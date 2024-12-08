Международный день семьи 2025 — когда отмечается и как поздравить близких

Семейные ценности играют огромную роль в жизни каждого человека. Чтобы отметить их значение, был учрежден Международный день семьи. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, традициях празднования в разных странах, а также приведет примеры оригинальных поздравлений.

Когда отмечается Международный день семьи в 2025 году

Дата этого теплого праздника в 2025 году – 15 мая, она является четко фиксированной и не меняется из года в год. Праздник отмечают во многих странах, в том числе и в России. Кроме того, в этой стране 8 июля празднуют также День любви, семьи и верности. Эти праздники являются отдельными, их не следует путать.





История и значение праздника

Заслуга в создании праздника принадлежит генеральной ассамблее ООН, принятие соответствующей резолюции состоялось в 1993 году. Организация основала его с целью привлечения внимания общественности к возможным проблемам, которые могут возникать в семьях. При этом затрагиваются как глобальные общественные вопросы, так и отношения, которые происходят исключительно внутри семьи.

Праздник имеет собственный символ, утвержденный официально. Он выглядит как изображение сердца, расположенного под крышей дома. Элемент выполнен в красном цвете и заключен в зеленый круг. Символ признан вызвать ассоциации с семьей, приоритетами которой являются взаимное уважение, поддержка и любовь.

Ежегодно выбирается тема, являющаяся основополагающей повесткой мероприятий для праздника. Зачастую она посвящена проблемам, затрагивающим вопросы образования детей, бедности и гендерного неравенства.





Как отмечают День семьи в разных странах

Традиционно каждый год проводится главная встреча, которая проводится под патронатом ООН. На ней рассматриваются отчеты, свидетельствующие об итогах региональных праздничных мероприятий, посвященных той или иной тематике.

В этот день в разных странах организовывают круглые столы, конференции, форумы, устраивают благотворительные акции. Праздник сопровождается такими масштабными мероприятиями как фестивали и концерты. В средствах массовой информации Дню семьи придается важное значение, на телевидении выпускают передачи с соответствующей тематикой, а в печатных изданиях выходят статьи, освещающие всевозможные мероприятия и посвященные вопросам семьи.

С 1995 года праздник широко отмечают в России. В этот день в разных регионах страны устраивают тренинги для молодых семей, организовывают всевозможные флешмобы. Особым мероприятием является всероссийский конкурс "Семья года", где можно получить награды в различных номинациях.

Кроме того, если вы задумываетесь о том, как отметить день семьи, это можно сделать в теплой и уютной семейной атмосфере. В этот день можно провести досуг вместе с близкими людьми таким образом:

составление генеалогического древа, просмотр семейных фотографий и чтение писем;

проведение семейных фотосессий и пополнение снимками фотоальбомов;

просмотр свадебных и других семейных видео, к примеру, запечатлевших выписку из роддома или детский утренник;

совместные прогулки в парке, выезд на природу на семейный пикник;

приготовление ужина, в котором задействованы все члены семьи, и последующее проведение времени за праздничным столом.





Поздравления с Днем семьи

Семейный праздник – отличный повод, чтобы произнести теплые слова и отметить, насколько для вас важны близкие люди. Клео.ру предлагает вашему вниманию примеры оригинальных поздравлений, которые сделают атмосферу за праздничным столом по-настоящему уютной:

"Семья – это ценное, что может быть в жизни человека. В этот день хочу пожелать моим близким людям счастья и чувства опоры, которое можно получить в любящей семье. Пусть она станет для вас маяком, ведущим по жизни в верном направлении, а совместные вечера будут наполнены теплом и уютом!"

"В этот день хочу пожелать, чтобы в нашей семье всегда царило взаимопонимание, а невзгоды и обиды обходили ее стороной. Пусть каждый член семьи чувствует себя ее важной и незаменимой частью, а тыл и опора будут незыблемыми. Цените семью – то сокровище, которое у вас есть!"

"Пусть союз, которым является наша семья, крепнет с каждым годом и обретает все большую гармонию! Пусть каждый член семьи постоянно ощущает любовь и преданность, а атмосфера вокруг всегда будет счастливой!"





Подведем итог

Международный день семьи в 2025 году – это отличный повод задуматься о ценностях, которые имеют важное значение в жизни человека, порадовать своих близких и сказать им теплые слова любви. Проведите этот день незабываемо вне зависимости от того, пройдет ли он с посещением масштабного праздничного мероприятия или в уютной семейной обстановке.