YOUNG-TRO: почему поколение Z массово переходит на старые iPhone и цифрокамеры

Пока все обновляют айфоны и гонятся за мегапикселями, поколение Z разворачивается в другую сторону – в сторону 2010-х. Да-да, тех самых времен, когда Tumblr был главным источником вдохновения, а фото с вечеринки – чуть размытые, со вспышкой, и все с разным вайбом. Именно это сегодня называют young-tro – микс ностальгии по ранним 2010-м и визуальной простоты, которую Gen Z осознанно выбирает в эпоху перенасыщения фильтрами, качеством и идеальностью.

Началось все с K-pop





Этот тренд нельзя назвать случайным. Он начал набирать обороты еще в декабре 2023, когда K-pop группа NewJeans (сейчас известная как NJZ) выложила клип "Ditto", снятый отчасти на старую цифровую камеру. Видео мгновенно стало вирусным, и сотни тиктокеров начали скупать винтажные Sony, Olympus и Canon, чтобы добиться такого же эффекта.

Почему цифра – это снова круто

Дело не только в эстетике. Зуммеры реально устали от глянца. Им хочется живых кадров, настоящих моментов и ощущения, будто фото сделано не для ленты, а для себя. И именно старые устройства дают это ощущение. Здесь нет десятков дублей, автоисправления и FaceTune. Только вспышка, шум, контраст – и реальность, пусть и чуть пересвеченная.

Старые iPhone – новая любовь





Старые iPhone – еще одна фишка этого движения. iPhone 4, 5, 5s и 6 снова в тренде. И не только из-за удобства (они легкие, крошечные и помещаются в любую сумочку), но и потому что на них получаются те самые фотографии, как у старших сестер в 2013 году: слегка зернистые, с теплом во вспышке и эффектом "снято по фану".



Даже Эппл (дочь Гвинет Пэлтроу) в теме

Недавно дочь Гвинет Пэлтроу – Эппл – устроила целый фотосет на старый iPhone 4. Снимки быстро разлетелись по Pinterest и TikTok: все предельно просто, атмосферно и... круто. Никакой глянцевой постановки, только вспышка, минимальный макияж и на выходе те самые недельные фото.

В чем суть

Этот тренд – не просто попытка отличиться. Это способ замедлиться, отдохнуть от постоянной цифровой гонки и почувствовать легкость, которой когда-то дышали соцсети на старте. Сейчас все стало слишком "продуманным", и young-tro – это шанс вернуть себе спонтанность.