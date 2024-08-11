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Понедельник 26 августа

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Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера

Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера

В этом месяце предлагаем вам закутаться в плед, наполнить чашку горячим чаем и погрузиться в чтение захватывающих историй. Мы собрали 8 книг, которые сделают ваши августовские вечера яркими и запоминающимися, даже если за окном уже дует прохладный ветерок.

"Ключ к нашей тайне", Татьяна Полякова, Анна Полякова

Источник фото: издательство «Эксмо»

Татьяна – полицейский инструктор, закаленная в боях с жизнью, но ее сердце не знает покоя, неся на себе шрамы от тяжелого детства. Она втянута в расследование, которое начинается с исчезновения ноутбука студентки. Но что-то ей подсказывает, что за этим скрывается нечто жуткое. Пропавшее устройство – это ключ к решению загадки, которая может остановить кровопролитие, но героиня должна спешить.

"Марь", Татьяна Корсакова

Источник фото: издательство «Эксмо»

Стэф, приобретя на аукционе армейскую флягу, нашел внутри загадочные надписи и оказался заворожен тайной, увлекающей его в путешествие к болоту Марь. Это место было пропитано туманом, воняло гнилью и хранило множество древних легенд. Стэф понял, что он попал в ловушку, в мир, где реальность переплелась с небылью, и ему предстоит раскрыть секреты болота, рискуя собственной жизнью.

"Роковое завещание", Людмила Мартова

Источник фото: издательство «Эксмо»

Двадцать лет спустя после смерти мужчины, бывшая жена пришла в суд по делу его имущества. Но вдруг женщина умирает, и ее дело переходит в руки адвоката Евгении Волиной. Во время расследования Евгения, влюбившаяся в своего клиента Александра, начинает подозревать его в убийстве. Ей предстоит раскрыть дело, хранящее в себе море загадок.

"Звонок с неизвестного номера", Анна и Сергей Литвиновы

Источник фото: издательство «Эксмо»

Таня решает помочь бывшему мужу разобраться в смерти его отца, которая оказывается убийством. Вместе с отчимом, Валерием Ходасевичем, она вступает в опасную игру, где на кону не только правда, но и жизни невинных людей. Тане предстоит разоблачить убийцу и предотвратить новые трагедии.

«Sex-дневник Кати Морозовой», Лена Сокол

Источник фото: издательство «Эксмо»

Жизнь Кати Морозовой, успешной журналистки, разрушается в миг. Предательство жениха, потеря работы, пожар в гостинице, оставивший ее практически ни с чем. Но она, остроумная и непоколебимая, не сдается. Катя решительно взяла себя в руки, чтобы добиться успеха в карьере и найти настоящую любовь. Кто же станет ее избранником? Ответ скрыт в личном дневнике, где она записывает все свои тайны и мечты.

«Райский плод», Татьяна Устинова, Павел Астахов 

Источник фото: издательство «Эксмо»

Елена Кузнецова, судья, ждет ребенка. Ее радость теперь смешана с тревогой: она предвкушает свое счастье, но мир опасен. Елене нужно решить много проблем. Героине придется найти силы, чтобы встретить новую жизнь.

«Смертельное таро», Валерия Хелерманн

Источник фото: издательство «Эксмо»

Хелена грезила Парижем, роскошью, признанием своего таланта. Она добилась своего, открыв в себе чудесные силы, но дар обернулся проклятием. Ее предсказания превратились в кровавое бедствие, показывающее ужасные смерти, которые не удавалось предотвратить. Теперь Хелене оставалось только одно – прервать череду несчастья

"Убийство на улице Роз", Лия Виата

Источник фото: издательство «Эксмо»

Городок Сент-Ривер, где время текло размеренно, был потрясен убийством. Полицейская Пенелопа оказалась втянута в расследование, а ее напарником стал человек, которого она терпеть не может. Им предстоит разгадать тайну смерти Шелле Фостер и выследить убийцу, пока он не совершил новое преступление, а также вернуть мир в город.

11 августа 2024, 06:00
Фото: freepik.com
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