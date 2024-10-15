Как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта грудных детей

Уход за младенцем включает в себя целый комплекс гигиенических процедур, в том числе заботу о полости рта. Эти мероприятия имеют важное значение для формирования полезных привычек и помогают предотвратить стоматологические заболевания. Постепенно приучая ребенка к регулярной чистке зубов, можно избежать множества серьезных проблем в будущем. О правилах гигиены полости рта у детей раннего возраста рассказывает Арам Давидян – врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.





Начальная гигиена

До появления первых зубов необходимо регулярно очищать десны ребенка. Используйте чистую марлю, смоченную в кипяченой воде, или специальную готовую салфетку, чтобы аккуратно протирать десны после кормления, особенно если используется смесь или прикорм. Также можно приобрести силиконовые щетки или напальчники для чистки зубов. В идеале обработку нужно проводить после каждого приема пищи, но минимум дважды в день – утром и вечером.

Первые зубки

Прорезывание молочных зубов обычно происходит с 6 месяцев. Как только это случилось, можно начинать их чистить. Гигиену лучше проводить после пробуждения и перед сном.





Почему это важно? Налет на поверхности зуба образуется сразу после его прорезывания, поэтому родителям необходимо знать правила ухода и гигиены полости рта с самого раннего детства. С момента появления первых двух зубов можно подключать зубную щетку, соответствующую возрасту ребенка. Перед процедурой не забудьте тщательно вымыть руки.

Небольшой лайфхак поможет вам легко справиться с этой задачей. Купите две щетки, одну из них дайте ребенку в руки – он все равно будет постоянно отнимать ее у вас во время проведения гигиены. Второй щеткой чистите малышу зубы, комбинируя мелкие круговые и выметающие движения.

Применение зубной пасты

В возрасте до года в использовании пасты нет необходимости. Главное действие – механическая обработка зубов щеткой. Однако в качестве приятного бонуса, для привлечения внимания и формирования полезных навыков можно применять зубную пасту с маркировкой "0+". Выбирайте качественные и безопасные средства, предназначенные специально для маленьких детей. Когда малыш подрастет, пасту следует поменять в соответствии с рекомендациями врача.





Регулярные осмотры

Запланируйте визит к стоматологу, как только ребенку исполнится 1 год или когда прорежется первый зуб. Регулярные консультации специалиста помогут своевременно выявить и предотвратить проблемы. Доктор подскажет, как правильно проводить гигиену и какие аксессуары для этого понадобятся.

Сбалансированное питание

Обратите внимание на диету вашего малыша. Составьте разнообразное меню, избегайте слишком сладких блюд, которые способствуют разрушению зубов.

Не давайте детям засыпать с бутылочкой, не используйте ее в качестве успокаивающего средства. Это может привести к развитию «бутылочного» кариеса. Он возникает у младенцев из-за частого и длительного контакта зубов со сладкими жидкостями, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. В результате возможно появление белых или коричневых пятен на эмали, которые свидетельствуют о ранних признаках кариеса. Если не принимать меры, не исключены серьезные проблемы вплоть до разрушения зубов.

К 12 месяцам старайтесь приучить ребенка пить из чашки, ограничьте сладкие напитки в рационе. Профилактика "бутылочного" кариеса включает в себя проактивный подход к гигиене полости рта и внимание к привычкам питания.





Постепенное обучение

Сделайте процесс очищения полости рта приятным и интересным для ребенка. Можно использовать игры, детские песенки или позволить малышу почистить зубы самостоятельно под вашим контролем. Параллельно с проведением гигиены обучайте ребенка правильному уходу за зубками, чтобы он мог сам следить за ними, когда станет старше.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу развития зубов у младенца, проконсультируйтесь с педиатром или стоматологом.