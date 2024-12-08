Международный день культуры 2025 — когда отмечается

Некоторые праздники принято отмечать с особо грандиозным размахом и масштабными мероприятиями. К ним в полной мере можно отнести Международный день культуры, который в 2025 году будут праздновать в различных странах мира, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения, значимости, а также о традициях отмечания и мероприятиях, доступных для посещения.

Когда отмечается Международный день культуры в 2025 году

Людям, которые впервые узнали об этом празднике, интересно узнать, какого числа день культуры. Дата является четко установленной – 15 апреля, и не меняется из года в год. Поскольку праздник отнесен к категории международных, его отмечают в один и тот же день в разных странах. Это прекрасный повод, чтобы расширить свое мировоззрение и побольше узнать о направлениях искусства, историческом наследии разных стран.





История праздника

История Дня культуры тесно связана с именем Николая Рериха – знаменитого художника. Именно ему принадлежит заслуга в основании праздника, который он предложил учредить в 1931 году. Это состоялось на собрании международного масштаба, где Рерих предложил праздновать День культуры, а также обозначил его основную цель – обмен культурным опытом. Кроме того, он инициировал принятие международного закона, направленного на то, чтобы обеспечить защиту объектов культуры по всему миру. Данный проект был назван как "Пакт Рериха" и обрел широкую поддержку со стороны других деятелей искусства того времени.





Примечательно то, что при жизни Рериха праздник так и не был учрежден. Художник предпочел сконцентрироваться на том, чтобы продвигать свой Пакт. Об идее о создании подобного праздника вспомнили в 1998 году. Инициатива в его учреждении принадлежала Международной лиге защиты культуры, а датой было выбрано 15 апреля – день, когда был в свое время состоялось подписание Пакта Рериха.

Праздник имеет и другое, редко применяемое название, – Всемирный день культуры под Знаменем Мира. Символ предложил Рерих, он должен был означать взаимодействие в отрасли культуры во всемирном масштабе. Знамя выглядит как белое полотно с изображением трех алых кругов. Они символизируют собой достижения прошедших времен, настоящего периода и будущего. Круги обрамлены в кольцо такого же красного цвета, которое означает символ Вечности. Флаг развевается над госучреждениями многих городов по всему миру. Со Знаменем Мира даже совершали подъем на Эверест.





Как отмечают праздник в разных странах

Праздник принято отмечать особо масштабными мероприятиями. В этот день организовывают выставки, театральные постановки, проводят чтения стихов, устраивают музыкальные вечера. В образовательных заведениях можно посетить лекции и принять участие в конференциях, а в школах и университетах проводят уроки, посвященные тематике культуры. Во всем мире уделяют внимание организации и проведению просветительских дней, приуроченных к празднику. Огромное значение также уделяется акциям благотворительного характера, направленным на то, чтобы сохранить наследие.

Итог

Международный день культуры в 2025 году – это значимое мероприятие, которое станет отличным поводом, чтобы приобщиться к прекрасному и расширить свой кругозор. Обязательно посетите культурные мероприятия, которые проводятся в эти дни, постарайтесь больше узнать о наследии разных стран, и у вас останутся незабываемые впечатления.