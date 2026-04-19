Тренд на обычную жизнь: почему больше не хочется быть "самой-самой"

Соцсети меняются: вместо роскоши и успеха — обычная жизнь без фильтров. Разбираемся, почему зумеры устали от идеальной картинки и что приходит ей на смену.
Многие заметили, что за последние годы лента соцсетей заметно изменилась. Раньше в ней было много демонстрации успеха: дорогие покупки, путешествия, идеальные кадры. Сейчас все чаще появляются простые вещи – завтрак дома на фоне неубранной квартиры, обычная прогулка, фото без фильтров.
Меняется само представление о том, что считается "хорошей жизнью".
Как все было раньше
Последние годы тренды задавали миллениалы. Для них было важно показывать результат: карьеру, доход, уровень жизни.
Отсюда – фотографии из поездок, брендовые вещи, красивые квартиры, рестораны. Это стало привычным форматом. Даже появилось понятие "золотая пыль" – когда создается ощущение роскошной жизни, даже если в реальности все не так.
Это работало, потому что была понятная логика: показываешь успех – получаешь признание.
Почему это перестает работать
Сейчас в активную жизнь входят зумеры, и у них другой подход.
Они выросли внутри соцсетей и быстрее устали от идеальной картинки. Для них слишком выверенный контент выглядит, как что-то не совсем честное.
Плюс влияет реальность. Не у всех есть возможность жить так, как показывали раньше в соцсетях. И в какой-то момент появляется вопрос: зачем это все, если это не совпадает с жизнью.
Поэтому интерес смещается в сторону более простого и понятного.
Что такое "обычная жизнь" сегодня
Это не отказ от целей и не попытка жить хуже.
Скорее это про базовые вещи:
- спокойные дни без попыток успеть все
- простые привычки
- меньше демонстрации
- больше внимания к своему комфорту
Такая жизнь выглядит проще, но в ней меньше давления.
Почему это стало популярным
Причин несколько.
Во-первых, усталость от постоянного сравнения. Когда каждый день видишь чужие успехи, это начинает давить.
Во-вторых, перегруз информацией. Хочется чего-то более спокойного и понятного.
В-третьих, больше внимания к своему состоянию. Люди начинают замечать, что постоянная гонка и попытка соответствовать картинке не дают ощущения стабильности.
Это временно или нет
Скорее всего, это не короткий тренд.
Показная жизнь никуда не исчезнет, но перестанет быть единственным вариантом. Простые сценарии – обычные дни, спокойный ритм – уже закрепляются как новая норма.