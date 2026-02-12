Подарки для секса: выбираем вибратор к 14 февраля

Если вы давно хотели попробовать что-то новое, то, пожалуй, День святого Валентина – идеальный повод разнообразить сексуальную жизнь и придумать новые сценарии в постели. А если в этом году вы встречаете праздник в соло-режиме, не спешите пролистывать наш материал: в подборке есть варианты, которые будут актуальны для индивидуальных практик.

Предлагаем шесть идей подарков для 14 февраля, которые помогут сделать романтическую ночь по-настоящему незабываемой.

Бесконтактный клиторальный стимулятор Womanizer Enhance





Флагманская модель бренда Womanizer, которая сочетает в себе уникальную технологию Pleasure Air (бесконтактная стимуляция самой чувственной зоны) и глубинную вибрацию от технологий We-Vibe. Всего лишь 90 секунд – и наивысший пик ощущений! Прекрасный подарок, которой гарантирует удовольствие для нее и чувство удовлетворения дня него. Кстати, гарантия 5 лет!

Вибратор для пар We Vibe Chorus Pro с пультом управления и приложением для телефона





Пожалуй, это один из самых топовых парных вибраторов. Подстраивается под уникальные размеры тела, позволяет вам и вашему партнеры чувствовать импульсы и волны удовольствий. Инженеры предусмотрели самый комфортный режим контроля вибрации и встроили в пульт высокочувствительные датчики с обратной связью. А еще есть приложение на русском и возможность удаленного управления. Гарантия 5 лет!

Вибратор тренажер Кегеля Magic Motion Flamingo Max на дистанционном управлении





Если хочется совместить приятное с полезным, стоит обратить внимание на вибратор-стимулятор и тренажер Кегеля. Устройство позволяет тренировать мышцы тазового дна и получать удовольствие в комфортном для вас режиме и формате. Управляйте вибростимулятором через приложение, в котором уже подготовлены удобные курсы. Мягкие или интенсивные упражнения можно практиковать индивидуально или подключить интерактивный режим для пар, передав управление игрушкой партнеру. Устройство также подойдет для деликатной послеродовой поддержки.

Лубрикант Pjur WOMAN на силиконовой основе для чувствительной кожи





Гель-смазка – один из незаменимых инструментов качественного и безопасного секса. Лубрикант обеспечивает скольжение без натираний, продлевая удовольствие и время контакта. Также смазку на силиконовой основе можно использовать для предварительных ласк, например массажа. Если вам не хочется во время процесса отвлекаться на посторонние запахи, стоит обратить внимание на вариант без ароматизаторов. Однако будьте внимательны: лубриканты на силиконовой основе не сочетаются с некоторыми секс-игрушками.

Набор YESforLOV MY DELIGHT KIT – COGNAC – MASSAGE





Когда хочется попробовать разное и сразу, на помощь приходят подарочные наборы. В этом варианте собраны позиции, которые позволят вам и вашему партнеру пройти совместный путь наслаждения от начала и до конца. В набор включены афродизиак, который усиливает ощущения, гель для чувственных прикосновений, взрывающаяся карамель для оральных экспериментов, съедобный массажный гель, массажное масло и лубрикант на водной основе.

Гидропомпа Bathmate HYDROMAX7 CRYSTAL вакуумная помпа для мужчин





Гидропомпа для мужчин (сделано в Англии) дает возможность усилить эрекцию, поднять свою уверенность и проявить заботу о важном – личном здоровье. Улучшает кровообращение, способствует увеличению объема и размера. Регулярные тренировки помогут закрепить результат и добиться длительного эффекта. Всего 15 минут в день принесут новые ощущения от полноты жизни!