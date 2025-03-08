Бесконечные ноги и точеные скулы: секреты позирования от мировых моделей

Хотите всегда выглядеть эффектно на фотографиях, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства? Освоив простые техники позирования, можно добиться удачных снимков в любых условиях – от повседневных кадров до профессиональных фотосессий.
Каждому хочется, чтобы после щелчка камеры фотоальбом дополняли исключительно удачные снимки, на которых видны все достоинства, а недостатки скрыты. Ключевую роль в этом играет не макияж или природные данные, а поза. Мировые модели знают множество секретов, как выгодно подать себя на фото. Анастасия Нагорная – модель, телеведущая, обладательница титула Grand Prix Best Model Slava Zaitsev-2022 и золотой медали от Вячеслава Зайцева, финалистка конкурсов "Топ-модель России 2019" и "Мисс Россия 2022", член жюри фестиваля красоты, моды и таланта "Russian Beauty 2025", раскрыла некоторые из них.
Ошибки при позировании на фото и видео, которые совершают все
Первая и основная – не следить за осанкой: сутулость делает даже самую изящную фигуру менее привлекательной. Также важен угол поворота к камере – если стоять перед ней прямо, все пропорции будут казаться шире.
Испортить внешний вид могут и висящие руки. А также строгое, напряженное выражение лица – отсутствие расслабленности делает весь облик тяжелым, неестественным.
Эти ошибки портят общую композицию и скрывают ваши истинные достоинства. Кроме того, важно учитывать и свой рост.
Позирование на фото для невысоких: важные нюансы
Главная задача здесь – зрительно удлинить все линии тела. Для этого нужно вытягивать шею, а также опираться на одну ногу – это создаст динамику и визуально вытянет фигуру. Кроме того, нужно установить камеру так, чтобы она снимала снизу вверх, и вставать недалеко от нее.
Оптимальная поза:
- встаньте прямо, одну ногу поставьте вперед и слегка согните в колене;
- поверните бедра, чтобы создать естественные изгибы;
- поверните торс немного влево или вправо;
- голову держите высоко поднятой и смотрите чуть выше линии камеры.
Как позировать тем, чей рост выше среднего
Высоким людям нужно обязательно разворачивать корпус – это делает силуэт более компактным. И следить за руками – плавно изгибать или сложить крест-накрест, чтобы создать баланс. Важно, чтобы камера располагалась на уровне глаз.
Оптимальная поза:
- слегка согните ноги в коленях;
- наклоните торс или на бедро, либо вперед, чтобы создать сбалансированные углы;
- положите одну руку на бедро, другую можно изящно изогнуть;
- смотрите прямо в камеру.
Как при помощи позирования скрыть недочеты внешности и подчеркнуть достоинства
Обязательно втягивайте живот, а угловатые части тела сгибайте. Это придаст линиям силуэта плавность.
Также не забывайте об аксессуарах – яркие детали, к примеру, брошь, удачно расположенная у линии декольте, привлечет наибольшее внимание именно к этой части тела.
Секреты позирования для лица: как не огорчиться после вспышки
Старайтесь не фотографироваться анфас – легкий поворот головы создаст на лице красивые линии и тени. Если у вас выдающийся нос – поднимите голову чуть выше.
Не напрягайте глаза, стремясь не моргнуть – это создаст открытый взгляд. То же самое относится и к мимике – попробуйте максимально расслабить лицо.
У каждого человека одна часть лица выглядит более выгодно, чем другая, это физиология. Посмотрите на свои фотографии, чтобы определить ее, и старайтесь поворачиваться к камере именно этой стороной.
Позирование для идеального портретного фото:
- слегка поверните голову вправо или влево;
- поднимите подбородок, чтобы создать четкую линию челюсти;
- подумайте о чем-то очень приятном, чтобы губы тронула легкая улыбка.
Одежда при позировании: что надо учитывать?
Подбирайте наряды, которые выгодно подчеркивают именно вашу фигуру – например, c высоким поясом. Также имеет значение и гамма наряда. Вот памятка по самым стройнящим цветам:
- черный – самый "классический" цвет для создания стройного силуэта, так как он поглощает свет и визуально уменьшает объемы;
- темно-синий – может добавить образу изысканности и сделать силуэт более тонким;
- темно-зеленый – как черный и синий, делает фигуру стройной;
- темно-коричневый – визуально уменьшает объемы.
- темные оттенки серого – помогут создать не только изящный, но и элегантный образ.
Избегайте слишком обтягивающих или слишком свободных вещей, а также сложных узоров – они могут невыгодно исказить фигуру. И не забывайте о комфорте – выбирайте то, в чем точно чувствуете себя уверенно. Одежда должна дополнять позу, а не отвлекать от нее.