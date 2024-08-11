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Прически в школу для девочек 2024-2025: тренды и простые идеи

Прически в школу для девочек 2024-2025: тренды и простые идеи

Узнайте о самых модных и простых прическах для девочек в школу на 2024-2025 учебный год.

Красивый внешний вид имеет значение для любой представительницы прекрасного пола с самого раннего возраста. Это касается и школьниц, которые хотят выглядеть стильно и похвастаться эффектной и гармоничной прической перед своими одноклассницами. Также этой важно и для заботливых мамочек, стремящихся к тому, чтобы их дочка выглядела ухоженной при посещении учебного заведения. Помогут справиться с задачей актуальные тренды, которыми представлены прически в школу для девочек 2024-2025 года. Обзор самых популярных и простых в исполнении вариантов предлагает Клео.ру в этой статье.

Тренды причесок 2024-2025 для девочек в школу

Создание разных вариаций стильных укладок волос важно для девочек и их мам на протяжении всего года. Чтобы юная модница посещала учебное заведение с удовольствием, важно применять различные идеи и проявлять разнообразие. В этом помогут прически для школы 2024-2025 года, представленные актуальными трендами. Так, Клео.ру рекомендует обратить особое внимание на следующие тенденции.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прически на основе кос

Всевозможные техники плетения особенно актуальны при создании укладок для юных модниц. Косички можно применять в самых разных вариациях: используя их для заплетания всей шевелюры или частично, сочетая с распущенными локонами. Клео.ру советует взять на вооружение такие модные прически для школьниц:

  • две небольшие косички, заплетенные в верхней части по бокам и объединенные в высокий или низкий хвост;
  • всевозможные техники плетения, затрагивающие всю копну волос: колосок, французская или греческая коса, вариант «навыворот».
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прически с пучками

У многих взрослых женщин такие разновидности причесок ассоциируются с вечерними укладками. Однако для школьниц можно сделать повседневные интерпретации, которые отлично впишутся в дресс-код учебного заведения. Неоспоримое достоинство такой укладки заключается в том, что девочка приобретет эффектный и нарядный, но при этом аккуратный вид. Пучок можно зафиксировать высоко или низко, дополнить его основание красивой резинкой. Другой вариант – оставить выпущенной прядь, которую заплести в косичку и обвить ее у основания хвоста.

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Простые и быстрые прически на каждый день

Собраться утром в школу – зачастую непростая задача, что обусловлено, прежде всего, ограниченным количеством времени. Когда нужно сделать укладку быстро, но при этом выглядеть стильно и красиво, на выручку придут легкие прически для девочек в школу. Их можно создать в рекордные сроки, но результат нисколько не будет уступать более сложным укладкам. Далее представлен обзор простых в исполнении, но эффектных причесок.

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Прически с хвостами

Чтобы воплотить подобные укладки, понадобится всего пять минут. Самый простой, доступный и популярный вариант – собрать волосы в хвост, имеющий высокое или низкое расположение, и зафиксировать его красивой резинкой. Однако при наличии времени и желания можно проявить фантазию и дополнить хвост косичками, заплетенными в верхней части головы, либо прихватить его резинками, равномерно расположенными по всей длине и делающие хвост фигурным. Также можно сделать два хвоста по бокам. Интересно смотрится хвост, зафиксированный не классическим способом сзади, а смещенный вбок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Распущенные прически

Это отличный вариант, чтобы продемонстрировать красоту локонов юной модницы. При этом важно помнить, что укладка не должна быть слишком вызывающей и должна соответствовать правилам учебного заведения. Распущенные прически допустимо создавать на волосах средней длины, на слишком длинных локонах они могут выглядеть неуместно при посещении школы. Чтобы придать укладке сдержанности, прибегают к плетению в верхней части головы. Простой вариант – сделать две боковые косички, которые соединить сзади с помощью красивой резинки или заколки. В этом случае распущенная прическа приобретет аккуратный вид.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Прически в школу для девочек 2024-2025 года представлены разнообразными идеями, среди которых юная модница наверняка сможет найти варианты по вкусу. В зависимости от наличия времени на сборы вы сможете создавать как легкие, но и эффектные, так и более сложные версии укладок. Главное при этом – учитывать пожелания девочки, но и не забывать о том, что прическа должна соответствовать правилам учебного заведения.

11 августа 2024, 20:20
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ирина Федотова

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