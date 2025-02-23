Узнайте расписание школьных каникул 2025–2026 учебного года. Даты осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также особенности каникул по регионам.
Для учеников каникулы – это время отдыха, а для родителей – дополнительные заботы и раздумья о том, чем занять своих детей. Чтобы оптимально спланировать поездки, мероприятия и активности, необходимо заранее знать, когда будут школьные каникулы в 2025-2026 учебном году. Предлагаем разобраться какие даты рекомендует для отдыха Минпросвещения России для разных систем обучения.
Какие системы обучения практикуются в России
Даты школьных каникул могут меняться в зависимости от графика учебы. В настоящее время в России практикуются такие системы обучения:
- По четвертям. Это традиционная и наиболее распространенная модель школьного обучения. Учебный год делится на 4 части. Как правило, четверти имеют разную продолжительность. По окончании каждого периода школьники получают итоговые оценки и уходят на каникулы, длительность которых зависит от сезона. Главным преимуществом является относительная стабильность дат, позволяя точнее планировать дела и программы учителям и родителям учеников.
- По триместрам. Данную систему также называют модульной. Триместровая система практикуется в столичных и подмосковных школах, а также в некоторых учебных заведениях Санкт-Петербурга. Основной период обучения делится на 3 части – триместра, а каждый из них – еще не два модуля. Как и в случае с четвертями, после модуля учащиеся уходят на отдых, но оценивание производится только по завершении триместра. Главной особенностью является регулярные короткие периоды отдыха, помогающие детям быстрее восстанавливать силы.
- Гибридная система. Данная методика сочетает в себе особенности четвертной и триместровой систем. Она удобна для ситуаций, когда требуется корректировка дат. Такой подход помогает школам сохранять баланс между учебой и отдыхом, чтобы не перегружать детей, но и сохранять необходимый темп обучения.
Расписание школьных каникул по четвертям
Для синхронизации учебного процесса, Министерство просвещения РФ дает рекомендации по датам и продолжительности отдыха для школьников. Так, в официальном телеграм-канале от имени министра Минпросвещения Сергея Кравцова было опубликовано расписание школьных каникул 2025-2026 учебного года:
- Осенние – с 25.10.2025 по 02.11.2025.
- Зимние – с 31.12.2025 по 11.01.2026.
- Весенние – с 28.03.2026 по 05.04.2026.
- Летние – с 27.05.2026 по 31.08.2026.
Ученикам, которые пошли в первый класс, также рекомендовано организовать дополнительный период отдыха – с 16.02.2026 по 22.02.2026.
Следует учитывать, что даты начала и продолжительность каникул устанавливается самими школами на основании общих рекомендаций, поэтому могут отличаться в разных учебных заведениях. Так, например, департамент образования и науки Москвы выдвинул предложение сместить сроки и провести весенние каникулы с 14.03.2026 по 22.03.2026. Эти рекомендации связаны с проведением Всероссийских проверочных работ.
Расписание школьных каникул по триместрам
Школы, практикующие триместровую систему обучения, также формируют свои графики каникул на основе министерских рекомендаций. Минпросвещения России рекомендует в 2025-2026 учебном году организовать школьные каникулы в такие сроки:
- Первые – с 04.10.2025 по 12.10.2025.
- Вторые – с 15.11.2025 по 23.11.2025.
- Третьи – с 31.12.2025 по 11.01.2026.
- Четвертые – с 21.02.2026 по 01.03.2026.
- Пятые – с 11.04.2026 по 19.04.2026.
- Шестые – с 25.05.2026 по 31.08.2026.
Так как многие школы, располагающиеся в Москве, придерживаются модульной системы обучения, столичный департамент образования и науки также рекомендовал сместить сроки пятых каникул в связи с Всероссийскими проверочными работами и провести их с 28.03.2026 по 04.04.2026.
Расписание школьных каникул для гибридной системы
Минпросвещения РФ также рекомендовало, когда проводить школьные каникулы в 2025-2026 учебном году:
- Первые – с 25.10.2025 по 02.11.2025.
- Вторые – с 31.12.2025 по 11 01.2026.
- Третьи – с 21.02.2026 по 01.03.2026.
- Четвертые – с 11.04.2026 по 19.04.2026.
- Пятые – с 25.05.2026 по 31.08.2026.
Как и в случае с остальными формами обучения, департамент образования и науки Москвы рекомендует столичным школам внести изменения – провести весенние каникулы с 28.03.2026 по 04.04.2026.
Какие дни считаются выходными для школьников
Помимо рекомендованных дней для каникул, школьники не учатся в дни государственных праздников. В 2025-2026 учебном году ими будут:
- 4 ноября 2025 – День народного единства (вторник).
- 1-8 января – Новогодние праздники и Рождество.
- 23 февраля – День защитника Отечества (понедельник).
- 8 марта – Международный женский день (воскресенье, выходной перенесен на понедельник).
- 1 мая – День Весны и Труда (пятница).
- 9 мая – День Победы (суббота, выходной перенесен на понедельник).
Подведем итог
Правильно организованный отдых во время учебного процесса помогает детям восстановить силы, а родителям – оптимальней планировать время. Расписание школьных каникул на 2025–2026 учебный год станет хорошим ориентиром для таких целей. Однако следует помнить, что решение о сроках принимают директора школ на основании общих рекомендаций Министерства просвещения России. Поэтому в некоторых случаях даты могут отличаться.