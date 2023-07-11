Причины, симптомы, лечение: как облегчить сухой кашель у ребенка

Любое недомогание, проявляющееся у детей, вызывает беспокойство родителей. Одним из таких проявлений является сухой кашель у ребенка, который может иметь самые разные причины. Зачастую он относится к симптомам заболеваний, требующих своевременного реагирования и лечения. Для лечения подбираются как лекарственные, так и народные средства, проводится комплекс дополнительных мер.

Причины сухого кашля у детей

Чтобы правильно провести лечение ребенка, важно разобраться с тем, что послужило причинами возникновения сухого кашля. Явление может развиваться в следующих случаях:

Вирусные воспалительные заболевания легких: простуда и грипп являются наиболее распространенными недугами у детей. Они часто сопровождаются другими симптомами, такими как насморк, заложенность носа и горла.

Бактериальная инфекция может представлять значительную опасность для организма ребенка. Это обусловлено тем, что сухой кашель зачастую является лишь внешним проявлением, в то время как токсическое воздействие оказывается на весь организм. Это характерно для таких заболеваний, как коклюш, дифтерия, туберкулез.

Аллергический сухой кашель у детей возникает как следствие воздействия аллергенов, которые вызывают раздражение дыхательных путей. Это может быть пыльца растений, пыль, плесень, шерсть домашних животных, а также пищевые продукты. Когда дети вдыхают аллергены, их организм испытывает повышенную чувствительность и проявляет определенные симптомы, включая сухой кашель.

Воспаление и раздражение в горле, характерное для ларингита, приводит к сухому кашлю у ребенка.

Читайте также: Можно ли давать парацетамол детям

Основные симптомы сухого кашля

Явление характеризуется отсутствием мокроты или ее небольшим количеством. Среди основных симптомов сухого кашля можно отметить следующие:

постоянное ощущение раздражения и зуда в горле;

регулярно возникающие приступы кашля, которые могут быть продолжительными или прерывистыми;

кашель может усиливаться ночью или при лежачем положении;

ощущение сухости или раздражения в грудной клетке при кашле.

Читайте также: Витамины для детей: нужны ли они на самом деле?

Диагностика и обращение к врачу

При обнаружении характерных симптомов у ребенка важно помнить, что сухой кашель может быть признаком различных заболеваний, поэтому рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для правильной диагностики и лечения.

Диагностика сухого кашля у ребенка включает в себя следующие шаги:

Медицинский осмотр, во время которого важно рассказать врачу о характере кашля (например, его продолжительности, частоте, наличии специфических ситуаций, в которых кашель усиливается или уменьшается).

Медицинский анамнез. Врач может задать вопросы о болезнях, которые перенесли родители ребенка, чтобы исключить возможные наследственные заболевания, которые могут быть связаны с кашлем.

Врач назначает определенные лабораторные исследования, которые могут включать анализы крови, обследование мокроты на наличие инфекции или аллергические пробы.

Рентген грудной клетки поможет исключить возможные проблемы или инфекции в легких.

Дополнительные исследования. В некоторых случаях может потребоваться проведение дополнительных исследований, таких как компьютерная томография (КТ) или бронхоскопия, особенно если имеются подозрения на серьезные заболевания.

Если у ребенка возникает сухой кашель, важно своевременно обратиться к врачу. Это обязательно рекомендуется сделать в следующих случаях:

состояние продолжается более двух недель или становится хроническим;

кашель не уменьшается после нескольких дней;

ребенок испытывает затруднение дыхания, оно становится учащенным;

сопутствующие симптомы, такие как температура, боль в груди, сильная слабость, потеря аппетита;

ребенок страдает астмой или другими хроническими заболеваниями, которые могут усугубиться из-за кашля;

ребенок находился в контакте с кем-то, кто имеет диагностированную инфекцию дыхательных путей;

у ребенка есть состояния, которые могут повлиять на его иммунную систему и способность справиться с инфекциями.

Читайте также: Нурофен для детей: разбираемся, безопасен ли препарат для маленьких пациентов

Эффективные методы лечения сухого кашля у детей

Чтобы справиться с недомоганием в максимально рекордные сроки, родителям важно обеспечить надлежащий уход за ребенком. Он включает в себя целый комплекс мер, направленных на создание благоприятной среды и проведение грамотного лечения. Предлагаем ознакомиться с моментами, учитывая которые можно быстро избавиться от сухого кашля у ребенка.

Лекарственные препараты

Врач может рекомендовать применение определенных лекарственных средств для облегчения сухого кашля у ребенка. К их числу относятся следующие препараты:

Сиропы от кашля. Это препараты, содержащие декстометорфан, который помогает снизить частоту и интенсивность кашля.

Препараты, содержащие бромгексин или амброксол, которые способствуют разжижению мокроты и улучшению ее отхождения.

Антигистаминные препараты могут использоваться в случаях, когда сухой кашель вызван наличием сопутствующих аллергических симптомов.

Среди популярных лекарственных средств: «Амброксол», «Глауцина гидробромид», «Бутамирата цитрат», «Экстракт плюща», «Фенспирида гидрохлорид».

Народные средства и домашние рецепты

В качестве дополнительных мер для облегчения сухого кашля у ребенка могут использоваться народные средства:

Влажные компрессы наносят на грудь ребенка перед сном. Для этого можно использовать полотенце, смоченное в теплой воде. Убедитесь, что компресс не слишком горячий, чтобы избежать ожогов.

Прополис имеет противовоспалительные свойства и может помочь смягчить раздраженные дыхательные пути.

При добавлении небольшого количества меда в теплое молоко можно сделать успокаивающий напиток, который поможет смягчить боли в горле и уменьшить кашель. Однако не рекомендуется давать мед детям младше года. Также можно употреблять чай с малиной.

Влажный и чистый воздух

Важную роль в облегчении сухого кашля у ребенка играет влажный и чистый воздух. Чтобы создать благоприятный климат в помещении, его регулярно проветривают. В комнате рекомендуется установить увлажнитель, который помогает поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха, благодаря чему смягчаются слизистые оболочки и увлажняются дыхательные пути.

Режим питья и правильное питание

Убедитесь, что ребенок пьет достаточно жидкости, особенно теплых напитков, таких как чай, нежирное молоко с медом, вода. Это поможет смягчить раздраженные дыхательные пути. Особое внимание нужно уделить питанию, которое должно включать следующие продукты:

цитрусовые, клубнику, киви, брокколи и другие продукты, богатые витамином C;

пищу, богатую омега-3 жирными кислотами (лосось, тунец, авокадо, орехи);

антиоксиданты (разнообразные фрукты, овощи, ягоды) помогают укрепить иммунную систему и снизить воспаление.

Соблюдение гигиены и защита от раздражителей

Постарайтесь создать в доме чистую и безпыльную среду. Регулярно проводите уборку, вентилируйте помещения и избегайте аллергенов, таких как пыль, пыльца и пух. Избегайте появления в помещении дыма, аэрозолей, запахов парфюмов и других раздражающих веществ.

​

Читайте также: Роль игр в детском развитии: игра как инструмент воспитания

Подведем итог

Сухой кашель у ребенка – неприятное явление, которое доставляет немало хлопот родителям. Избавиться от недомогания поможет грамотное лечение, подбираемое врачом после диагностики состояния ребенка. Также облегчить состояние поможет правильно организованный уход.

Фото Клео.ру