказать им дань уважения, был учрежден такой профессиональный праздник как День пограничника, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и традициях.

Когда отмечается День пограничника в 2025 году

Тем, кто хочет поздравить своих знакомых, стоящих на страже границы, интересно знать, какого числа пройдет День пограничника в 2025 году. Дата праздника является четко фиксированной и не меняется из года в год, его отмечают 28 мая. Этот день не считается выходным официально, но празднованию даты уделяется особое значение.





История праздника

Для тех, кто хочет больше узнать о данном празднике, важно знать не только, когда День пограничника, но и как он появился. Истоки его возникновения относятся к периоду Советского Союза, когда в 1958 году Совет министров решил установить праздничную дату для пограничников. Уже в то время для отмечания была выбрана дата 28 мая. Она сохранилась и тогда, когда праздник стали официально отмечать в России, указ президента был подписан в 1994 году.

Стоит отметить, что дата 28 мая была приурочена к особому событию. Именно в этот день в 1918 году была создана Пограничная охрана в РСФСР. По прошествии года состоялось переименование в Погранвойска. После развала СССР они стали относиться к составу минбезопасности России. В декабре 1993 года они были выведены в отдельную структуру, была создана Федеральная пограничная служба. Однако в 2003 году было решено перевести погранвойска в ведение ФСБ.





Традиции Дня пограничника

Одна из основных задач данного праздника – почтить память тех, кто посвятил свою жизнь защите границы и отдал ее, выполняя свой долг. В этот день принято приходить к мемориалам и возлагать к ним цветы. В Москве для этого отправляются к Могиле Неизвестного Солдата.

Также в День пограничника отдают дань уважения и тем, кто несет службу в настоящее время. Виновники торжества принимают поздравления не только от друзей и членов семьи, но и от руководства, и даже от президента. Особо отличившимся пограничникам выдают почетные грамоты, а некоторым из них присваивают звания вне очереди.

Праздник сопровождается и такими масштабными мероприятиями как концерты, салюты, проведение выставок, где показывают технику и оружие. Пограничники, срок службы которых уже закончился, устраивают встречи с бывшими коллегами. В этот день, профессионалы, защищавшие границу в прошлом или выполняющие свой долг в наши дни, обязательно надевают неотъемлемый атрибут своей формы – зеленую фуражку. Местом сбора для проведения таких встреч зачастую выбирают городские парки. У пограничников существует традиция, аналогичная той, которую применяют служащие в ВДВ, – купание в фонтанах.





Итог

День пограничника в 2025 году – это особый профессиональный праздник, призванный почтить память тех, кто защищал границы в прошлом, и отдать дань уважения тем, кто выполняет свой долг в настоящее время. Если в вашем окружении есть пограничники, не забудьте поздравить их с праздником, ведь этот день для них очень важен и имеет особое значение.