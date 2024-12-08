Что посмотреть в мае 2025 года: новинки фильмов и сериалов

Киноманы с нетерпением ожидают выходов на экраны новинок с захватывающим сюжетом. В этой статье Клео.ру расскажет вам, что посмотреть в мае 2025 года: какие главные премьеры ожидаются в этом месяце. Вы найдете описание сюжета, жанра и актеров, задействованных в съемках фильма или сериала.

Главные кинопремьеры мая 2025 года

Просмотр односерийных фильмов – отличный повод увлекательно провести вечер. Именно поэтому они пользуются особой популярностью среди любителей кино. В мае 2025 года выйдут фильмы самых разных жанров, поэтому вы точно сможете найти вариант по своему вкусу. Вниманию кинолюбителей предлагаются драмы, остросюжетные триллеры, боевики и другие направления. Далее Клео.ру сделает обзор премьер мая 2025 года, которые определенно заслуживают вашего внимания.

"Все оттенки красного"

Премьера: 1 мая 2025 года

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Нидерланды

Режиссер: Лодевийк ван Леливельд

Актеры: Кес ван ден Брок, Дэнни Дорленд, Софи Буке, Шарлин Санчо

Возрастные ограничения: 16+





Главной героиней фильма выступает юная девушка Сэм, которая устраивается работать в шикарный отель. Там происходит ее знакомство с весьма обаятельным и состоятельным парнем Фендером. Между ними вспыхивает бурный роман, несмотря на то, что ранее у Сэм неоднократно возникали "красные флаги" в отношениях, и она дала себе обещание держаться от мужчин подальше. Однако в случае с Фендером она не может сдержать своих чувств, но вскоре узнает, что новый знакомый имеет тайны и скрывает правду о себе. У юной героини возникает вопрос: являются ли их чувства настоящими или же это ошибка.

"Как заработать на убийстве"

Премьера: 1 мая 2025 года

Жанр: комедия, триллер

Страна: Бельгия, Франция

Режиссер: Франк Дюбоск

Актеры: Франк Дюбоск, Лор Калами, Бенуа Пульворд, Жозефин де Мо

Возрастные ограничения: 18+





Кинокартина явно придется по душе любителям черного юмора. Фильм сочетает в себе элементы триллера и комедии. В центре сюжета оказывается супружеская пара Мишель и Кати, проживающая в местности Юрских гор. Отношения между ними напряженные, на что во многом влияет недостаток денег. Однако они получают изменить свою жизнь в один момент, когда Мишель, находясь за рулем автомобиля, пытается увернуться от медведя, неожиданно вышедшего на дорогу. В результате машина врезается в другое авто с наркодилерами, что приводит к их гибели, а в багажнике обнаруживается два миллиона евро. Перед парой встает нелегких выбор: оставить деньги себе или последовать букве закона и отдать их?

"Мститель: игра на выживание"

Премьера: 1 мая 2025 года

Жанр: боевик, криминал

Страна: Южная Корея

Режиссер: Рю Сын Ван

Актеры: Дал-су Ох, Хэ-Ин Юнг, Хван Джон-мин, Юн-джу Янг

Возрастные ограничения: 18+





Фильмы южнокорейского производства неоднократно заслуживали самые высокие рейтинги среди зрителей. Не исключено, что эта картина также имеет все шансы завоевать успех. Главный герой фильма – Со До Чхоль, детектив полиции с многолетним опытом. Ему приходится столкнуться с серийным убийцей, который открыто заявляет о своих целях, сто приводит к настоящей панике среди населения. Со До Чхолю предстоит вести борьбу с маньяком вместе с новичком – Пак Сону.

Самые ожидаемые сериалы мая 2025 года

Любителей надолго окунуться в атмосферу кино наверняка порадуют новинки сериалов мая 2025 года. Некоторые из них демонстрируются впервые, в то время как другие являются продолжением предыдущих сезонов, уже успевших завоевать популярность среди зрителей. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку таких шедевров.

"Ходячие мертвецы: Мертвый город", 2 сезон

Премьера: 4 мая 2025 года

Жанр: ужасы, драма

Страна: США

Режиссеры: Кевин Даулинг, Гандья Монтейро, Лорен Яконелли, Майкл Е. Сатраземис

Актеры: Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Гай Чарльз, Желько Иванек

Возрастные ограничения: 18+

Многим пришлось по душе продолжение истории одних из главных героев сериала "Ходячие мертвецы", Мэгги и Нигана. Во втором сезоне, как и в первом, они будут в основе сюжета. Им придется вступить в союз, чтобы выжить на Манхэттене, который оказался заполнен мертвецами и отрезан от других частей Нью-Йорка.

"Любовь, смерть и роботы", 4 сезон

Премьера: 15 мая 2025 года

Жанр: фэнтези, комедия, драма, мультсериал

Страна: США

Режиссер: Тим Миллер

Актеры: Хейли МакЛафлин, Хелен Сэдлер, Стефан Капичич

Возрастные ограничения: 18+





Как и в предыдущих сезонах, вниманию зрителей предлагается серия мультфильмов, относящихся к разным жанрам и не связанных между собой. Сюжеты посвящены самым разным темам: киборгам, инопланетным паукам, монстрам, войне, расизму.

"Сирены"

Премьера: 22 мая 2025 года

Жанр: комедия

Страна: США

Режиссер: Молли Смит Мецлер

Актеры: Джулианна Мур, Мэган Фэйхи, Милли Олкок, Кевин Бейкон

Возрастные ограничения: 18+

Сериал снят в жанре черной комедии и порадует захватывающим сюжетом, который повествует о молодой женщине Симоне. Героине повезло получить должность помощницы известной светской львицы и жены миллиардера. Сестра Симоны Девон обеспокоена тем, с какой одержимостью та относится к своей работе и боссу. В результате сестры принимают решение посетить особняк Келлов, находящийся на уединенном острове. Кто бы мог подумать, что предстоящий уикенд станет поистине взрывоопасным и изменит их жизни.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в мае 2025 года, и сможете подобрать для просмотра фильм или сериал, исходя из собственных предпочтений. Выбор за вами, и благодаря разнообразию представленных жанров он не составит особого труда.