Школьные каникулы в 2025-2026 учебном году

Узнайте расписание школьных каникул 2025–2026 учебного года. Даты осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также особенности каникул по регионам.

Для учеников каникулы – это время отдыха, а для родителей – дополнительные заботы и раздумья о том, чем занять своих детей. Чтобы оптимально спланировать поездки, мероприятия и активности, необходимо заранее знать, когда будут школьные каникулы в 2025-2026 учебном году. Предлагаем разобраться какие даты рекомендует для отдыха Минпросвещения России для разных систем обучения.

Какие системы обучения практикуются в России

Даты школьных каникул могут меняться в зависимости от графика учебы. В настоящее время в России практикуются такие системы обучения:

  • По четвертям. Это традиционная и наиболее распространенная модель школьного обучения. Учебный год делится на 4 части. Как правило, четверти имеют разную продолжительность. По окончании каждого периода школьники получают итоговые оценки и уходят на каникулы, длительность которых зависит от сезона. Главным преимуществом является относительная стабильность дат, позволяя точнее планировать дела и программы учителям и родителям учеников.
  • По триместрам. Данную систему также называют модульной. Триместровая система практикуется в столичных и подмосковных школах, а также в некоторых учебных заведениях Санкт-Петербурга. Основной период обучения делится на 3 части – триместра, а каждый из них – еще не два модуля. Как и в случае с четвертями, после модуля учащиеся уходят на отдых, но оценивание производится только по завершении триместра. Главной особенностью является регулярные короткие периоды отдыха, помогающие детям быстрее восстанавливать силы.
  • Гибридная система. Данная методика сочетает в себе особенности четвертной и триместровой систем. Она удобна для ситуаций, когда требуется корректировка дат. Такой подход помогает школам сохранять баланс между учебой и отдыхом, чтобы не перегружать детей, но и сохранять необходимый темп обучения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Расписание школьных каникул по четвертям

Для синхронизации учебного процесса, Министерство просвещения РФ дает рекомендации по датам и продолжительности отдыха для школьников. Так, в официальном телеграм-канале от имени министра Минпросвещения Сергея Кравцова было опубликовано расписание школьных каникул 2025-2026 учебного года:

  • Осенние – с 25.10.2025 по 02.11.2025.
  • Зимние – с 31.12.2025 по 11.01.2026.
  • Весенние – с 28.03.2026 по 05.04.2026.
  • Летние – с 27.05.2026 по 31.08.2026.

Ученикам, которые пошли в первый класс, также рекомендовано организовать дополнительный период отдыха – с 16.02.2026 по 22.02.2026.

Следует учитывать, что даты начала и продолжительность каникул устанавливается самими школами на основании общих рекомендаций, поэтому могут отличаться в разных учебных заведениях. Так, например, департамент образования и науки Москвы выдвинул предложение сместить сроки и провести весенние каникулы с 14.03.2026 по 22.03.2026. Эти рекомендации связаны с проведением Всероссийских проверочных работ.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Расписание школьных каникул по триместрам

Школы, практикующие триместровую систему обучения, также формируют свои графики каникул на основе министерских рекомендаций. Минпросвещения России рекомендует в 2025-2026 учебном году организовать школьные каникулы в такие сроки:

  • Первые – с 04.10.2025 по 12.10.2025.
  • Вторые – с 15.11.2025 по 23.11.2025.
  • Третьи – с 31.12.2025 по 11.01.2026.
  • Четвертые – с 21.02.2026 по 01.03.2026.
  • Пятые – с 11.04.2026 по 19.04.2026.
  • Шестые – с 25.05.2026 по 31.08.2026.

Так как многие школы, располагающиеся в Москве, придерживаются модульной системы обучения, столичный департамент образования и науки также рекомендовал сместить сроки пятых каникул в связи с Всероссийскими проверочными работами и провести их с 28.03.2026 по 04.04.2026.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Расписание школьных каникул для гибридной системы

Минпросвещения РФ также рекомендовало, когда проводить школьные каникулы в 2025-2026 учебном году:

  • Первые – с 25.10.2025 по 02.11.2025.
  • Вторые – с 31.12.2025 по 11 01.2026.
  • Третьи – с 21.02.2026 по 01.03.2026.
  • Четвертые – с 11.04.2026 по 19.04.2026.
  • Пятые – с 25.05.2026 по 31.08.2026.

Как и в случае с остальными формами обучения, департамент образования и науки Москвы рекомендует столичным школам внести изменения – провести весенние каникулы с 28.03.2026 по 04.04.2026.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Какие дни считаются выходными для школьников

Помимо рекомендованных дней для каникул, школьники не учатся в дни государственных праздников. В 2025-2026 учебном году ими будут:

  • 4 ноября 2025 – День народного единства (вторник).
  • 1-8 января – Новогодние праздники и Рождество.
  • 23 февраля – День защитника Отечества (понедельник).
  • 8 марта – Международный женский день (воскресенье, выходной перенесен на понедельник).
  • 1 мая – День Весны и Труда (пятница).
  • 9 мая – День Победы (суббота, выходной перенесен на понедельник).

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Правильно организованный отдых во время учебного процесса помогает детям восстановить силы, а родителям – оптимальней планировать время. Расписание школьных каникул на 2025–2026 учебный год станет хорошим ориентиром для таких целей. Однако следует помнить, что решение о сроках принимают директора школ на основании общих рекомендаций Министерства просвещения России. Поэтому в некоторых случаях даты могут отличаться.

Ульяна Володская

Журналист

 

