Для учеников каникулы – это время отдыха, а для родителей – дополнительные заботы и раздумья о том, чем занять своих детей. Чтобы оптимально спланировать поездки, мероприятия и активности, необходимо заранее знать, когда будут школьные каникулы в 2025-2026 учебном году. Предлагаем разобраться какие даты рекомендует для отдыха Минпросвещения России для разных систем обучения.

Какие системы обучения практикуются в России

Даты школьных каникул могут меняться в зависимости от графика учебы. В настоящее время в России практикуются такие системы обучения:

По четвертям . Это традиционная и наиболее распространенная модель школьного обучения. Учебный год делится на 4 части. Как правило, четверти имеют разную продолжительность. По окончании каждого периода школьники получают итоговые оценки и уходят на каникулы, длительность которых зависит от сезона. Главным преимуществом является относительная стабильность дат, позволяя точнее планировать дела и программы учителям и родителям учеников.

. Это традиционная и наиболее распространенная модель школьного обучения. Учебный год делится на 4 части. Как правило, четверти имеют разную продолжительность. По окончании каждого периода школьники получают итоговые оценки и уходят на каникулы, длительность которых зависит от сезона. Главным преимуществом является относительная стабильность дат, позволяя точнее планировать дела и программы учителям и родителям учеников. По триместрам . Данную систему также называют модульной. Триместровая система практикуется в столичных и подмосковных школах, а также в некоторых учебных заведениях Санкт-Петербурга. Основной период обучения делится на 3 части – триместра, а каждый из них – еще не два модуля. Как и в случае с четвертями, после модуля учащиеся уходят на отдых, но оценивание производится только по завершении триместра. Главной особенностью является регулярные короткие периоды отдыха, помогающие детям быстрее восстанавливать силы.

. Данную систему также называют модульной. Триместровая система практикуется в столичных и подмосковных школах, а также в некоторых учебных заведениях Санкт-Петербурга. Основной период обучения делится на 3 части – триместра, а каждый из них – еще не два модуля. Как и в случае с четвертями, после модуля учащиеся уходят на отдых, но оценивание производится только по завершении триместра. Главной особенностью является регулярные короткие периоды отдыха, помогающие детям быстрее восстанавливать силы. Гибридная система. Данная методика сочетает в себе особенности четвертной и триместровой систем. Она удобна для ситуаций, когда требуется корректировка дат. Такой подход помогает школам сохранять баланс между учебой и отдыхом, чтобы не перегружать детей, но и сохранять необходимый темп обучения.





Расписание школьных каникул по четвертям

Для синхронизации учебного процесса, Министерство просвещения РФ дает рекомендации по датам и продолжительности отдыха для школьников. Так, в официальном телеграм-канале от имени министра Минпросвещения Сергея Кравцова было опубликовано расписание школьных каникул 2025-2026 учебного года:

Осенние – с 25.10.2025 по 02.11.2025.

– с 25.10.2025 по 02.11.2025. Зимние – с 31.12.2025 по 11.01.2026.

– с 31.12.2025 по 11.01.2026. Весенние – с 28.03.2026 по 05.04.2026.

– с 28.03.2026 по 05.04.2026. Летние – с 27.05.2026 по 31.08.2026.

Ученикам, которые пошли в первый класс, также рекомендовано организовать дополнительный период отдыха – с 16.02.2026 по 22.02.2026.

Следует учитывать, что даты начала и продолжительность каникул устанавливается самими школами на основании общих рекомендаций, поэтому могут отличаться в разных учебных заведениях. Так, например, департамент образования и науки Москвы выдвинул предложение сместить сроки и провести весенние каникулы с 14.03.2026 по 22.03.2026. Эти рекомендации связаны с проведением Всероссийских проверочных работ.





Расписание школьных каникул по триместрам

Школы, практикующие триместровую систему обучения, также формируют свои графики каникул на основе министерских рекомендаций. Минпросвещения России рекомендует в 2025-2026 учебном году организовать школьные каникулы в такие сроки:

Первые – с 04.10.2025 по 12.10.2025.

– с 04.10.2025 по 12.10.2025. Вторые – с 15.11.2025 по 23.11.2025.

– с 15.11.2025 по 23.11.2025. Третьи – с 31.12.2025 по 11.01.2026.

– с 31.12.2025 по 11.01.2026. Четвертые – с 21.02.2026 по 01.03.2026.

– с 21.02.2026 по 01.03.2026. Пятые – с 11.04.2026 по 19.04.2026.

– с 11.04.2026 по 19.04.2026. Шестые – с 25.05.2026 по 31.08.2026.

Так как многие школы, располагающиеся в Москве, придерживаются модульной системы обучения, столичный департамент образования и науки также рекомендовал сместить сроки пятых каникул в связи с Всероссийскими проверочными работами и провести их с 28.03.2026 по 04.04.2026.





Расписание школьных каникул для гибридной системы

Минпросвещения РФ также рекомендовало, когда проводить школьные каникулы в 2025-2026 учебном году:

Первые – с 25.10.2025 по 02.11.2025.

– с 25.10.2025 по 02.11.2025. Вторые – с 31.12.2025 по 11 01.2026.

– с 31.12.2025 по 11 01.2026. Третьи – с 21.02.2026 по 01.03.2026.

– с 21.02.2026 по 01.03.2026. Четвертые – с 11.04.2026 по 19.04.2026.

– с 11.04.2026 по 19.04.2026. Пятые – с 25.05.2026 по 31.08.2026.

Как и в случае с остальными формами обучения, департамент образования и науки Москвы рекомендует столичным школам внести изменения – провести весенние каникулы с 28.03.2026 по 04.04.2026.





Какие дни считаются выходными для школьников

Помимо рекомендованных дней для каникул, школьники не учатся в дни государственных праздников. В 2025-2026 учебном году ими будут:

4 ноября 2025 – День народного единства (вторник).

1-8 января – Новогодние праздники и Рождество.

23 февраля – День защитника Отечества (понедельник).

8 марта – Международный женский день (воскресенье, выходной перенесен на понедельник).

1 мая – День Весны и Труда (пятница).

9 мая – День Победы (суббота, выходной перенесен на понедельник).





Подведем итог

Правильно организованный отдых во время учебного процесса помогает детям восстановить силы, а родителям – оптимальней планировать время. Расписание школьных каникул на 2025–2026 учебный год станет хорошим ориентиром для таких целей. Однако следует помнить, что решение о сроках принимают директора школ на основании общих рекомендаций Министерства просвещения России. Поэтому в некоторых случаях даты могут отличаться.