Международный день против диеты: когда отмечается и зачем он нужен

Существуют праздники, целью которых является повышение позитивного мышления среди людей. К их числу можно в полной мере отнести Международный день против диеты, направленный на то, что важно любить и принимать себя такими как есть. В этот день любой человек может убедиться в том, что стандарты красоты, навязанные обществом, не играют особой роли, а проявления красоты могут быть весьма далекими от стереотипов. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях данного праздника, а также о том, почему зачастую диеты не имеют эффекта.

Когда отмечается День против диеты

Для праздника установлена фиксированная дата, он ежегодно отмечается 6 мая. Его целью является донести до как можно большего количества людей мысль о том, что тело может быть красивым в любом размере и форме, вне зависимости от соответствия стандартам, навязанным обществом. При этом делается акцент на важности здорового образа жизни и отмечается, что диеты могут иметь весьма опасные последствия для организма и привести к расстройствам пищевого поведения.

Этот праздник призывает отказаться от диет, вызывающих насилие человека над собой. Вместе с тем, он неоднократно подвергался критике, заключающейся в том, что закрывать глаза на проблемы людей с ожирением – не очень хорошо. Однако даже противники праздника согласны с мнением о том, что нездоровых и несбалансированных диет следует избегать.

История праздника

Праздник был учрежден в 1992 году по инициативе Мэри Эванс Янг, которая была родом из Великобритании и являлась директором группы "Diet Breakers". Впоследствии идею решили перенять и другие страны, День против диеты стали отмечать в Америке, Бразилии, Канаде, Индии, Дании и других государствах.

С созданием праздника тесно связана личная история Мэри Эванс Янг. В детском возрасте ей пришлось пережить множество насмешек и издевательств из-за лишнего веса. Во взрослом возрасте женщине пришла идея об учреждении Дня против диеты. На это повлияла, в том числе информация, которую Мэри узнала о подростке, повесившемся из-за лишнего веса, а также просмотр телепередачи, героинями которой стали женщины, решившие сделать операцию на животе.

В 1992 году по инициативе Мэри состоялась организация грандиозного пикника, в котором приняли участие несколько десятков женщин. Мероприятие сопровождалось наклейками с лозунгом "Откажитесь от этой диеты". Символом данного праздника стала лента светло-голубого цвета. В этот день во многих странах проводятся акции с призывами отказа от диет и акцентом на здоровом питании и занятиях спортом.





Почему диеты часто не работают

Многие люди периодически прибегали к диетам с целью похудеть, но так и не достигали желаемого результата. Клео.ру далее расскажет, почему так происходит.

Основой многих диет является ограничение калорий. Такая мера может дать определенный краткосрочный эффект, но не оправдывает себя в долгосрочной перспективе. Причинами тому являются некоторые аспекты, как физиологические, так и психологические. Первые заключаются в том, что организм, испытывающий ограничения в количестве еды, начинает экономить энергию. В результате жир сжигается гораздо медленнее. Психологические факторы состоят в том, что организм начинает ощущать голод, что вызывает стресс. После завершения диеты риск переедания существенно увеличивается.

Специалисты не устают говорить о том, что людям, желающим сбросить вес, следует делать акцент не на диетах, а на изменении образа жизни. Это включает в себя подбор правильного, разнообразного и сбалансированного рациона питания, обеспечения регулярной физической активности и полноценного отдыха. Только при таком подходе вы не навредите своему организму. Вместе с тем, при наличии определенных заболеваний, таких как ожирение и сахарный диабет, все же нужно ограничивать себя в еде. Однако это должно происходить под контролем специалистов.





Подведем итог

Международный день против диеты – это очередной повод напомнить о том, насколько важно воспринимать свое тело таким, как есть, и любить себя. Порадуйте себя вкусностями в этот день и не забывайте о том, что ваш рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.