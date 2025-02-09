Секс с собой? Золотое яблоко советует, что подарить на 14 февраля

Розы – это, конечно, мило, но сколько можно? В 2025 году у нас появились букеты с технологическим подходом. Магазин "Золотое Яблоко" предложил идею: что, если роза не только радовала глаз, но и могла сделать что-то больше? Вот вам и ответ – вибрирующий бутон, секс-игрушка Satisfyer Modern Blossom.

На первый взгляд – просто цветок. Но это только до того момента, пока вы не узнаете его секрет. Эта розочка – не просто декоративный элемент, а самый настоящий вакуумный вибратор. Если вы хотели чего-то оригинального, что сможет разнообразить секс, то вот вам идея для подарка на 14 февраля.





Кстати, выглядит эта игрушка настолько невинно, что ее можно оставить на прикроватной тумбочке. Вопросов не будет. Кто-то увидит – подумает, что это просто стильное украшение. А вы-то знаете, что это игрушка для секса. Удобно и практично.

Так что, если ваша цель – удивить, повеселить и подарить что-то запоминающееся, то такие "цветы" явно справятся с задачей. Ведь лучшее, что можно сделать 14 февраля, – это отказаться от шаблонов. И кто сказал, что подарок не может быть одновременно смешным, необычным и… полезным?