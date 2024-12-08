Что посмотреть в мае 2025 года: новинки фильмов и сериалов

Узнайте о самых ожидаемых фильмах и сериалах, которые выйдут в мае 2025 года. Обзор премьер, даты выхода и интересные факты о новинках кино и телевидения.
Киноманы с нетерпением ожидают выходов на экраны новинок с захватывающим сюжетом. В этой статье Клео.ру расскажет вам, что посмотреть в мае 2025 года: какие главные премьеры ожидаются в этом месяце. Вы найдете описание сюжета, жанра и актеров, задействованных в съемках фильма или сериала.
Главные кинопремьеры мая 2025 года
Просмотр односерийных фильмов – отличный повод увлекательно провести вечер. Именно поэтому они пользуются особой популярностью среди любителей кино. В мае 2025 года выйдут фильмы самых разных жанров, поэтому вы точно сможете найти вариант по своему вкусу. Вниманию кинолюбителей предлагаются драмы, остросюжетные триллеры, боевики и другие направления. Далее Клео.ру сделает обзор премьер мая 2025 года, которые определенно заслуживают вашего внимания.
"Все оттенки красного"
- Премьера: 1 мая 2025 года
- Жанр: драма, мелодрама
- Страна: Нидерланды
- Режиссер: Лодевийк ван Леливельд
- Актеры: Кес ван ден Брок, Дэнни Дорленд, Софи Буке, Шарлин Санчо
- Возрастные ограничения: 16+
Главной героиней фильма выступает юная девушка Сэм, которая устраивается работать в шикарный отель. Там происходит ее знакомство с весьма обаятельным и состоятельным парнем Фендером. Между ними вспыхивает бурный роман, несмотря на то, что ранее у Сэм неоднократно возникали "красные флаги" в отношениях, и она дала себе обещание держаться от мужчин подальше. Однако в случае с Фендером она не может сдержать своих чувств, но вскоре узнает, что новый знакомый имеет тайны и скрывает правду о себе. У юной героини возникает вопрос: являются ли их чувства настоящими или же это ошибка.
"Как заработать на убийстве"
- Премьера: 1 мая 2025 года
- Жанр: комедия, триллер
- Страна: Бельгия, Франция
- Режиссер: Франк Дюбоск
- Актеры: Франк Дюбоск, Лор Калами, Бенуа Пульворд, Жозефин де Мо
- Возрастные ограничения: 18+
Кинокартина явно придется по душе любителям черного юмора. Фильм сочетает в себе элементы триллера и комедии. В центре сюжета оказывается супружеская пара Мишель и Кати, проживающая в местности Юрских гор. Отношения между ними напряженные, на что во многом влияет недостаток денег. Однако они получают изменить свою жизнь в один момент, когда Мишель, находясь за рулем автомобиля, пытается увернуться от медведя, неожиданно вышедшего на дорогу. В результате машина врезается в другое авто с наркодилерами, что приводит к их гибели, а в багажнике обнаруживается два миллиона евро. Перед парой встает нелегких выбор: оставить деньги себе или последовать букве закона и отдать их?
"Мститель: игра на выживание"
- Премьера: 1 мая 2025 года
- Жанр: боевик, криминал
- Страна: Южная Корея
- Режиссер: Рю Сын Ван
- Актеры: Дал-су Ох, Хэ-Ин Юнг, Хван Джон-мин, Юн-джу Янг
- Возрастные ограничения: 18+
Фильмы южнокорейского производства неоднократно заслуживали самые высокие рейтинги среди зрителей. Не исключено, что эта картина также имеет все шансы завоевать успех. Главный герой фильма – Со До Чхоль, детектив полиции с многолетним опытом. Ему приходится столкнуться с серийным убийцей, который открыто заявляет о своих целях, сто приводит к настоящей панике среди населения. Со До Чхолю предстоит вести борьбу с маньяком вместе с новичком – Пак Сону.
Самые ожидаемые сериалы мая 2025 года
Любителей надолго окунуться в атмосферу кино наверняка порадуют новинки сериалов мая 2025 года. Некоторые из них демонстрируются впервые, в то время как другие являются продолжением предыдущих сезонов, уже успевших завоевать популярность среди зрителей. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку таких шедевров.
"Ходячие мертвецы: Мертвый город", 2 сезон
- Премьера: 4 мая 2025 года
- Жанр: ужасы, драма
- Страна: США
- Режиссеры: Кевин Даулинг, Гандья Монтейро, Лорен Яконелли, Майкл Е. Сатраземис
- Актеры: Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Гай Чарльз, Желько Иванек
- Возрастные ограничения: 18+
Многим пришлось по душе продолжение истории одних из главных героев сериала "Ходячие мертвецы", Мэгги и Нигана. Во втором сезоне, как и в первом, они будут в основе сюжета. Им придется вступить в союз, чтобы выжить на Манхэттене, который оказался заполнен мертвецами и отрезан от других частей Нью-Йорка.
"Любовь, смерть и роботы", 4 сезон
- Премьера: 15 мая 2025 года
- Жанр: фэнтези, комедия, драма, мультсериал
- Страна: США
- Режиссер: Тим Миллер
- Актеры: Хейли МакЛафлин, Хелен Сэдлер, Стефан Капичич
- Возрастные ограничения: 18+
Как и в предыдущих сезонах, вниманию зрителей предлагается серия мультфильмов, относящихся к разным жанрам и не связанных между собой. Сюжеты посвящены самым разным темам: киборгам, инопланетным паукам, монстрам, войне, расизму.
"Сирены"
- Премьера: 22 мая 2025 года
- Жанр: комедия
- Страна: США
- Режиссер: Молли Смит Мецлер
- Актеры: Джулианна Мур, Мэган Фэйхи, Милли Олкок, Кевин Бейкон
- Возрастные ограничения: 18+
Сериал снят в жанре черной комедии и порадует захватывающим сюжетом, который повествует о молодой женщине Симоне. Героине повезло получить должность помощницы известной светской львицы и жены миллиардера. Сестра Симоны Девон обеспокоена тем, с какой одержимостью та относится к своей работе и боссу. В результате сестры принимают решение посетить особняк Келлов, находящийся на уединенном острове. Кто бы мог подумать, что предстоящий уикенд станет поистине взрывоопасным и изменит их жизни.
Итог
Теперь вы знаете, что посмотреть в мае 2025 года, и сможете подобрать для просмотра фильм или сериал, исходя из собственных предпочтений. Выбор за вами, и благодаря разнообразию представленных жанров он не составит особого труда.