Идеальное путешествие 8 Марта: в Ступино – за розами, косметикой и вдохновением

В последнее время в городе активно развивается так называемый промышленный туризм, когда гостям предлагают познакомиться с внутренней кухней предприятия, узнать тонкости производства, своими глазами увидеть, как что выращивается и выпускается. А затем уже можно пройтись по магазинчикам, чтобы купить те самые свежайшие благоухающие розы или крем, который только что, прямо на ваших глазах, упаковывал работник производства. Под вечер – культурная программа с посещением местного Дворца культуры. Билетами, правда, сюда стоит озаботиться заранее – они пользуются большим спросом.

Если чуть погрузиться в историю, то с 1934 по 1938 год рабочий поселок Электровоз, а ныне Ступино, был надежным промышленным центром Московской области. Более 70 лет здесь выпускают детали для вертолетов и турбовинтовых самолетов. Десять минут пешком от железнодорожного вокзала – и перед вами подлинный сверхзвуковой самолет, который установили на постамент по окончании его срока службы, – истребитель МиГ-23.

Через дорогу – еще один монумент, посвященный авиационной отрасли: памятник создателям воздушных винтов. Пожалуй, одно из самых необычных мемориальных сооружений города – памятник кузнечному молоту в честь местных металлургов. На постаменте возвышается механический молот из цеха Ступинского металлургического комбината, который использовался в нашей стране с начала 1950-х годов.

Если есть желание исторического погружения, стоит посетить Ступинский историко-краеведческий музей, расположенный на площади Металлургов. В залах работает несколько постоянных выставок – от древнейшей истории края до современности, – хранятся естественнонаучные коллекции, рассказывающие о местной природе, а также ценнейшие материалы о жизни города. Стоит добавить, что первые упоминания об этих местах датированы 1507 годом, и в музее есть действительно ценные экспонаты.

Одним из самых красивых зданий Ступино считается местный Дворец культуры. Внешне он действительно похож на дворец с белыми колоннами, лепниной и барельефами – советский "ампир" в чистом виде. На основной сцене проходят спектакли, концерты и выступления популярных артистов. Например, зрителей приглашают на романтическую комедию "Муж моей жены" с народными артистами России Игорем Скляром, Семеном Стругачевым и Ольгой Прокофьевой в главных ролях или на премьеру Ступинского драматического театра "Сны Хлудова". Но всё это запланированная программа вечера, а вот с утра – только за розами!

Миллион алых роз

Ступинский тепличный комбинат в Татариново, в котором занимаются выращиванием роз лучших голландских сортов, открылся почти 20 лет назад. Посторонних сюда не пускали годами, и вот счастливый день наступил. Сейчас каждый желающий может насладиться невероятным свежим благоуханием и красотой 75 видов роз. В местных теплицах посажено больше миллиона кустов, а в день собирается около 80 тысяч цветов. Вся селекция делается в Голландии, а в Ступино розы доставляются через черенки.

Экскурсантам предлагают прогуляться по теплицам, получить уникальные советы и практические рекомендации по выращиванию роз, а также мастер-классы по их посадке. Ступинская роза (а это и кустовые Misty Bubbles, и удлиненные цветки сорта Dark Wow, и роскошные бутоны Red Naomi, и многие другие) выращивается в теплицах, где 365 дней в году поддерживают необходимую капризным цветам температуру и микрофлору. Местные розы быстро разлетаются по всей России, так что можно с уверенностью сказать, что это те самые бутоны, которые чаще всего дарят на 8 Марта.

Время красоты

После цветов – время косметических радостей! Парфюмерно-косметическая компания "Дина+" была создана в Ступино в 1993 году в рамках сотрудничества с французской косметической фирмой "Дина Косметик Франс". В настоящий момент в ассортименте производства гели и бальзамы, шампуни и тоники, кремы на основе прямой и обратной эмульсий, лосьоны, молочко – в общей сложности более 500 рецептур.

Особая гордость предприятия – собственная научная лаборатория, куда теперь можно попасть с экскурсией. Желающие могут увидеть, как разрабатываются уникальные рецепты косметики на основе новейших инновационных активов, технологий лучших мировых производителей и российских разработок. Сотрудники-профессионалы дадут советы по применению и хранению косметических средств.

Чем не идеальное путешествие в Международный женский день?

