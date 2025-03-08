Бесконечные ноги и точеные скулы: секреты позирования от мировых моделей

Каждому хочется, чтобы после щелчка камеры фотоальбом дополняли исключительно удачные снимки, на которых видны все достоинства, а недостатки скрыты. Ключевую роль в этом играет не макияж или природные данные, а поза. Мировые модели знают множество секретов, как выгодно подать себя на фото. Анастасия Нагорная – модель, телеведущая, обладательница титула Grand Prix Best Model Slava Zaitsev-2022 и золотой медали от Вячеслава Зайцева, финалистка конкурсов "Топ-модель России 2019" и "Мисс Россия 2022", член жюри фестиваля красоты, моды и таланта "Russian Beauty 2025", раскрыла некоторые из них.





Ошибки при позировании на фото и видео, которые совершают все

Первая и основная – не следить за осанкой: сутулость делает даже самую изящную фигуру менее привлекательной. Также важен угол поворота к камере – если стоять перед ней прямо, все пропорции будут казаться шире.

Испортить внешний вид могут и висящие руки. А также строгое, напряженное выражение лица – отсутствие расслабленности делает весь облик тяжелым, неестественным.

Эти ошибки портят общую композицию и скрывают ваши истинные достоинства. Кроме того, важно учитывать и свой рост.

Позирование на фото для невысоких: важные нюансы

Главная задача здесь – зрительно удлинить все линии тела. Для этого нужно вытягивать шею, а также опираться на одну ногу – это создаст динамику и визуально вытянет фигуру. Кроме того, нужно установить камеру так, чтобы она снимала снизу вверх, и вставать недалеко от нее.

Оптимальная поза:

встаньте прямо, одну ногу поставьте вперед и слегка согните в колене;

поверните бедра, чтобы создать естественные изгибы;

поверните торс немного влево или вправо;

голову держите высоко поднятой и смотрите чуть выше линии камеры.





Как позировать тем, чей рост выше среднего

Высоким людям нужно обязательно разворачивать корпус – это делает силуэт более компактным. И следить за руками – плавно изгибать или сложить крест-накрест, чтобы создать баланс. Важно, чтобы камера располагалась на уровне глаз.

Оптимальная поза:

слегка согните ноги в коленях;

наклоните торс или на бедро, либо вперед, чтобы создать сбалансированные углы;

положите одну руку на бедро, другую можно изящно изогнуть;

смотрите прямо в камеру.





Как при помощи позирования скрыть недочеты внешности и подчеркнуть достоинства

Обязательно втягивайте живот, а угловатые части тела сгибайте. Это придаст линиям силуэта плавность.

Также не забывайте об аксессуарах – яркие детали, к примеру, брошь, удачно расположенная у линии декольте, привлечет наибольшее внимание именно к этой части тела.

Секреты позирования для лица: как не огорчиться после вспышки

Старайтесь не фотографироваться анфас – легкий поворот головы создаст на лице красивые линии и тени. Если у вас выдающийся нос – поднимите голову чуть выше.

Не напрягайте глаза, стремясь не моргнуть – это создаст открытый взгляд. То же самое относится и к мимике – попробуйте максимально расслабить лицо.

У каждого человека одна часть лица выглядит более выгодно, чем другая, это физиология. Посмотрите на свои фотографии, чтобы определить ее, и старайтесь поворачиваться к камере именно этой стороной.

Позирование для идеального портретного фото:

слегка поверните голову вправо или влево;

поднимите подбородок, чтобы создать четкую линию челюсти;

подумайте о чем-то очень приятном, чтобы губы тронула легкая улыбка.





Одежда при позировании: что надо учитывать?

Подбирайте наряды, которые выгодно подчеркивают именно вашу фигуру – например, c высоким поясом. Также имеет значение и гамма наряда. Вот памятка по самым стройнящим цветам:

черный – самый "классический" цвет для создания стройного силуэта, так как он поглощает свет и визуально уменьшает объемы;

темно-синий – может добавить образу изысканности и сделать силуэт более тонким;

темно-зеленый – как черный и синий, делает фигуру стройной;

темно-коричневый – визуально уменьшает объемы.

темные оттенки серого – помогут создать не только изящный, но и элегантный образ.

Избегайте слишком обтягивающих или слишком свободных вещей, а также сложных узоров – они могут невыгодно исказить фигуру. И не забывайте о комфорте – выбирайте то, в чем точно чувствуете себя уверенно. Одежда должна дополнять позу, а не отвлекать от нее.