Как рассказать ребенку про секс: важно завоевать доверие

Подобрать слова для обсуждения такой щекотливой темы – не самая простая задача. Однако от первого разговора о половых отношениях зависит многое.

Подобрать слова для обсуждения такой щекотливой темы – не самая простая задача. Однако от первого разговора о половых отношениях зависит многое.

В какой-то момент каждый родитель сталкивается с ситуацией, когда малыш начинает задавать вопросы интимного характера. Ребенок может вернуться из детского сада, с площадки или из школы с вопросом «что такое секс?». Детей воспитывают по-разному, некоторые ребята значительно раньше узнают подробности интимных отношений и могут рассказать о своем представлении вашему малышу. Здесь важно вовремя подхватить ситуацию и правильно объяснить все ребенку.

С какого возраста и какими словами говорить с ребенком о сексе

Примерно с четырех лет любознательные детки начинают превращаться в «почемучек» и забрасывают родителей вопросами на разные темы. Дети хотят узнать, откуда они появились, как они оказались в мамином животике и так далее. Некоторые родители стесняются обсуждать с малышами такие интимные вопросы и стараются замять тему. Однако, по мнению детских психологов, это неправильно. Важно честно говорить с ребенком, избегая «взрослых» подробностей.

До 3-х лет

Говорить что-то о сексе в таком нежном возрасте, разумеется, не нужно. Однако не стоит выдумывать специальные детские названия для органов. Плохая идея говорить мальчику, что его – пенис «хвостик». Со временем он точно начнет задавать вопросы про хвосты белочек и котиков.

4-5 лет

Ребенок активно начинает познавать мир. У детей возникают вопросы по поводу отличий между мальчиками и девочками. Возможно появление интереса к половым органам. Злиться на малыша за неудобные вопросы нельзя. Нужно объяснить, что мальчики и девочки имеют различия, которые во взрослом возрасте дают им возможность построить крепкую семью и родить детей.

5–7 лет

В этот период дети уже начинают интересоваться сексуальными отношениями. Много информации поступает из внешнего мира: от знакомых, из телевизионных передач и интернета. Мальчики могут спросить про эрекцию, а девочки интересуются, что такое менструация. На этом этапе родитель должен простыми словами объяснить, как устроен организм у мужчины и женщины. Важно подчеркнуть, что половой акт происходит между людьми, которые любят друг друга и хотят построить крепкие отношения. Ребенок должен понимать, что появление полового партнера – серьезный шаг, а не развлечение.

8–12 лет

К этому возрасту у ребенка уже формируется понимание о том, что правильно и неправильно в отношениях между мужчиной и женщиной. На данном этапе он спрашивает у родителей, как развивалась их история любви. В этом возрасте можно аккуратно начинать прививать традиционные ценности и объяснять о необходимости уважительного отношения к любимому человеку.

12-15 лет

В таком возрасте можно начать говорить непосредственно о сексе. Важно объяснить особенности гормональных процессов, проявления сексуальности у мужчин и женщин. Подростку нужно понять, что его организм меняется и готовится к взрослой жизни. В этом возрасте дети особенно чувствительны, нужно вести себя деликатно. Общайтесь с ребенком как с равным себе другом, а не как с неразумным малышом.

15-17

В этом возрасте важно поднять вопрос контрацепции. Ребенку нужно объяснить, что такое нежелательная беременность, к каким последствиям она может привести. Кроме того, отдельное внимание следует уделить заболеваниям, передающимся половым путем. Важно объяснить ребенку, что не стоит торопиться с вступлением в половые отношения.