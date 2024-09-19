Как совмещать материнство и карьеру: полезные рекомендации для женщин

Материнство – важный этап в жизни каждой женщины, которому она стремится уделять должное внимание. При этом многие представительницы прекрасного пола стремятся совместить этот период с саморазвитием. В этом случае для них важно знать, как совмещать материнство и карьеру, чтобы успевать справляться со всеми делами и уметь расставлять правильные приоритеты в жизни. В этой статье Клео.ру постарается дать ответы на интересующие вас вопросы и привести наиболее действенные советы.

Лайфхаки для работающей мамы

Забота о ребенке и об обеспечении собственного благополучия – важные моменты, которые каждая женщина хотела бы сопоставить. Если вы хотите знать, как мамам совмещать работу и семью, стоит учитывать определенные моменты, помогающие достичь баланса. В этом во многом понимает грамотная организация времени и планирование своих действий. Кроме того, важно не взваливать все дела на свои плечи, а при необходимости уметь их делегировать другим людям. Далее Клео.ру рассмотрит, на какие моменты стоит обращать особое внимание.

Организация времени

Грамотное планирование во многом облегчает процесс выполнения задач. Первоначальный этап – определить ля себя приоритеты, которые важны в целом или в те или иные дни. Чтобы распределить список задач, на помощь придут календари и всевозможные планировщики. В этом случае вы будете чётко понимать, какой перечень задач вам предстоит выполнить в тот или иной день, и установить их очередность. Кроме того, старайтесь не тратить время на бездумные поступки, которые не важны для вас, к примеру, проводить слишком много времени в социальных сетях.





Разделение обязанностей

Один из действенных советов для работающих мам – учесть, что ответственность за воспитание ребенка лежит не только на ней. Обсудите с супругом вопрос о разделении обязанностей, установите определенный график, подразумевающий совершение тех или иных действий. Кроме того, освободить время на собственное развитие и карьеру удастся, если прибегнуть к помощи других родственников, которые готовы вам посодействовать в этом вопросе.

Создание баланса

Семья, воспитание ребенка и построение карьеры – все это крайне важно для работающей мамы. Наверняка вы хотите все успевать, чувствовать, что уделяете внимание всем моментам и проживаете полноценную жизнь. Для того, чтобы соблюдать баланс между карьерой и материнством, крайне важно проявлять гибкость и ориентироваться на определенные обстоятельства, которые возникли в тот или иной момент. Старайтесь распланировать свое время так, чтобы рабочие моменты не мешали вам проводить достаточно времени с ребенком, организовывать ваши совместные занятия и досуг.





Найдите единомышленников

Общение с людьми, имеющими схожие взгляды, может быть полезным не только в моральном, но и в практическом плане. Если в вашем кругу есть такие же мамы, которые хотят уделять внимание воспитанию ребенка, но при этом и успевать строить карьеру, вы можете делиться советами и помогать друг другу. Кроме того, не исключено, что у вас получится кооперироваться. К примеру, при наличии свободного времени вы сможете посидеть с детьми в один из дней, а в другой день это может сделать другая мама.

Подберите работу с удобным графиком

Для женщины, которой необходимо заниматься воспитанием ребенка, зачастую проблематично проводить на работе полный день. В настоящее время работодатели предлагают варианты с сокращенным графиком или возможностью осуществлять рабочий процесс дистанционно в удобное для себя время. Воспользуетесь этим и подберите для себя тот вариант, который будет для вас особенно удобным и позволит уделять время семье и ребенку.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как совмещать материнство и карьеру, чтобы успевать уделять внимание необходимым моментам. Помните, что главное – грамотное планирование, которое помогает достичь баланса и дает возможность уделять внимание как семье и воспитанию ребенка, так и работе и саморазвитию.