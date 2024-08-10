ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя

Этикет – это не только умение красиво накрыть на стол или правильно поздороваться. Это совокупность правил, которые помогают нам чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Хотите узнать, насколько хорошо вы знакомы с правилами этикета? Пройдите наш тест и проверьте свои знания!
Вопрос 1: Как правильно держать нож и вилку во время еды?
a) Нож в правой руке, вилка в левой
b) Нож в левой руке, вилка в правой
c) Оба прибора в правой руке
d) Оба прибора в левой руке
Вопрос 2: Когда допустимо начинать есть за столом?
a) Сразу, как принесли еду
b) После того, как все получили свои блюда
c) Когда хозяин дома начинает есть
d) Когда прозвучит тост
Вопрос 3: Как следует прощаться, если вы уходите с вечеринки раньше?
a) Прощаетесь только с хозяином дома
b) Прощаетесь со всеми гостями
c) Прощаетесь с теми, кто находится поблизости
d) Прощаетесь только с близкими друзьями
Вопрос 4: Как правильно представить людей друг другу?
a) Сначала старшего, затем младшего
b) Сначала мужчину, затем женщину
c) Сначала младшего, затем старшего
d) Сначала женщину, затем мужчину
Вопрос 5: Что делать, если вам подали блюдо, которое вам не нравится?
a) Сказать об этом вслух
b) Потихоньку отодвинуть тарелку
c) Попробовать немного и оставить остальное
d) Попросить заменить блюдо
Вопрос 6: Как правильно держать бокал вина?
a) За основание чаши
b) За ножку бокала
c) За край бокала
d) Как удобно
Вопрос 7: Как следует одеваться на деловую встречу?
a) Стильно, но удобно
b) Формально, в деловом стиле
c) Неофициально, чтобы чувствовать себя комфортно
d) В яркой одежде, чтобы привлечь внимание
Вопрос 8: Что нужно делать, если вы опоздали на встречу?
a) Извиниться и начать разговор
b) Прийти и ничего не говорить
c) Извиниться и объяснить причину опоздания
d) Прийти и начать разговор как ни в чем не бывало
Ответы:
- a) Нож в правой руке, вилка в левой
- b) После того, как все получили свои блюда
- c) Прощаетесь с теми, кто находится поблизости
- d) Сначала женщину, затем мужчину
- c) Попробовать немного и оставить остальное
- b) За ножку бокала
- b) Формально, в деловом стиле
- c) Извиниться и объяснить причину опоздания