День экскурсовода в 2026 году: история и значение профессии

Посещение любой страны или города не обходится без ознакомления с достопримечательностями. Узнать о них максимум интересных фактов и увлекательно провести время на прогулке помогут специалисты, для которых подобная деятельность является настоящим призванием. В их честь был учрежден особый праздник – День экскурсовода, который в 2026 году будет направлен на то, чтобы подчеркнуть значение данной профессии. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества и его особенностях, а также интересные факты, связанные с экскурсиями.

Когда отмечают День экскурсовода в 2026 году

Для отмечания этого интересного праздника установлена четко фиксированная дата – 21 февраля. Виновниками торжества – Международного дня экскурсовода, являются все те, кто имеет отношение к данной профессии. Это гиды, сопровождающие туристов при осмотрах различных достопримечательностей, специалисты, работающие в художественных галереях и в музеях, авторы туристических справочников.





История праздника

Появление первых экскурсий в России относится к периоду XVIII столетия. Такие мероприятия представляли собой поездки на природу, которые организовывались для школьников, чтобы они могли лучше изучать животный и растительный мир. В XIX столетии подобные экскурсии получили активную поддержку со стороны государства.

Начиная со второй половины XIX столетия, экскурсионное дело в России стало стремительно развиваться. Это было обусловлено открытием в крупнейших населенных пунктах страны различных исторических и культурных памятников. Начало XX века отметилось возникновением первых экскурсионных бюро, чья деятельность была направлена на организацию познавательных прогулок, которые устраивались в индивидуальном порядке или для групп.

Появление профессионального праздника было связано с проведением мировой конвенции экскурсоводов, которая прошла впервые и состоялась в Вене в 1985 году. Дату этого события решили приурочить к отмечанию Дня экскурсовода – 21 февраля. Профессиональный праздник был учрежден спустя пять лет после проведения данной конвенции.

Хотя торжество является относительно молодым, в его отмечании принимают участие множество стран. В этот день чествуют экскурсоводов, работающих в различных культурных учреждениях и туристических фирмах. Особо отличившимся специалистам руководство вручает грамоты и дарит ценные подарки. Уделяется внимание и организации просветительских мероприятий – конференций, предназначенных для обмена опытом и обсуждения актуальных трендов туристической отрасли. В туристических центрах, музеях и других культурных учреждениях проводят бесплатные экскурсии, устраивают викторины.





Значение профессии экскурсовода

Возникновение понятия "экскурсовод", обозначающего самостоятельную профессию, относится к периоду второй половины XX века. Это время характеризуется активным развитием туристической отрасли. Значение этой профессии заключается в том, что ее представители помогают узнать множество интересных фактов при осмотре той или иной достопримечательности, посещении картинной галереи или музея, и сделать подобное событие ярким и запоминающимся.

Для того, чтобы освоить азы этой профессии и стать экскурсоводом, получают соответствующее высшее либо среднее образование или оканчивают специальные курсы. Чтобы работать легально, специалисты проходят аттестацию раз в пять лет.





Интересные факты об экскурсиях

Многие из нас привыкли к классическим экскурсиям по культурным памятникам и музеям. Однако в последнее время все большую популярность завоевывают мероприятия, имеющие весьма необычный формат:

VR-экскурсии – представляют собой интерактивные прогулки, когда человек надевает очки виртуальной реальности и может совершить "путешествие во времени", чтобы воочию увидеть исторических персонажей или героев сказок.

Иммерсивные экскурсии – имеют еще более сложный формат по сравнению с предыдущим, поскольку позволяют не только увидеть то или иное событие, но и стать его участником. Во время такого действа человек, к примеру, ощущает запахи, что помогает сделать эффект погружения максимальным.

Экскурсии по работе – тренд, который набирает все большую популярность. Во время такого мероприятия вы сможете посетить масштабный промышленный объект, например, металлургический завод либо гидроэлектростанцию, или же побывать на сицилийских плантациях в роли сборщика апельсинов.

Экскурсия в Хогвартс – мероприятие, которое будет по достоинству оценено фанатами саги о Гарри Поттере. Их организацией занимаются британские туристические агентства, которые устраивают туры по местам, где снималась кинокартина об этом герое.





Итог

День экскурсовода в 2026 году – это интересный праздник, предоставляющий возможность принять участие в разнообразных познавательных мероприятиях. Если среди ваших знакомых есть представители этой профессии, не забудьте поздравить их и выразить уважение их работе.