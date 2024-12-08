День города Санкт-Петербурга 2025: история праздника и его основные мероприятия

Один из самых больших городов России будет праздновать свой день рождения в конце весны. День города Санкт-Петербурга в 2025 году пройдет так же масштабно и весело, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения праздника, а также перечислит основные мероприятия, которые можно будет посетить.

Когда отмечается День города Санкт-Петербурга в 2025 году

Дата праздника четко фиксирована и не меняется из года в год. День города СПБ в 2025 году пройдет 27 мая. При этом всевозможные развлекательные мероприятия организовываются не только в эту дату, но и за две недели до нее. Фестивали, выставки, концерты – лишь малая часть того, чем будет сопровождаться данный праздник.





История праздника

Появление Дня Санкт-Петербурга тесно связано с историей этого города и приурочено к дате его основания. Это произошло 27 мая 1703 года, когда Петр I заложил крепость, расположенную на Заячьем острове в устье реки Невы. При этом правитель сам приложил руку к созданию плана данной крепости, которая впоследствии получила название Петропавловской. Самому же городу дали название в честь апостола Петра. Император усмотрел в этом некий символизм, поскольку в христианстве апостол имел предназначение хранить ключи от рая. Санкт-Петербург же, по представлению Петра I, предназначен был стать "ключом от Балтийского моря".

Впервые День города отпраздновали в грандиозном масштабе в 1803 году, приурочив его к столетию. Через центральную часть прошло торжественное шествие, на улицах зажгли огни, также этот день сопровождали звон колоколов и стрельба из пушек, расположенных в Петропавловской крепости.

Еще более грандиозно отпраздновали двухсотлетие города. На улицах развесили гирлянды и флаги, устроили салюты. В этот раз не только прошел марш военных по городским улицам, но и была организована процессия по реке Неве, состоящая из катеров и пароходов. Когда дошло дело до отмечания трехсотлетия, количество развлекательных мероприятий достигло 2600.





Основные мероприятия 2025

День города СПБ в 2025 году, как и в предыдущие годы, начнется с официальной части. 27 мая в 12:00 прозвучит выстрел в Петропавловской крепости. После торжественно возлагают цветы на Сенатской площади к подножию памятника Петру I. Ежегодно не обходится без народных гуляний в центральной части города, это всевозможные фестивали, концерты, красочные световые шоу.

Также к числу популярных праздничных развлекательных мероприятий относятся следующие:

Шоу "Музыка Дворцового моста", которое проходит вечером и сопровождается разведением Дворцового моста. При этом звучит симфоническая мелодия, после чего следует концерт, длящийся на протяжении часа.

Петровский фестиваль огня, который, по всей вероятности, начнется в полночь, как и в предыдущем году. Открытие шоу начинается с салюта, за ним следуют выступления пиротехнических команд, съезжающихся не только со всей страны, но и с других государств. Местом для проведения мероприятия традиционно выбрана Петропавловская крепость, а наблюдение за шоу удобно осуществлять с Дворцовой набережной или во время прогулки на теплоходе.





Концерт "Классика на Дворцовой" устраивается под открытым небом и проводится на Дворцовой площади. Он включает в себя классические музыкальные произведения с участием звезд мирового масштаба, подразумевает выступления хореографических коллективов, оперных див, хоровое пение. В качестве декораций выступают городские дворцы. В этом году мероприятие состоится 30 мая. Насладиться выступлением можно бесплатно, для этого предназначена общая зона.





Кроме того, события, приуроченные ко Дню города, пройдут в Ленинградском зоопарке, в Екатерининском собрании, в Мариинском театре, в Эрмитаже, в Театре музыкальной комедии, в Мальтийской капелле, в Александринском театре.

В преддверии Дня Санкт-Петербурга в 2025 году также предусмотрено множество интересных мероприятий. К их числу относятся следующие:

Книжный праздник на Дворцовой площади, который можно будет посетить с 22 по 25 мая. Он подразумевает ярмарки, на которых можно будет приобрести разные литературные произведения, организацию мастер-классов для детей, встречи с авторами книг.

Фестиваль тюльпанов – яркое мероприятие, которое пройдет на Елагином острове 24 и 25 мая. Посетив его, можно будет насладиться красотой более чем 50 сортов тюльпанов, высаженных на огромной площади, и послушать концерты.

Фестиваль мороженого будет проводиться на площади Островского 25 и 26 мая. Гости мероприятия смогут отведать более чем 50 видов мороженого, среди которых есть и десерты с весьма необычными вкусами, к примеру, это малина с перцем. Также организовываются выступления артистов, а детей будут развлекать аниматоры.





Итог

День города Санкт-Петербурга в 2025 году – это грандиозное и масштабное мероприятие, где каждый найдет для себя развлечение по вкусу. Обязательно воспользуйтесь возможностью приобщиться к праздничной программе и получить незабываемые эмоции.