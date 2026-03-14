Час Земли в 2026 году: когда проходит международная экологическая акция

Бережное отношение к ресурсам нашей планеты помогает улучшить экологию и уменьшить количество имеющихся проблем с этой сфере. Именно этому посвящена особая акция – Час Земли, в 2026 году к ней приобщатся множество стран. В этой статье Клео.ру расскажет об истории ее появления, особенностях мероприятий, которые планируется проводить, а также о цели и значение Часа Земли.

Когда пройдет Час Земли в 2026 году

Международная акция Час Земли не имеет четко фиксированной даты. В этом году ее проведение предусмотрено 28 марта. Точное время, когда она будет проходить – с 20:30 до 21:30, при этом нужно ориентироваться на местное время. В этот период все желающие приобщиться к данному мероприятию должны отключить электричество на 60 минут.





История появления акции

Истоки возникновения акции "Час Земли" уходят своими корнями в 2004 год. Именно тогда внимание активистов привлекли исследования ученых об изменении климата планеты. Для решения этой проблемы организаторы акции решили привлечь как можно большее количество людей. Так возникла идея, заключающаяся в отключении света на один час в разных точках земного шара. Она была впервые реализована в 2005 году, на тот момент акция была известна как "Большой щелчок". Однако уже в 2006 году название решили изменить, выбрав для этого формулировку "Час Земли".

Первая акция была организована в Сиднее, в ней приняло участие порядка 2,2 млн человек и 2100 различных организаций. К 2008 году в мероприятии были задействованы уже 35 стран, а количество городов превысило 400. Отключение подсветки было применено для многих знаменитых памятников. В их число вошли Колизей, Уиллис-тауэр, мост "Золотые ворота" и прочие известные сооружения по всему миру.

В 2009 году к мероприятию приобщилось еще больше стран, их численность составила 74. В частности, к акции присоединилась и Россия. В Москве в Час Земли убрали освещение мэрии, МГУ и других важных зданий. Многие клубы принимали посетителей при свечах.





Цели и значение Часа Земли

Традиционное проведение акции заключается в отключении света на один час. Однако ее суть состоит не в том, чтобы снизить потребление электроэнергии, значение имеет гораздо больший масштаб. Основная цель заключается в привлечении внимания как можно большего количества людей к экологическим проблемам. Проведение мероприятия – повод вспомнить о проблемах, о которых мы редко размышляем в повседневной жизни. Это изменение климата, загрязнение воздуха и водных ресурсов, сокращение разнообразия флоры и фауны.





Как проходит акция

Масштабная экологическая акция организовывается каждый год в разных странах мира. Она подразумевает отключение на один час подсветки памятников и всевозможных учреждений. Приобщиться к мероприятию может любой желающий, выключив для этого свет у себя в квартире либо доме. Тем самым люди выражают свое неравнодушие к проблемам ресурсов нашей планеты. Также распространено проведение просветительских мероприятий – лекций, обсуждений экологических инициатив, флешмобов.

Акция "Час Земли" – это повод задуматься о том, как вы можете помочь нашей планете. Это можно делать с помощью следующих действий:

Правильное выбрасывание мусора – сортировка отходов с целью облегчения их переработки, сдача ртутных ламп и батареек в специальные пункты приема.

Бережное и экономное потребление воды – избегание ее пустых трат при мытье посуды и прочих бытовых действиях, исключение протечек, бережное отношение к водоемам.

Снижение выхлопов в атмосферу путем предпочтения велосипеда, а не автомобиля.

Отказ от токсичной бытовой химии, попадающей в почву и негативно влияющей на состояние флоры и фауны.

Помощь природе – посадка деревьев, уборка мусора после отдыха.





Итог

Час Земли в 2026 году – масштабная экологическая акция, в которой задействовано множество стран. Если вы неравнодушны к проблемам нашей планеты, обязательно примите в ней участие и задумайтесь о том, какие меры вы можете предпринять для сохранности природных ресурсов.