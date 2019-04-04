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В Москве обнаружены динозавры

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27 апреля у каждого жителя Москвы, независимо от возраста, есть шанс с помощью современных технологий отправиться в незабываемое путешествие и лицом к лицу встретиться с настоящими доисторическими ящерами. В культурном центре «Салют» состоится мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиЗавры».

Затерянный мир-2019

Дата: 27 апреля 2019 года

Сеансы: 12:00 и 14:00
Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Место: Культурный центр «Салют»

Адрес: ул. Свободы, д. 37

В спектакле используется уникальный для России интерактивный развивающий видеоконтент и управляемые светодиодные браслеты, с помощью которых зрители смогут управлять сюжетом и из зрителей превратиться в активных участников спектакля.

Дети и их родители попадут на таинственный остров и вместе с героями – отважным рейнджером и учёным-палеонтологом – пройдут необычные испытания, выполнят увлекательные задания и спасут остров динозавров от разбушевавшегося вулкана.

Путешествие в мир динозавров состоится в субботу 27 апреля в 12:00 и в 14:00. Шоу рекомендовано для зрителей от 3 до 10 лет. Длительность

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04.04.2019
Теги: шоу спектакль мультизавры Москва билеты детский

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