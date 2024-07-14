Как воспитать маленького актера: советы от мамы юной кинозвезды

В мире кинематографа маленькая звезда, Алиса Руденко, засияла всего в шесть лет, но за три года успела оставить свой яркий след в российском кино. Она сыграла в более чем десятке успешных фильмов и сериалов, среди которых "Морозко", "Ухожу красиво" и "Все ок", "Первый класс" . Алиса – настоящий феномен: умна, энергична и профессиональна. Как ей это удается? Ее успех – результат не только ее таланта, но и заботы родителей, которые всегда были рядом, поддерживая и направляя ее. Мы поговорили с мамой Алисы Ириной Руденко и попросили поделиться советами с родителями, чьи дети мечтают об актерской карьере.







Самое главное, считает Ирина – это поддержка и понимание: "Родителям нужно быть готовыми к тому, что это требует много времени и усилий. Важно слушать своего ребенка и уважать его желания и границы. Также нужно быть готовым к возможным неудачам и поддерживать ребенка в любой ситуации. Если ребенок проявляет желание попробовать себя в мире кино и театра, важно объяснить ему, что эта сфера требует упорного труда, к которому нужно быть готовым".



Сама Алиса уверена, что без поддержки родителей не смогла бы реализоваться в профессии: "Ребенок не сможет найти себя без помощи родителей. Мои родители всегда поддерживали меня в том, что я люблю. Когда я сказала, что хочу быть актрисой, мама записала меня в киношколу, так и началась моя карьера. Это очень важно, потому что я чувствую, что они верят в меня и мои мечты. Когда у меня бывают трудные дни или что-то не получается, их поддержка помогает мне не сдаваться. Я думаю, что каждый ребенок должен иметь возможность пробовать разные вещи и находить то, что ему действительно нравится. И родителям важно быть рядом, чтобы помогать и поддерживать, особенно когда это нужно больше всего".

Основываясь на своем позитивном опыте, Ирина описала для наших читателей пять важных пунктов, с которых начинается актерская карьера ребенка.

Поговорите с ребенком и выясните серьезность его намерений

Первое, что необходимо сделать, – это сесть и серьезно поговорить с ребенком. Узнайте, действительно ли это его мечта, или это мимолетное желание, которое может исчезнуть через несколько дней. Задайте ему вопросы: что ему нравится в актерской профессии? Почему он хочет стать актером? Часто дети вдохновляются увиденными на экране героями и хотят попробовать себя в этой роли, но не всегда понимают, что за этим стоит много работы и усилий. Объясните ему, что актерство требует упорства, терпения и готовности работать над собой. Важно понять, насколько ребенок мотивирован и готов ли он к этому пути.

Образование





Одним из ключевых шагов на пути к актерской карьере вашего ребенка является выбор подходящей киношколы. В нашем случае все с этого и началось: Алиса просилась в киношколу, я решилась исполнить ее мечту и спустя полгода у нас уже состоялись первые съемки. Ищите школы, которые предлагают программы, подходящие для детей и подростков и обратите внимание на репутацию учебного заведения. Исследуйте отзывы, поинтересуйтесь результатами выпускников и узнайте, какие преподаватели работают в школе. Киношкола должна предоставлять не только теоретические знания, но и практические занятия, такие как участие в театральных постановках, работа перед камерой и возможность участвовать в кастингах. Дополнительные творческие занятия как в школе, так и вне ее, будут несомненным плюсом. Начинающий актер, умеющий петь, танцевать, или владеющий ораторским мастерством, будет иметь большое преимущество.

Зарегистрируйтесь в агентской кинобазе и создайте портфолио

После окончания курсов или во время обучения обязательно стоит зарегистрироваться в агентской кинобазе. Это поможет вашему ребенку получить доступ к кастингам и пробам, а также привлечь внимание агентов и продюсеров. Создайте профессиональное портфолио, которое будет включать в себя фотографии, резюме с указанием всех обучающих курсов, участий в постановках и других достижений. Не забудьте сделать видео-визитку, где ребенок сможет продемонстрировать свои актерские навыки и творческий потенциал. Видео-визитка должна быть яркой, запоминающейся и профессионально снятой.

Психологическая подготовка





Помните, что участие в кастингах и пробах – это важная часть актерской профессии. Переживания и отказы неизбежны, но важно сохранять спокойствие и чувство юмора. Каждый отказ – это не конец пути, а возможность для роста и улучшения. Поддерживайте ребенка, помогайте ему справляться с разочарованиями и учите видеть в них шаги на пути к успеху. Ваше позитивное отношение и поддержка помогут ему продолжать идти к своей мечте, несмотря на все трудности. Помогите ребенку понять, что конкуренция – это естественная часть профессии, и что важно фокусироваться не на соперниках, а на собственном развитии и улучшении навыков. Поощряйте его быть доброжелательным и уважительным к другим участникам кастингов. Важно также усвоить, что критика – это инструмент для роста, и что даже негативные отзывы могут помочь увидеть свои слабые стороны и работать над ними. Научитесь вместе отделять конструктивную критику от необоснованных замечаний и не принимать их близко к сердцу. Регулярно разговаривайте с ребенком о его чувствах и переживаниях, поддерживайте его в трудные моменты и поощряйте делиться своими эмоциями. Ваша поддержка и внимание помогут ему развить эмоциональную устойчивость и уверенность в себе, необходимые для успешной актерской карьеры.

Дисциплина и расписание

Дети просто не могут самостоятельно справиться с планированием своего времени, поэтому ваша помощь в этом вопросе крайне важна. Организуйте школьные занятия в онлайн-формате, когда это необходимо из-за кастингов и съемок. Это поможет вашему ребенку не отставать в учебе и поддерживать необходимый уровень знаний. Гибкость в образовательном процессе позволит ребенку сочетать учебу и актерскую деятельность без ущерба для обоих направлений. Подбадривайте, мотивируйте и дисциплинируйте ребенка при необходимости, но при этом не давите и ищите золотую середину. Важно, чтобы ребенок имел достаточно свободного времени для отдыха, общения с семьей и друзьями. Не перегружайте его расписание занятиями и репетициями – у него должно оставаться время для развлечений, полноценное детство. Будьте внимательны к состоянию вашего ребенка. Если вы заметите, что он устал или находится в стрессе, обеспечьте ему необходимый отдых и поддержку.