Как и где провести новогодние праздники: "жигулевские" выходные от Самары до Сызрани

Отправиться в детство, попробовать Бабу Ягу на вкус и сделать селфи со слонами

Гостей Самары ждут купеческие особняки, здания советского периода с интереснейшими историями, необычные музеи и, конечно, гастрономические удовольствия. Стоит прогуляться по набережной, дойти до одной из самых известных самарских достопримечательностей – Жигулевского пивоваренного завода и завернуть в культовый пивной бар "На дне", куда, как гласит городская легенда, любил захаживать сам Максим Горький.

Из новых локаций, открытых публике совсем недавно, отдельного внимания заслуживает дом Константина Головкина, датируемый 1908-1909 годами, за которым прочно закрепилось народное название "дача со слонами". Купец, художник, путешественник, член городской Думы и просто красавец-мужчина Головкин вместе со своим другом Валентином Тепфером спроектировал здание с двумя огромными белыми слонами перед фасадом. Почему вдруг именно они появились на самарской земле – загадка. Долгое время усадьба, которая по сей день остается самой таинственной постройкой в городе, стояла в запустении и разрухе, и только в 2024 году открылась для посещения после реставрации.





Еще одно новое место – восстановленное здание Фабрики-кухни, спроектированное архитектором Екатериной Максимовой в 1932 году. Сегодня единственное в мире здание в форме серпа и молота – шедевр конструктивизма – филиал Третьяковской галереи. До конца марта 2026 года здесь можно буквально "впасть в детство". В центре внимания выставки "Детство. Мечты" – мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, мысли о будущем и печаль по утраченному миру прошлого. У взрослых, скорее всего, случатся мощный приступ ностальгии, а молодежь узнает, как жили советские сверстники.

Пожалуй, одним из самых необычных и "скрытых" музеев является бункер Сталина, "спрятанный" в самом центре – под зданием Академии культуры и искусств, а ранее Куйбышевского областного комитета КПСС. Гриф секретности с подземного бомбоубежища, сооруженного в 1942 году в качестве запасного места дислокации ставки Верховного Главнокомандующего СССР Иосифа Сталина, был снят только в 1991 году, и, как постоянно повторяют служители бункера, он "пока" открыт для туристов.

Отдельная самарская тема – волжская кулинария. Местные рестораторы стараются делать акцент на авторском меню, ориентируясь на фермерские локальные продукты. Так, в ресторане "Ваще Огонь" с брутальным интерьером, мотоциклом "Харли-Дэвидсон" на входе и ностальгической рок-музыкой 90-х, гостям предложат разнообразные мясные блюда – от говяжьих ребрышек до телячьих щечек.

Бар "Посольство" (обладатель XX премии "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса" 2025) был открыт в старинном доме купца Савельева и бывшем посольстве Чехословакии и стал заведением не только "едально-питейным", но и культурным. В бывшей столовой работает бар с напитками царской России, а спальня превратилась в тихий и уютный зал с большой кроватью, где можно спокойно провести вечер, поужинать и выпить коктейли, "посвященные" творчеству русских поэтов. В меню также есть позиции со сказочными названиями – "Кощей Бессмертный", "Змей Горыныч" и "Баба Яга" с дистиллятом тысячелистника и зверобоя.





Еще одно интересное направление, которое в последнее время становится все популярнее в Самаре, – креативные кластеры. Бывшие производства и цеха превращаются в новые арт-пространства с дизайнерскими студиями, выставочными залами, мастерскими, барами и модными концептуальными кафе и ресторанами.

"Итальянское" Тольятти: встретить закат на Жигулевском море, прокатиться на Копейке и посетить замок Гарибальди

Город с итальянским названием Тольятти, широко известный благодаря "АвтоВАЗу" и знаменитой "Ладе", как выяснилось, никакого отношения ни к Италии, ни к самому Пальмиро Тольятти не имеет. Просто так сложилось. Почему для названия города выбрали кандидатуру данного итальянского революционера, ни разу не бывавшего в данных местах, – до сих пор загадка. Жителей Ставрополя-на-Волге, затопленного в середине 1950-х во время строительства Жигулевской ГЭС, переселили на новое место, которое, Президиумом Верховного Совета РСФСР в 1964 году было именовано как Тольятти.

Посмотреть в лицо "отца-основателя" теперь возможно в Итальянском сквере, где открыт памятник Пальмиро Тольятти из… зеленого стекла. По задумке автора Фокина, композиция с бюстом революционера, вглядывающегося в небо с надеждой на лучшие времена, олицетворяет симбиоз итальянских Альп, Жигулевских гор и волжской воды.

Пожалуй, главным туристическим местом в городе сегодня является Музей ОАО "Автоваз". Первый автомобиль ВАЗ-2101 – знаменитая "Копейка" – сошла с конвейера завода в апреле 1970 года, и именно с нее началась история самой массовой серии советских автомобилей, которые в народе принято называть просто "Жигулями".





Кстати, недавно в городе появилась новая опция – возможность вернуться в советское прошлое, лет на 55 назад, и прокатиться с ветерком на раритетных автомобилях. Участники клуба любителей исторических автомобилей LADA History занимаются приобретением, восстановлением и сохранением редких автомобилей ВАЗ и катают на них желающих.

Ну, и конечно, не одно посещение Тольятти не может обойтись без визита в Национальный парк "Самарская Лука" площадью в 134 тысячи гектаров и села Ширяево, имеющего статус одного из самых красивых в России. Почти четыре века (а первое упоминания об этом селе было в 1629 году) Ширяево притягивает к себе художников и музыкантов, творческих людей, путешественников и туристов. Недаром целое лето 1870 года здесь жил и вдохновлялся местными красотами великий русский художник Илья Репин. Сегодня на этом месте открыт музей его имени, в котором экскурсоводы весьма подробно показывают условия быта молодого художника и рассказывают о том, что более 300 набросков к своей картине "Бурлаки на Волге" он сделал вот именно в этой простой крестьянский избе.

В шаговой доступности – рукотворные пещеры – Ширяевские штольни, притягивающие, словно магнит, любителей "страшных историй" и возможности погрузиться в полнейшую темноту. Штольням почти 200 лет, хотя точно установить дату начала подземных работ по выработке известняка так и не удалось.

Недалеко от Тольятти есть еще одна достопримечательность, ставшая "фишкой" региона, необычный для российских пейзажей объект – замок Гарибальди, выполненный в неоготическом стиле. Инициатором постройки был самарский предприниматель Олег Кузичкин, который назвал замок опять же не в честь итальянского революционера Джузеппе Гарибальди, а именем своего отца, Гарибальди Аркадьевича Кузичкина. Проект был призван преобразить местный ландшафт и сделать село Хрящевку, собственно, на земле которой и был построен данный шедевр, известной не только в регионе, но и за его пределами. Фасады здания выполнены из "состаренного" камня, крыши и башни покрыты натуральным сланцем – материалом, использовавшимся еще в Римской империи, а витражи и барельефы изготовлены с использованием современных технологий. Интрига в том, что внутрь замка попасть практически невозможно, но не для красивых девушек. Существует легальная опция – записаться на фотосессию. Тогда в полной мере можно почувствовать себя настоящей принцессой.

Но, пожалуй, самыми романтичными природными "фотозонами" здесь можно назвать рассвет в Жигулевских горах и закат на побережье Жигулевского моря (неофициальное название Куйбышевского водохранилища). По словам "переживших" данное эмоциональное погружение, это отдельный вид искусства!

Сызрань – о вечности и бытии

Последней точкой путешествия может стать город Сызрань. Это, пожалуй, один из немногих городов России, о котором знает вся страна, но мало кто в нем когда-то бывал. Однако это место с многовековой историей, в котором сохранилось немало памятников архитектуры, включая единственный в Самарской области Кремль, построенный в 1683 году на холме, откуда хорошо просматривается место впадения Сызранки в Волгу.

Символ города – Спасская башня Сызранского Кремля – украшает герб, утвержденный в 1780 году императрицей Екатериной II – "Черный бык в золотом поле". Бык – символ плодородия, труда и терпения, золото означает прочность, а черный цвет символизирует благоразумие, мудрость и вечность бытия…

В Сызрань стоит заехать, чтобы прогуляться по набережной и посмотреть на старые купеческие дома, которые расположены в центре, поэтому маршрут получится компактным – на 2-3 часа.