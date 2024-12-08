День библиотекаря 2025: когда и как отмечают профессиональный праздник

Ценители литературы уделяют особое значение выбору хороших книг. День библиотекаря в 2025 году – это как раз праздник для любителей читать книги. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и традициях этого праздника, и покажет интересные факты, связанные с библиотечной деятельностью.

Когда отмечается День библиотекаря в 2025 году

Для праздника Дня библиотекаря в России установлена четко фиксированная дата – 27 мая. Этот день предназначен напомнить о важности данной специальности, поскольку именно люди, работающие в библиотеках, помогут вам с выбором интересной и значимой для вас литературы. Примечательно то, для многих других стран дата является плавающей и отмечается в последний понедельник октября.





История и традиции праздника

Возникновение первых библиотек относится еще к периоду 2 тыс. до н.э. Они появились в Вавилоне и имели особое значение, о чем говорит такое название как "дома жизни". Предшественниками книг, изготовленных из папируса, стали таблички из глины, содержащие клинопись. Стоит отметить, что переписыванием такой "книги" занимались на протяжении нескольких лет, поэтому они считались символом роскоши и принадлежали только богатым людям, в частности, фараонам и жрецам. Для скрепления таких книг использовали цепь, это делалось с той целью, чтобы дорогой предмет невозможно было вынести.

Книги во все времена служили источником знания, их стремились сохранить и приумножить. Об этом говорит тот факт, что в Александрии при прибытии кораблей в порт собирались все произведения литературы, находящиеся на них, чтобы сделать копии. Таким способом стремились получить все знания мира и сберечь их в своих сокровищницах.

С дальнейшим развитием цивилизации число книг постоянно приумножалось, поэтому стали возникать сложности с тем, чтобы ориентироваться в их количестве. Это и способствовало появлению библиотекарей. К людям данной профессии относились с уважением и почетом. Заниматься этой деятельностью могли ученые и писатели.

Открытие первой публичной библиотеки в России состоялось в Санкт-Петербурге 27 мая 1795 года. Однако учредить праздник, посвященный библиотекарям, решили лишь в 1995 году. С того времени его отмечают ежегодно.





Профессиональный праздник библиотекаря сопровождается многочисленными традициями. Заслуженным деятелям вручают почетные грамоты. В этот день библиотекари принимают поздравления от коллег и близких людей, проводят праздник в теплой семейной атмосфере или устраивают выезды на природу. Библиотеки открыты для проведения литературных встреч, в которых могут принять участие все желающие. Организовываются всевозможные культурные мероприятия, спектакли и концерты. Отдельного внимания заслуживают встречи для детей, которые зачастую проводят в игровой форме, чтобы маленькие читатели смогли ознакомиться с разными литературными произведениями.





Интересные факты о библиотечной профессии

С библиотечной деятельностью связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

Самая большая библиотека в мире расположена в Вашингтоне, количество книг и документов, содержащихся в ней, превышает 3 млн.

В Нью-Йорке существуют мини-библиотеки, предназначенные только для одного посетителя. В них предлагается на выбор лишь порядка 40 книг. Цель их создания – обеспечить людям место для уединения и отдыха от городского ритма.

В 1963 году появилась первая плавающая библиотека. Местом ее расположения стало судно, имеющее 24 метра в длину.

В библиотеке Гарвардского университета имеются уникальные книги, переплет которых изготовлен из кожи людей.

Загадкой, которую тщетно пытаются отыскать на протяжении многих веков, стала библиотека Ивана Грозного. Предполагают, что она расположена в Москве в кремлевских подземельях.

В свое время Людовик XIV отдал поручение о сборе особой библиотеки для его сына. В ней должны были содержаться книги, в которых отсутствовали любые непристойности. С этой целью переписыванием литературных произведений занимались целых 28 лет. За это время у сына Людовика XIV уже успели появиться собственные дети.





Итог

День библиотекаря в 2025 году – это праздник, который имеет особое значение как для людей этой профессии, так и для ценителей книг. Если в вашем окружении есть знакомые, имеющие отношение к этой деятельности, обязательно поздравьте их.