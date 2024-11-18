Сценарий на 8 марта в детском саду: примеры оригинальных идей и конкурсов

Международный женский день – это праздник, который отмечают не только дома в кругу семьи. Сценарий на 8 марта в детском саду – это отличный повод, чтобы в нем могли принять участие не только взрослые, но и дети. Событие пройдет особенно увлекательно, если грамотно подойти к его организации, задействовав ребят в различных конкурсах и мероприятиях. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию наиболее удачные сценарии.

"Сказочная мама"

Сценарий предлагается построить в виде развлекательной игры, в которой дети должны угадывать, в какой сказке содержится упоминание о маме. Такое мероприятие прекрасно дополнит утренник на 8 марта в детском саду. Далее Клео.ру приводит список примерный вопросов, связанных со сказками:

"Красная Шапочка" – в какой сказке мама дала своей дочке корзинку с пирожками и попросила отнести их к бабушке?

"Сказка о царе Салтане" – в какой сказке мама-царевна родила богатыря?

"Волк и семеро козлят" – в какой сказке мама просила своих детей пустить ее в дом, спев для этого песенку?

"Три медведя" – в какой сказке мама спрашивала "Кто ел из моей чашки?" грубым голосом?

"Цветик-Семицветик" – в какой сказке мама послала свою дочку за баранками в магазин?

"Гуси-лебеди" – в какой сказке мама давала наставление своей дочери присмотреть за младшим братом, уходя из дома?





Сценарии с играми

Мероприятие пройдет особенно весело, если включить в него разнообразные конкурсы на 8 марта. Предлагаем вашему вниманию примеры подобных сценариев:

Игра с прищепками . Суть игры заключается в том, чтобы мамы нацепили на одежду своих детей прищепки, а после снимали. При этом ведущие завязывают мамочкам глаза, после чего тихо меняют детей местами. В итоге мама снимает прищепки не со своего ребенка. Побеждает та, которая сделает это быстрее.

. Суть игры заключается в том, чтобы мамы нацепили на одежду своих детей прищепки, а после снимали. При этом ведущие завязывают мамочкам глаза, после чего тихо меняют детей местами. В итоге мама снимает прищепки не со своего ребенка. Побеждает та, которая сделает это быстрее. Игра для мам "Завяжи бантик" . Мамочкам выдаются длинные веревки, с двух сторон которых привязаны разноцветные ленты (около семи штук). Мамы должны держать веревку с двух сторон и быстро завязывать бантики. Победа будет за той, которая сделает это быстрее.

. Мамочкам выдаются длинные веревки, с двух сторон которых привязаны разноцветные ленты (около семи штук). Мамы должны держать веревку с двух сторон и быстро завязывать бантики. Победа будет за той, которая сделает это быстрее. Игра "Узнай маму" . Несколько мамочек садятся на стулья, выставленные в ряд. Одному ребенку нужно завязать глаза, и он должен найти свою маму наощупь. После мамы меняются местами, а в игре принимает участие другой ребенок.

. Несколько мамочек садятся на стулья, выставленные в ряд. Одному ребенку нужно завязать глаза, и он должен найти свою маму наощупь. После мамы меняются местами, а в игре принимает участие другой ребенок. Игра "Помоги маме" . Ее начинают взрослые, а после подключаются дети. Мама должна прокатить воздушный шарик между выставленными кеглями, используя для этого веник, а ее ребенок помочь ей в этом.

. Ее начинают взрослые, а после подключаются дети. Мама должна прокатить воздушный шарик между выставленными кеглями, используя для этого веник, а ее ребенок помочь ей в этом. Игра "Передай бантик". Дети становятся в круг и передают друг другу бантик, привязанный на палочку. Ведущий сопровождает процесс стихом:

"Ты катись веселый бантик

Быстро – быстро по рукам,

У кого веселый бантик

Тот станцует быстро нам."

Ребенок, у которого после завершения стиха оказался бантик в руках, должен будет исполнить танец.





Фото для журнала "Женские секреты"

Праздник 8 марта в детском саду можно дополнить следующим оригинальным сценарием. В какой-то момент появляется ведущий, изображающий из себя корреспондента женского журнала, и заявляет о том, что хотел бы сфотографировать для его обложки самую лучшую маму. После этого он спрашивает у детей, чья же мама самая лучшая? Естественно, что каждый ребенок скажет, что это именно его мама. После этого ведущий предлагает провести конкурс среди ребят, чтобы выяснить это. Для этого он поочередно подходит к детям с микрофоном и задает им следующие вопросы:

Как ты ласково называешь свою маму?

Что твоя мама любит больше всего?

Какое любимое блюдо у твоей мамы?

Какая у твоей мамы любимая телепередача или фильм?

Что может развеселить твою маму?

После того, как озвучены все ответы, ведущий заявляет, что все мамы хороши, и предлагает детям исполнить для них танец или спеть песенку.





Подведем итог

Сценарий на 8 марта в детском саду станет отличным дополнением праздника, если продумать его и тщательно подойти к организации. Такое мероприятие оставит положительные эмоции и пройдет незабываемо как для мам, так и для их детей.