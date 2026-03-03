День рождения паровоза в 2026 году: история изобретения и интересные факты

Поезда – это один из самых популярных видов транспорта, чтобы преодолеть расстояние между городами и странами. Однако у этих современных транспортных средств был предшественник – паровоз, день рождения которого в 2026 году смогут отметить работники железной дороги и все желающие. В этой статье Клео.ру расскажет об истории создания первого паровоза, а также интересные факты об этой разновидности транспортного средства.

Когда отмечают День рождения паровоза в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 24 марта. Она была выбрана в связи с тем, что в 1825 году в этот же день и месяц было запатентовано такое изобретение как паровоз.





История создания первого паровоза

Важно событие в транспортной сфере – изобретение первого паровоза состоялось в 1803 году. Заслуга в этом принадлежала англичанину Ричарду Тревитику, который создал повозку с паровым двигателем. Ее уникальность заключалась в способности перемещаться по рельсам. В 1825 году более усовершенствованным изобретением порадовал Джордж Стефенсон, создавший паровоз "Ракета" и запатентовавший его 24 марта. Именно с этой даты и принято вести отсчет истории первого паровоза.

Скорость транспортного средства, появившегося в то время, составляла лишь 25 км в час. Для приведения в движение первых локомотивов использовали паровой двигатель. Его работа основывалась на том, что в топке сжигали уголь, чтобы нагреть воду, которая в свою очередь превращалась в пар. После того, как он поступал в цилиндры, приводились в движение поршни, вращающие колеса.

Строительство первого дизельного локомотива состоялось в 1912 году в Германии. В России заслуга в создании первых двух паровозов принадлежала уральским механикам Черепановым, отцу и сыну. Это произошло в 1833-1835 годах. Кроме того, они построили и железную дорогу, имеющую длину 854 м и проложенную от медного рудника до фабрики.





Интересные факты о паровозах

С паровозами связано множество интересных фактов. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:

В американском штате Огайо в 1913 году произошел весьма необычный случай – паровоз протаранил пароход. Это случилось из-за того, что разлилась река Миссисипи, и машинист, управляющий паровозом, повел его по рельсам, залитым водой. Неожиданно на его пути возник пароход, и произошла авария.

В 1912 году на российских заводах начали выпуск паровозов из серии "Ов", которые получили прозвище "Овечки". Такие транспортные средства отличались неприхотливостью, а поломки у них происходили крайне редко. Некоторые из них использовали вплоть до середины 1950-х годов.

Самым большим и дорогостоящим в советском Союзе стал паровоз "Иосиф Сталин". На его строительство было выделено и потрачено порядка 1,5 млн. долларов.

Самый неповоротливый локомотив под названием "Андрей Андреев" был выпущен в 1934 году. Он имел длину 21 м, из-за своих габаритов не мог вписаться в крутые повороты, и совершал передвижение только на прямых перегонах. Из-за этого локомотив был снят с производства.

Самым быстрым паровозом в мире стал "LNER A4 4468 Mallard". Он отметился тем, что в 1938 году развил скорость 202,7 км в час, ставшую максимальной.

Наибольшее количество экземпляров паровозов – 80, собрано в музее Санкт-Петербурга. Возраст старейшего из них превышает 100 лет.





Подведем итог

День рождения паровоза в 2026 году – это интересный праздник, имеющий довольно давние исторические корни и дающий возможность узнать больше информации о некогда существовавшем виде транспорта. Если у вас есть возможность посетить музей, где в качестве экспонатов представлены паровозы, обязательно сделайте это.