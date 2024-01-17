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Какое молоко можно давать ребенку: полезные советы

Какое молоко можно давать ребенку: полезные советы

Одним из важнейших компонентов рациона малыша является молоко. В этой статье мы расскажем о том, какое молоко можно давать ребенку и как выбрать подходящий продукт.

Для любой матери питание ее ребенка является чрезвычайно важным вопросом. Особенно актуальна эта проблема в тот момент, когда вам нужно прекратить грудное вскармливание и определиться с тем, какое молоко можно давать ребенку. Имеет значение как разновидность этого продукта, так и сроки, когда его разрешено давать детям. Предлагаем вместе разобраться с этим вопросом и изучить рекомендации Клео.ру.

Отличие грудного молока от коровьего

Все специалисты сходятся в одном мнении: именно женское молоко является эталоном детского питания и идеально удовлетворяет все потребности малыша. В нем содержатся в значительном количестве полиненасыщенные жирные кислоты, которые крайне необходимы для развития и функционирования нервной и сосудистой тканей, клеточных мембран, глазной сетчатки. Также Клео.ру выделяет такие отличия и преимущества женского молока по сравнению с коровьим:

  • В женском молоке имеется много углеводов. В отличие от коровьего молока, они не подвергаются всасыванию в тонком кишечнике, а достигают толстого. Благодаря этому процессу происходит стимуляция роста бифидо– и лактобактерий.
  • В женском молоке в три раза меньше соли. Это очень важно для функционирования почек малыша.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Какое молоко можно давать детям

В определенном возрасте в рацион ребенка можно вводить коровье и козье молоко. Они практически аналогичны по составу, но в последнем в процентном соотношении выше количество полезных веществ по сравнению с первым. В молоке и той, и другой разновидности содержатся витамины A, B3, B5, а также многие минеральные вещества.

Стоит отметить, что в козьем молоке содержится значительно больше витамина D по сравнению с коровьим, а количество кобальта выше в шесть раз. Именно поэтому козье молоко рекомендуют употреблять детям, у которых имеются проблемы с иммунной системой.

Еще к одному достоинству козьего молока относится небольшое содержание альфа-S1-казеина. Это снижает риск возникновения аллергии. После изучения этих моментов у вас не должно возникать вопросов, какое молоко можно давать новорожденному ребенку. После достижения малышом возраста, когда продукт разрешено вводить в его рацион, стоит отдать предпочтение козьему молоку. Однако за неимением последнего подойдет и коровье.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Когда молоко можно давать детям

Наверняка вы хотите узнать, с какого возраста можно давать детям молоко. Единого мнения у специалистов на этот счет не существует. Одни считают, что вводить продукт в рацион малыша можно уже с девяти месяцев, другие склонны к тому, что делать это стоит только после года. Именно от последнего срока мы советуем отталкиваться, чтобы действовать наверняка и не причинить вред здоровью ребенка.

Также некоторые врачи считают, что давать коровье и козье молоко можно малышу помладше, не достигшему годовалого возраста. Однако это ни в коем случае не нужно делать в качестве альтернативы грудному молоку, продукт можно давать лишь как дополнительный компонент в детском питании.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какое молоко можно давать ребенку, с учетом рекомендаций специалистов. Также вы смогли сделать выводы относительно сроков введения продукта в рацион малыша и принять для себя обоснованное и взвешенное решение. Надеемся, что рекомендации, которые подобрал для вас Клео.ру, будут действительно полезны.

17 января 2024, 14:51
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Екатерина Тимофеева

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