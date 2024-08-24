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Когда начинать подготовку к ЕГЭ?

Когда начинать подготовку к ЕГЭ?

Если ответили: "В выпускном классе", — эта статья для вас.

Старшие классы – время, когда перед школьниками и родителями ребром встает вопрос выбора будущей профессии. В какой сфере ребенок будет чувствовать себя комфортно? Выбрать "хлебную" профессию или идти за зовом сердца?

В любом случае первым этапом на пути к мечте станет успешное прохождение единого госэкзамена. Когда пора готовиться к ЕГЭ, рассказала Лада Силина, директор школы "МИР" в Доброграде.

Когда начинать подготовку

Фото: медиасток.рф

Многие считают, что заниматься подготовкой к единым госэкзаменам нужно в выпускном классе. Это заблуждение: ЕГЭ состоит из тем, которые дети изучают с 5 класса. Так, в варианте подряд могут попасться вопросы из программы 9 и 6 классов.

Не надо пытаться восстановить всю школьную программу в голове ученика за один год. Лучше работать над подготовкой систематически, сразу после окончания младшей школы. Тогда где разница между "просто хорошо учиться" и подготовкой к экзаменам?

Важность академического фундамента

Фото: медиасток.рф

Для успешного прохождения экзаменов важно выстроить каркас фундаментальных научных понятий, процессов, причинно-следственных связей. Причем делать это нужно комплексно и без пробелов уже с 5-6 класса! В этом возрасте ребенок учится работать с текстами, самостоятельно ставить цели, составлять план, делать выводы, выделять главное, аргументировать свою позицию, прогнозировать результат. Эти навыки ребенок получает как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

С 7 класса рекомендуем уделить больше внимания классическим дисциплинам: русскому языку, истории, алгебре, биологии, химии и физике. С 9 класса важно учить ребенка системно мыслить, последовательно осваивать учебный материал, анализировать, синтезировать, обобщать информацию, работать в разнообразных знаковых системах.

Работа с репетиторами

Фото: медиасток.рф

Часто при сложностях в учебе родители нанимают репетитора. Это не самый лучший вариант: нанятый учитель зачастую подтягивает отдельные темы, но не выстраивает общую картину. В результате у ребенка формируется обрывочное понимание предмета. В чем действительно полезны репетиторы – это в натаскивании ребенка на решение определенных задач. А вот нанимать дополнительного учителя на весь учебный год скорее вредно для систематического освоения предмета.

Бывает, что общий уровень образования в школе оставляет желать лучшего. Вместо найма нескольких репетиторов в ряде случаев имеет смысл перевести ребенка в более сильную школу. В таком учебном заведении должны выстраивать индивидуальную траекторию и искать правильный подход к каждому ученику.

Участие в олимпиадном движении и работа со стрессом

Фото: медиасток.рф

Даже районная олимпиада – это совершенно иной уровень по сравнению с состязанием внутри класса или школы. Чтобы показать хороший результат, ребенок самостоятельно изучает предмет, ищет ответы на сложные вопросы и находит – вне рамок школьной программы. Подготовка к предметным конкурсам расширяет кругозор школьника, учит работать с большими объемами информации и систематизировать знания.

Кроме того, сам процесс олимпиады напоминает экзамен: незнакомая школа, много детей, ограничение по времени. Регулярное участие в таких мероприятиях позволит подойти к экзаменам с минимальным стрессом.

Тревога перед экзаменами – это нормально. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, научите подростка техникам расслабления и управления эмоциями. Штатные психологи школы "МИР" рекомендуют следующие стратегии по управлению стрессом.

● Глубокое дыхание и визуализация – базовые техники релаксации перед сложным моментом.

● Тайм-менеджмент и грамотная расстановка приоритетов добавят уверенности и сил.

● Стрессоустойчивость во многом зависит от образа жизни: спорт, здоровый сон и правильное питание сделают свое дело.

● Позитивная самомотивация также повлияет на общий настрой: вера в успех и хорошие перспективы стабилизирует общее состояние.

● Никогда не поздно обратиться за помощью: профессиональный психолог всегда поможет преодолеть излишнюю тревожность и выстроить грамотную стратегию самопомощи.

Уверены, с пониманием важности каждого этапа новый учебный год будет интересным и продуктивным, а итоговые баллы позволят приблизиться к мечте!

24 августа 2024, 18:00
Фото: медиасток.рф
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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