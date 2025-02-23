Сочинение ЕГЭ по русскому языку в 2026 году: формат и структура работы

Выпускники школ переживают весьма непростой период в своей жизни, ведь завершение учебного года знаменуется для них выполнением сложных заданий. Лидирующие позиции в этом плане занимает сочинение ЕГЭ по русскому языку в 2026 году. Однако его удачное написание окупится сторицей, поскольку за идеальный результат можно будет получить целых 22 балла. В этой статье Клео.ру даст действенные советы, как этого можно будет добиться.

Формат сочинения ЕГЭ 2026

В целом при проверке сочинений ЕГЭ сохранился прежний алгоритм их оценивания. Однако все же появились новые нюансы, которые выпускники должны учитывать при своей подготовке. Более строгие требования выдвигаются к объему, который должен быть не менее 150 слов. Лучше всего, если он будет начинаться от 350 слов, притом данных об ограничении максимального объема нет. Категорически не разрешается вставлять фрагменты из какого-либо чужого текста или источника.

Выбор тем для сочинения ЕГЭ по русскому языку достаточно обширен, однако ученик сможет узнать о том, какая ему досталась только в день экзамена при вскрытии конверта с КИМ. Заранее готовиться все же не только можно, но и нужно, руководствуясь списком наиболее распространенных тем. В этот перечень входят:

детство человека;

благородство;

нравственность и мораль;

любовь к природе;

человек и искусство;

патриотизм;

сострадание;

честь и достоинство;

отношение к войне;

одиночество;

русский язык;

взаимоотношения отцов и детей.

Тщательная предварительная подготовка даст возможность подобрать нужные аргументы, используя для этого художественные произведения.





Сочинение ЕГЭ по русскому языку

При оценивании сочинения руководствуются 10-ю критериями. При этом 4 из них имеют отношение к грамотности, и по 3 распределяются на отношение к содержанию и к речевому оформлению текста. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть каждый из этих разделов:

Анализ содержания сочинения ЕГЭ по русскому языку подразумевает проверку смыслового наполнения абзацев, а также приведенных в тексте мнений и примеров. Учитывается, насколько верно ученик отразил позицию автора, выраженную по проблеме исходного текста.

При проверке речевого оформления сочинения ожидается, что текст будет последовательным и связным, выстроенным на достоверной информации. Не допускается включать в содержание отсылки к запрещенным произведениям или выражать идеи, противоречащие законодательству страны.

Анализ грамотного написания сочинения подразумевает соблюдение орфографических, грамматических, пунктуационных, речевых норм.





Структура сочинения

Одно из основных требований к сочинению ЕГЭ по русскому языку – наличие четкой структуры и логическая связанность всех его частей. Для подобного типа работ создан унифицированный план, от учеников требуется четко ему следовать. Текст, состоящий минимум из 150 слов, должен включать в себя семь следующих абзацев:

Вступление и обозначение проблемы. Эта часть работы является само короткой, но при этом очень важной. По объему вступление должно составлять 2-3 предложения, которые впоследствии не должны повторяться по смыслу в содержании текста. Чтобы написать хорошее введение, можно прибегнуть к задаванию риторического вопроса, обозначить актуальность затронутой темы. Во вступлении должна быть четко обозначена проблема, которая впоследствии будет освещаться в тексте.

Позиция автора – этот абзац подразумевает, что пишущий лично выразит свое отношение к проблеме. При этом оно может быть как положительным, так и отрицательным или даже содержать элементы скептицизма либо иронии. Важно, чтобы позиция автора не была скрыта за мнениями описываемых им персонажей. Позиция должна быть сформулирована четко, ч применением простых конструкций и лексики.

Комментарии к проблеме занимают третий и четвертый абзацы текста. Данная часть является самой объемной. Второй из комментариев должен сопровождаться примером-иллюстрацией из текста и содержать пояснение пишущего к нему. Примеры-иллюстрации означают проявление проблемы в тексте через поступки его героев. Они должны быть однозначными, а не двоякими.

Смысловая связь между комментариями и ее анализ, который должен провести пишущий. Отсутствие данного абзаца будет иметь последствием снижение оценки работы на 1 балл.

Отношение к позиции автора. Ученик может выразить свое мнение любым способом – согласившись с позицией автора произведения либо напротив. В последнем случае следует прибегать к корректным формулировкам. Важный момент заключается в том, что пишущий должен не просто выразить свое мнение, а и аргументировать его, подтверждая свою точку зрения.

Заключение – должно быть коротким, как и вступление. Эти две части должны перекликаться между собой, но при этом не повторяться. Заключение должно соответствовать теме текста. Его можно оформить, сделав вывод, выразив надежду или призыв.





Типичные ошибки выпускников

При написании сочинения никто не застрахован от ошибок. Некоторые из них являются особо распространенными и типичными. Клео.ру предлагает рассмотреть их:

Ученики не всегда способны продемонстрировать умение формулировать позицию автора – выразить основную мысль текста.

Комментарий к авторской позиции часто содержит такие ошибки как приведение примера, не соответствующего прочитанному тексту или указанной проблеме, отсутствие пояснений к примерам-иллюстрациям и обозначения связи между ними.

Отношение к позиции автора – может иметь формальное выражение, не подкрепленное объяснением или быть этически некорректным.

Нарушение орфографических, пунктуационных, грамматических норм.

Речевые недочеты – часто выражаются в допущении повторов.

Допущение ошибок при написании ФИО писателей, имен главных героев, указании жанра произведения.





Подведем итог

Сочинение ЕГЭ по русскому языку в 2026 году – это сложная работа, требующая тщательной предварительной подготовки. Подойдите к этому вопросу комплексно, прибегая к постоянной практике, при необходимости обратитесь за помощью к специалистам. Серьезный подход в этом вопросе поможет вам получить наилучший результат в конечном итоге.