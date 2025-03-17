5 вещей для идеального сна, которые должны быть в вашей спальне

Если вы просыпаетесь с ощущением, что вообще не спали, возможно, дело не только в стрессе или позднем скроллинге соцсетей. Качество сна зависит от того, в каких условиях вы засыпаете. Правильная атмосфера в спальне может буквально перезагрузить организм, сделать кожу более свежей, уменьшить уровень стресса и повысить энергию. Редакция Клео.ру собрала список вещей, которые помогут быстрее засыпать и лучше высыпаться.

Утяжеленное одеяло

Засыпать с таким – как получить успокаивающие объятия.. Оно помогает снизить уровень тревожности, создает ощущение защищенности и улучшает глубину сна. Главное – подобрать вес под себя, обычно это 7-12% от вашего тела.

Плотные шторы или жалюзи



Если в вашей спальне светло, не удивляйтесь, что мозг не хочет переходить в ночной режим. Полная темнота помогает выработке мелатонина, а это ключ к быстрому засыпанию и полноценному отдыху. Идеальный вариант – шторы блэкаут, которые не пропускают даже намека на свет.



Лампа с теплым светом

Яркий белый свет перед сном – это как энергетик для мозга. Если не хотите лежать и думать обо всех неловких моментах своей жизни вместо сна, переключитесь на теплый рассеянный свет. Лучше всего подходят лампы с регулируемой яркостью или те, что имитируют закат.

Удобная подушка



Подушка — основа хорошего сна. Если утром у вас болит шея или спина, возможно, она выбрала вас, а не вы ее. Лучший вариант – подушки с эффектом памяти или из натуральных материалов, которые поддерживают шею и снимают нагрузку с позвоночника.



Ароматерапия

Запахи влияют на качество сна сильнее, чем кажется. Эфирное масло лаванды или сандала помогает расслабиться, уменьшает уровень стресса и создает уютную атмосферу в спальне. Главное – не переборщить, иначе вместо релакса получите головную боль.

Высыпаться – это не привилегия, а необходимость. Создайте в спальне правильные условия, и утро перестанет быть вашим врагом.