День фортепиано в 2026 году: история и интересные факты

Произведения, которые исполняются на определенных музыкальных инструментах, неизменно вызывают восхищение среди поклонников такого творчества по всему миру. Одному из самых популярных из них посвящен особый праздник – День фортепиано, который в 2026 году станет дополнительным поводом приобщиться к музыкальной культуре и больше узнать о ней. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, об известных композиторах и пианистах, а также приведет интересные факты, связанные с инструментом.

Когда отмечают День фортепиано в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 29 марта. Число было выбрано не случайно, оно символизирует количество клавиш, которые содержит фортепиано. Как известно, их общая численность составляет 88, из них 52 – это белые клавиши, а 36 – черные.

История праздника

Возникновению торжества предшествовало появление фортепиано, история которого насчитывает более четырех столетий. Изобретателем данного инструмента считается Бартоломео Кристофори родом из Италии. Его первоначальной целью было создание механизма в виде молоточков, осуществляющих удары по струнам клавесина. В 1709 году ему удалось изобрести модель, способную издавать музыкальные звуки, имеющие как громкое, так и тихое звучание. Впоследствии инструмент усовершенствовали: изменили толщину и расположение струн, дополнили его педалями и рамой из чугуна.

Дизайн фортепиано также был видоизменен, корпус некоторых моделей обзавелся крылом. Для изготовления 70% деталей инструмента и по сей день используется дерево. Остальные 30% составляющих изготавливались из чугуна, меди и войлока. На протяжении длительного периода времени для производства клавиш применялась слоновая кость. Однако после изобретения пластика стали применять этот материал, что обусловлено его доступностью и гораздо более низкой стоимостью.

Сам же праздник фортепиано появился в 2015 году. Заслуга в этом принадлежала немецкому композитору и пианисту Нильсу Фраму. Он преследовал цель подчеркнуть важность данного инструмента в культуре и способствовать вдохновению людей создавать новые творческие проекты.

Интересные факты о фортепиано

С уникальным музыкальным инструментом связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

  • Впервые музыкальное произведение, написанное для фортепиано, было представлено публике и прозвучало в 1732 году. Этим творением стала Лодовико Джустини. Стоит отметить, что до этого момента музыканты предпочитали использовать клавесин по-старинке, хотя фортепиано уже существовало. Сочинять произведения для этого инструмента стали лишь во времена Моцарта.
  • Пианино выглядит гораздо компактнее по сравнению с громоздким роялем. Это обусловлено разным расположением струн. В фортепиано оно является вертикальным, в то время как в рояле горизонтальным. Кроме того, последний инструмент имеет и большее количество педалей – 3, в то время как в пианино их 2.
  • В России изготавливать фортепиано стали лишь в XVIII столетии, изначально производство располагалось в Санкт-Петербурге. До этого для исполнения музыкальных произведений применяли инструменты европейского производства. В 1917 году количество мастерских в России по изготовлению пианино превысило тысячу.

Известные композиторы и пианисты

В День фортепиано будет не лишним вспомнить о мастерах музыкального искусства, поразивших мир своим талантом. Некоторые композиторы и пианисты оставили особенно глубокий след в истории. Клео.ру предлагает вам вспомнить несколько таких имен:

  • Людвиг ван Бетховен. Знаменитый композитор и исполнитель, появившийся на свет в 1770 году, сочинил знаковые произведения для фортепиано, несмотря на то, что на протяжении своей жизни боролся с прогрессирующей глухотой. К числу созданных им шедевров относятся "Лунная соната", "Аппассионата", "Патетическая соната".
  • Фредерик Шопен родился в Польше в 1810 году и покорил мир невероятно эмоционально насыщенными композициями – ноктюрнами, этюдами и прелюдиями.
  • Марта Аргерих появилась на свет в Буэнос-Айресе в 1941 году. Талант этой пианистки, одержавшей победу на международном конкурсе имени Шопена в 1964 году всего лишь в 24-летнем возрасте, поистине феноменален. Публике она запомнилась филигранным исполнением произведений Прокофьева и Рахманинова.
  • Сергей Рахманинов – один из самых виртуозных исполнителей на фортепиано и композиторов XX столетия. Разнообразие жанров созданных им произведений поражает, в их число входят симфонии, фортепианные концерты, прелюдии, рапсодии, оперы, этюды, романсы.
  • Петр Ильич Чайковский – композитор, количество поклонников которого по всему миру исчисляется миллионами по сей день. Такие творения как оперы "Пиковая дама" и "Евгений Онегин", балеты "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" не утрачивают актуальности и неизменно вызывают восторг ценителей искусства.

Итог

День фортепиано в 2026 году – это важный праздник в музыкальной среде, предназначенный напомнить о значимости этого инструмента в культуре. Фортепиано поистине универсально, поскольку подходит для исполнения разнообразных жанров и стилей, представленных в широком диапазоне. Торжество смогут отметить как люди, являющиеся музыкантами, так и поклонники творчества и произведений, исполняемых на данном инструменте.

Ульяна Володская

Журналист

 

