В Москве обнаружены динозавры
27 апреля у каждого жителя Москвы, независимо от возраста, есть шанс с помощью современных технологий отправиться в незабываемое путешествие и лицом к лицу встретиться с настоящими доисторическими ящерами. В культурном центре «Салют» состоится мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиЗавры».
Затерянный мир-2019
Дата: 27 апреля 2019 года
В спектакле используется уникальный для России интерактивный развивающий видеоконтент и управляемые светодиодные браслеты, с помощью которых зрители смогут управлять сюжетом и из зрителей превратиться в активных участников спектакля.
Дети и их родители попадут на таинственный остров и вместе с героями – отважным рейнджером и учёным-палеонтологом – пройдут необычные испытания, выполнят увлекательные задания и спасут остров динозавров от разбушевавшегося вулкана.
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Путешествие в мир динозавров состоится в субботу 27 апреля в 12:00 и в 14:00. Шоу рекомендовано для зрителей от 3 до 10 лет. Длительность
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