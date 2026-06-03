Экосистема с чатами и звонками: что известно о новом мессенджере от Wildberries

Пока другие маркетплейсы ограничиваются чатами между покупателем и продавцом внутри своих приложений, "дикие ягодки" решили пойти дальше. Объединенная компания Wildberries & Russ запустила в тестовом режиме собственный сервис для общения. Кроме того, есть задел на полноценную экосистему, которая включит в себя уже активное приложение видеошопинга Wibes.

Деталей немного. По словам Татьяны Ким, изначально проект создавали как внутренний инструмент для рабочих задач сотрудников компании, но в будущем сервис планируют открыть для широкой аудитории. Глава Wildberries уточнила, что пока основная задача "сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем".

Конкурентов у будущего приложения Wildberries хватает. Несмотря на блокировки, Telegram пока остается предпочтительным приложением для общения, поиска информации и развлечений. Кроме того, на пятки наступает VK и МАКС. Нельзя не упомянуть, что по инициативе депутатов КПРФ обсуждается законопроект о запрете навязывания определенных мессенджеров школьникам и педагогам. В случае, если подобный законопроект пройдет одобрение, у приложения Wildberries есть все шансы вовремя встроиться в нишу.

Стоит отметить общий тренд, когда крупные компании все чаще нацелены на построение экосистемы вокруг бренда. Из очевидных примеров – Яндекс или ВКонтакте, которые стремятся закрыть максимум потребностей своих пользователей внутри одного приложения.