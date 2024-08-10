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ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя

ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя

С этими вопросами справится не каждый.

Этикет – это не только умение красиво накрыть на стол или правильно поздороваться. Это совокупность правил, которые помогают нам чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Хотите узнать, насколько хорошо вы знакомы с правилами этикета? Пройдите наш тест и проверьте свои знания!

Вопрос 1: Как правильно держать нож и вилку во время еды?

Фото: freepik.com

a) Нож в правой руке, вилка в левой

b) Нож в левой руке, вилка в правой

c) Оба прибора в правой руке

d) Оба прибора в левой руке

Вопрос 2: Когда допустимо начинать есть за столом?

a) Сразу, как принесли еду

b) После того, как все получили свои блюда

c) Когда хозяин дома начинает есть

d) Когда прозвучит тост

Вопрос 3: Как следует прощаться, если вы уходите с вечеринки раньше?

a) Прощаетесь только с хозяином дома

b) Прощаетесь со всеми гостями

c) Прощаетесь с теми, кто находится поблизости

d) Прощаетесь только с близкими друзьями

Вопрос 4: Как правильно представить людей друг другу?

Фото: freepik.com

a) Сначала старшего, затем младшего

b) Сначала мужчину, затем женщину

c) Сначала младшего, затем старшего

d) Сначала женщину, затем мужчину

Вопрос 5: Что делать, если вам подали блюдо, которое вам не нравится?

a) Сказать об этом вслух

b) Потихоньку отодвинуть тарелку

c) Попробовать немного и оставить остальное

d) Попросить заменить блюдо

Вопрос 6: Как правильно держать бокал вина?

a) За основание чаши

b) За ножку бокала

c) За край бокала

d) Как удобно

Вопрос 7: Как следует одеваться на деловую встречу?

Фото: freepik.com

a) Стильно, но удобно

b) Формально, в деловом стиле

c) Неофициально, чтобы чувствовать себя комфортно

d) В яркой одежде, чтобы привлечь внимание

Вопрос 8: Что нужно делать, если вы опоздали на встречу?

a) Извиниться и начать разговор

b) Прийти и ничего не говорить

c) Извиниться и объяснить причину опоздания

d) Прийти и начать разговор как ни в чем не бывало

Ответы:

  1. a) Нож в правой руке, вилка в левой
  2. b) После того, как все получили свои блюда
  3. c) Прощаетесь с теми, кто находится поблизости
  4. d) Сначала женщину, затем мужчину
  5. c) Попробовать немного и оставить остальное
  6. b) За ножку бокала
  7. b) Формально, в деловом стиле
  8. c) Извиниться и объяснить причину опоздания
10 августа 2024, 12:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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