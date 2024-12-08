День гадания на ромашках: дата, особенности и традиции этого праздника

Милый и романтичный цветок с желтой серединкой и белыми лепестками знаком каждому с детства. Наверняка вы хотя бы раз гадали на ромашке, пытаясь узнать о чувствах, которые к вам испытывает тот или иной человек. Вспомнить об этой традиции и просто насладиться красотой цветов можно, отметив День гадания на ромашках. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого праздника и его традициях.

Когда отмечают День гадания на ромашках

Для романтичного праздника выбрана дата в самом конце весны – 29 мая. Она не меняется из года в год. В это время ромашки уже распускаются, из них можно собрать красивый букет и подарить его любимой девушке. Такой подарок может гораздо больше сказать о теплых и искренних чувствах, чем холодные розы.





Чем знаменита ромашка

Цветок, напоминающий солнце, с давних времен является олицетворением чистоты и любви. Изначально название растения было известно как "Романов цветок", именно от него и произошло слово "ромашка". В народе цветок прозвали "ворожка", и это неслучайно, поскольку к гаданию на ромашках девушки прибегали издавна, желая узнать о своем суженом. Букет из полевых цветов служил украшением дома. Кроме того, цветки рассыпали у порога и по всему двору, чтобы отвадить нечистую силу.

О том, как появился День гадания на ромашках, достоверно неизвестно, однако существует древняя легенда, связанная с этим цветком. Она рассказывает об истории двух возлюбленных, парня по имени Ромаш, и его девушки. Молодые люди испытывали друг к другу самые возвышенные чувства, а их любовь друг к другу была очень светлой и чистой. Однажды Ромаш принес своей возлюбленной милый цветок с солнечной сердцевинкой и белоснежными лепестками. Юноша рассказал, что увидел его во сне, а после пробуждения цветок оказался у его изголовья.

Девушка решила назвать подарок в честь молодого человека, Ромашкой, и он лад свое согласие. При этом она попросила любимого добыть еще таких цветов, чтобы поделиться своей радостью с другими людьми на земле. Юноша дал клятву сделать это. Однако поиски ни к чему не приводили и были тщетными до тех пор, пока Ромаш не добрался до края земли и не встретился с хранителем снов. Парень попросил о помощи, но ответ был таков: хранитель поможет ему, если он навсегда останется в его стране. В ответ он подарит его девушке целое поле из ромашек. Юноша согласился на это во имя любви.

Возлюбленная Ромаша проводила долгие дни в ожидании, и в один из дней увидела за своим окном огромное ромашковое поле. При этом она поняла, что так и не увидит своего суженого. Девушка подарила людям цветы, которые должны были стать памятью о ее вечной любви к Ромашу. С тех пор на цветочных лепестках стали гадать, чтобы узнать о чувствах.





Гадания на ромашках

Наверняка каждый из нас знает гадание "любит не любит", которое нужно произносить, отрывая цветочные лепестки. Тот из них, который останется последним, и будет говорить о чувствах другого человека. Кроме того, существуют и другие гадания на ромашках:

Заваривание цветочного чая. Выпив его, нужно посмотреть на осадок, образовавшийся на дне кружки. Изображение, которое вы там увидите, будет говорить о том, что вас ждет в будущем.

Плетение венков. Это давняя традиция, которая проводится в ночь на Ивана Купала. Девушки плетут венки и бросают их в реку. После этого нужно смотреть, как себя поведет венок. Если он утонет, то любимый обманет, а если благополучно доберется до другого берега, можно это расценивать как знак о предстоящей свадьбе.





Итог

День гадания на ромашках – это романтичный праздник, который можно провести по собственному усмотрению. Вы можете устроить гадание, чтобы узнать о чувствах своего избранника, или просто насладиться красотой этих милых полевых цветов.