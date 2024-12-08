День медика 2025 — когда отмечается и как проходит праздник

В медицинской сфере работает огромное количество людей, и их труд поистине неоценим. Оказание помощи больным людям, спасение их жизней – все это заслуга медиков. Работа требует не только получения специального образования и приобретения профессиональных навыков, но и огромной самоотдачи. Чтобы отдать дань уважения этим специалистам, был учрежден специальный праздник – День медика, который в 2025 году будут отмечать, как и предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, об особенностях профессии медика и приведет интересные факты, связанные в ней.

Когда отмечается День медика в 2025 году

Дата праздника не является фиксированной. Для празднования Дня медика в России в 2025 году выбрано третье воскресенье июня. Соответственно, праздник можно отметить 15 числа этого месяца. Такая дата берется за основу не только в России, но и в некоторых других странах, таких как Беларусь, Армения и Молдова.





История праздника

Никто не поспорит с тем, что профессия врача относится к числу самых почитаемых. День медика в России стали праздновать довольно давно, но торжество проводилось неофициально, и каждый регион выбирал традиции по собственному усмотрению. Ситуация изменилась в 1980 году, когда праздник решили утвердить на законодательном уровне. С этой целью был издан соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР. В настоящее время документ не утратил своей актуальности и продолжает действовать.

Праздник имеет традиции, свойственные и для других торжеств. К их числу относятся следующие:

мероприятия праздничного характера, которые организовываются для врачей;

проведение корпоративов в среде медиков;

просветительские мероприятия: семинары и конференции, в которых принимают участие специалисты, задействованные в сфере медицины.

Кроме того, особо отличившиеся и опытные представители данной профессии удостаиваются наград. Высшая из них – присвоение звания Заслуженного врача РФ. Получить его могут медики, которые ранее уже были удостоены государственных наград и проработали в сфере медицины не менее 20 лет. Для врачей-рентгенологов этот показатель составляет не менее 15 лет. Также в этот день проводится подведение итогов Всероссийского конкурса врачей. В определенных номинациях присуждаются первое, второе и третье места, а победителям выдаются денежные призы, размер которых составляет от 100 до 500 тыс. рублей.





Кого поздравляют в этот день

К медицинской профессии относятся огромное количество специалистов. Это не только врачи, но и фельдшеры, медсестры, санитары, работники "Скорой помощи". Также непосредственное отношение к данному празднику имеют представители смежных профессий: лаборанты, осуществляющие забор анализов, биологи и инженеры. День медика также отмечают преподаватели медицинских вузов и их студенты, интерны. Все они могут принять поздравления от благодарных пациентов, коллег, членов семьи.





Интересные факты о профессии медика

С профессией медицинского работника связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Основателем медицины считают Гиппократа, которому принадлежит заслуга в создании специального кодекса, который был предназначен для врачей Древней Греции. Он включал в себя этические нормы, которыми должны были следовать медики и впоследствии получил название "Клятва Гиппократа".

В Древнем Египте медицина была настолько развита, что местные врачи даже определяли наличие беременности у женщины и пол ребенка, которого она ожидает. Для проведения "теста" использовали семена пшеницы и ячменя. Женщина должна была помочиться на них, и считалось, что прорастание семян свидетельствовало о беременности. При этом если быстрее поднималась пшеница, то стоило ожидать появления на свет, а если ячмень – то мальчика.

Носить белые халаты врачи стали лишь начиная с XIX столетия. До этого момента они надевали темную одежду.





Появление служб скорой помощи также относится к периоду XIX столетия. Для передвижения и последующей транспортировки больных использовали специальные экипажи, которые прозвали "каретами скорой помощи".

Заслуга в создании противозмеиной сыворотки принадлежит Жаку Понто, врачу из Швейцарии. В процессе ее разработки он испытал на себе укусы трех гадюк. Медик доказал тем самым, что сыворотка действенна, оставшись в живых.

В Индии при составлении рецепта врачи пишут их исключительно большими буквами. Это делается для того, чтобы почерк был разборчивым, и его легко можно было истолковать, тем самым исключив неправильный диагноз и летальный исход.

Как известно, многие медики работают сверхурочно, чтобы помощь была доступной для больных. В процентном соотношении их количество составляет 64%.

Нейрохирург Клаудио Витали из Италии показал поразительный пример того, насколько самоотверженной может быть работа врача. Когда он проводил операцию, то перенес инфаркт, однако не остановил работу, а за помощью для себя обратился лишь спустя полчаса.





Итог

День медика в 2025 году – это значимый праздник, предназначенный для того, чтобы отдать дань уважения представителям данной профессии и вспомнить о том, насколько важен их труд. Если в вашем окружении есть медики, обязательно поздравьте их, ведь услышать теплые слова в этот день для них особенно важно.