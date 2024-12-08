Международный день культуры 2025 — когда отмечается

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Узнайте, когда отмечается Международный день культуры в 2025 году. Как появился этот праздник и как его отмечают в разных странах.

Некоторые праздники принято отмечать с особо грандиозным размахом и масштабными мероприятиями. К ним в полной мере можно отнести Международный день культуры, который в 2025 году будут праздновать в различных странах мира, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения, значимости, а также о традициях отмечания и мероприятиях, доступных для посещения.

Когда отмечается Международный день культуры в 2025 году

Людям, которые впервые узнали об этом празднике, интересно узнать, какого числа день культуры. Дата является четко установленной – 15 апреля, и не меняется из года в год. Поскольку праздник отнесен к категории международных, его отмечают в один и тот же день в разных странах. Это прекрасный повод, чтобы расширить свое мировоззрение и побольше узнать о направлениях искусства, историческом наследии разных стран.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История праздника

История Дня культуры тесно связана с именем Николая Рериха – знаменитого художника. Именно ему принадлежит заслуга в основании праздника, который он предложил учредить в 1931 году. Это состоялось на собрании международного масштаба, где Рерих предложил праздновать День культуры, а также обозначил его основную цель – обмен культурным опытом. Кроме того, он инициировал принятие международного закона, направленного на то, чтобы обеспечить защиту объектов культуры по всему миру. Данный проект был назван как "Пакт Рериха" и обрел широкую поддержку со стороны других деятелей искусства того времени.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Примечательно то, что при жизни Рериха праздник так и не был учрежден. Художник предпочел сконцентрироваться на том, чтобы продвигать свой Пакт. Об идее о создании подобного праздника вспомнили в 1998 году. Инициатива в его учреждении принадлежала Международной лиге защиты культуры, а датой было выбрано 15 апреля – день, когда был в свое время состоялось подписание Пакта Рериха.

Праздник имеет и другое, редко применяемое название, – Всемирный день культуры под Знаменем Мира. Символ предложил Рерих, он должен был означать взаимодействие в отрасли культуры во всемирном масштабе. Знамя выглядит как белое полотно с изображением трех алых кругов. Они символизируют собой достижения прошедших времен, настоящего периода и будущего. Круги обрамлены в кольцо такого же красного цвета, которое означает символ Вечности. Флаг развевается над госучреждениями многих городов по всему миру. Со Знаменем Мира даже совершали подъем на Эверест.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как отмечают праздник в разных странах

Праздник принято отмечать особо масштабными мероприятиями. В этот день организовывают выставки, театральные постановки, проводят чтения стихов, устраивают музыкальные вечера. В образовательных заведениях можно посетить лекции и принять участие в конференциях, а в школах и университетах проводят уроки, посвященные тематике культуры. Во всем мире уделяют внимание организации и проведению просветительских дней, приуроченных к празднику. Огромное значение также уделяется акциям благотворительного характера, направленным на то, чтобы сохранить наследие.

Итог

Международный день культуры в 2025 году – это значимое мероприятие, которое станет отличным поводом, чтобы приобщиться к прекрасному и расширить свой кругозор. Обязательно посетите культурные мероприятия, которые проводятся в эти дни, постарайтесь больше узнать о наследии разных стран, и у вас останутся незабываемые впечатления.

Ульяна Володская

Журналист

 

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