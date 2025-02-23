Пасхальные поделки своими руками для детского сада

Подготовка к Светлому Воскресенью Христову – увлекательный процесс, к которому могут приобщиться не только взрослые, но и дети. Можно вместе с детьми сделать пасхальные поделки в детский сад своими руками. Такое занятие поможет ребенку создать праздничное настроение и больше узнать о традициях этого торжества. Заготовки можно создавать из самых простых материалов, в результате получатся яркие и красочные поделки. Простые инструкции помогут освоить процесс как самым маленьким детям, так и ребятам постарше. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию доступные и легкие в исполнении варианты.

Простые поделки для самых маленьких

К интересному процессу создания поделок смогут приобщиться даже малыши. Такие идеи пасхальных поделок воплощаются очень просто, а результат очень порадует ребенка. Для начала нужно выбрать подходящий вариант и подготовить подручные средства. Процесс должен происходить под контролем взрослых, но при этом ребенку необходимо давать проявлять фантазию и выражать свое творчество. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть варианты очень простых поделок для самых маленьких.

Пасхальное яйцо с узорами из макарон

Такая поделка будет смотреться невероятно нарядно и красочно, а в процессе ее исполнения у ребенка развивается мелкая моторика. Для начала подготовьте все необходимые приспособления: макароны фигурной формы, жидкие краски, картон или плотную бумагу белого цвета, кисточки, клей, ножницы, пластиковые пакеты с зип-застежкой. Далее придерживайтесь следующих действий:

Поместите макароны в пакет, налейте туда краску и помните, чтобы она распределилась по изделиям. В другие пакеты тоже выложите макароны и используйте для их окрашивания другие цвета. После достаньте изделия и дайте им высохнуть. По желанию их можно дополнить узорами, используя для этого краски и кисточки. Вырежьте яйца из картона или бумаги, одну половинку раскрасьте в какой-либо цвет. Приклейте макароны на заготовки в виде яиц, создавая узоры по желанию.





Пасхальный зайчик из бумажного стакана

Такая поделка смотрится очень мило и невероятно проста в исполнении. Для ее изготовления потребуется бумажный стаканчик, плотная белая и голубая бумага, клей, вата, ножницы, фломастеры красного и черного цвета. Подготовив все необходимое, придерживайтесь такой инструкции:

Вырежьте заячьи ушки из бумаги голубого и белого цвета. При этом белые детали должны быть меньше по размеру. Приклейте их на голубые. На дне стаканчика сделайте небольшие прорези, вставьте ушки в отверстия. Из кусочков ваты сделайте челку и хвостик, приклейте их к стакану. Нарисуйте мордочку, используя черный и красный фломастеры.





Поделки для детей 5-6 лет

Многие воспитатели детского сада интересуются, как сделать пасхальные поделки с детьми 5-6-летнего возраста, чтобы процесс для них вышел интересным и увлекательным? Для ребят старшей группы можно использовать более сложные идеи, при этом приветствуется, чтобы они сами предлагали варианты оформления и активно участвовали в творческом процессе. Поделки могут содержать комбинации различных деталей, при их создании может применяться большее количество материалов. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько вариантов оригинальных поделок на Пасху в детский сад.

Пасхальный венок с зайкой

Такая поделка будет содержать главные атрибуты праздника – крашеные разноцветные яйца и пасхального зайчика. Для ее создания понадобятся цветная бумага, 2 листа белого картона, вата, цветная атласная лента, белые вязальные нитки, черный фломастер, ножницы и клей. Пошаговая инструкция такова:

Из белого картона вырежьте головку зайчика и ушки. Из розовой бумаги также сделайте ушки, но меньшего размера, приклейте их на белые детали. Нарисуйте мордочку черным фломастером, нос сделайте из кусочка ваты, окрашенного в розовый цвет, а усы – из белых вязаных ниток. Вырежьте из белого картона плечики для зайки и круг для венка. Из бумаги разных цветов вырежьте яйца, приклейте их по кругу венка. Сделайте из атласной ленты бантик и украсьте им зайчика.





Пасхальная корзинка

Подобная поделка порадует не только детей, но и их родителей. В нее можно положить готовые крашеные яйца и использовать такую композицию как украшение праздничного стола. Для создания заготовок потребуется по одному листу фетра белого, зеленого, голубого, розового, желтого, фиолетового оттенков и клеевой пистолет. Чтобы создать поделку, придерживайтесь следующих действий:

Вырежьте по два лепестка из фетра разных цветов. После склейте между собой по два лепестка одинаковых оттенков, используя клеевой пистолет. Это необходимо, чтобы корзинка получилась более плотной. Вырежьте две одинаковых детали для дна, склейте между собой. Аналогично изготовьте ручку, вырезав полоску подходящей ширины и длины. Склейте между собой все детали корзинки. По желанию можно сделать декор в виде цветка. После того, как все детали просохнут, корзинку можно заполнять крашеными яйцами.





Подведем итог

Как видите, пасхальные поделки в детский сад можно сделать очень просто своими руками. Достаточно лишь приложить для этого небольшие усилия и использовать доступные средства. Главное в процессе заключается в том, что ребенок приобщится к подготовке к празднику, получит от этого удовольствие и разовьет свои творческие способности.