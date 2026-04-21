"Теория сгоревшего тоста": как мелкие неудачи превратили в тренд

В соцсетях набирает популярность "теория сгоревшего тоста" – неформальная позитивная установка, которая предлагает иначе реагировать на мелкие неприятности. Ее логика проста: если в течение дня что-то пошло не по плану, это не обязательно плохой знак. Напротив, случайная задержка может изменить ход дня и в итоге увести человека от более нежелательных обстоятельств.

В качестве примеров обычно приводят бытовые ситуации, знакомые каждому, к примеру, сгоревший завтрак, пролитый кофе, забытые дома ключи, пропущенный выход из метро или внезапную пробку. Сторонники теории предлагают реагировать на такие неудачи как на поворот, который меняет дальнейшую цепочку событий. Тренд все больше набирает популярность потому, что он предлагает понятный и простой сценарий того, как следует реагировать на повседневный стресс.

По сути, это не научная теория, а просто способ снизить тревогу. Вместо вопроса "почему это случилось со мной" появляется другой: "а что, если эта заминка ничего не испортила, а только изменила маршрут". Популярность "теории сгоревшего тоста" вписывается и в более широкий ряд околопсихологических трендов, которые регулярно становятся вирусными в интернете. Это и практики мантр, и идеи о необходимости "отпустить контроль", и любые модели, обещающие увидеть в хаосе повседневности понятный смысл.

На этом фоне показательно выглядит противопоставление "закону Мерфи" – еще одной популярной в социальных сетях теории. "Закон Мерфи" – это шутливо сформулированный принцип, согласно которому если что-то может "пойти не так", то это обязательно "пойдет не так". Однако и эта концепция, несмотря на пугающую формулировку, может служить позитивной манипуляцией для мозга, так как она учит отказываться от страхов и лишних тревог.