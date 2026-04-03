Основательница Clatch Екатерина Меркулова рассказала о преимуществах ее приложения для отслеживания цикла

Предприниматель и основательница фемтех-сервиса Clatch Екатерина Меркулова рассказала о ключевых возможностях продукта и объяснила, чем он отличается от традиционных решений в этой категории. По ее словам, сервис создавался как удобный цифровой помощник для повседневной жизни.

Приложение позволяет пользователям отслеживать менструальный цикл, прогнозировать даты овуляции и вести дневник самочувствия. При этом система анализирует введенные данные и формирует наглядную статистику, помогающую лучше понимать изменения состояния организма. Также разработчики уделили приватности: в сервисе предусмотрены деликатные уведомления с возможностью настройки текста, а также функция обмена данными с близкими.

Меркулова подчеркнула, что основная идея проекта – помочь женщинам выстроить повседневные процессы с учетом особенностей организма:

"Clatch – это не медицинский, а lifestyle-сервис на стыке управления данными и инфотейнмента, который помогает организовывать жизнь вокруг цикла, лучше понимать свое состояние, планировать нагрузки, отдых и заботу о себе"





Среди дополнительных функций – интеграция элементов искусственного интеллекта. В приложении реализован виртуальный ассистент, с которым можно обсудить как вопросы здоровья, так и личные переживания. При этом база ответов, как уточнила основательница, сформирована с участием специалистов.

"Половина аудитории Clatch – это девушки от 14 до 25 лет, средний возраст пользовательницы около 21 года, то есть мы очень хорошо "зашли" поколению Z и "Альфа". Я, кстати, очень горжусь, что у нас много подростков – их не обманешь, и они самые искренние!" – отметила Меркулова в интервью.

В дальнейшем команда Clatch планирует расширять функциональность и укреплять позиции на рынке, делая акцент на удобстве, безопасности данных и эмоциональной поддержке пользователей.