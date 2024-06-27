Лучшие способы привить ребенку дисциплину: советы для родителей

Многие родители задумываются о том, как приучить своего ребенка к определенным правилам поведения. Их соблюдение облегчит жизнь не только взрослым, но и самим детям, которым будет легче учиться и чувствовать себя в социуме. Если вы хотите узнать, как привить ребенку дисциплину максимально эффективными методами и надолго закрепить результаты, изучите эту статью, в которой Клео.ру собрал самые действенные советы.

Основные методы привития дисциплины

Дисциплина для детей чрезвычайно важна, поскольку поможет им добиться успеха в будущем и адаптироваться к различным жизненным условиям. Стоит отметить, что родители применяют самые разные методы воспитания, чтобы приучить детей к соблюдению определенных правил, но не все из них в итоге приводят к желаемому результату. Предлагаем вместе разобраться с тем, какие способы привития дисциплины являются наиболее эффективными. С этой целью Клео.ру предлагает для ознакомления следующие советы для родителей.





Четкое обозначение границ дозволенного

Желая развить ответственность у ребенка, многие родители путают такие понятия как дисциплинированность и послушность. Это может привести к тому, что ребенок в итоге вырастет несамостоятельным и будет не способен сам принимать решения. Чтобы избежать подобного побочного эффекта воспитания, нужно четко обозначить, каких общественных норм и правил нужно придерживаться, но при этом объяснить и донести до ребенка, почему нельзя делать те или иные действия, почему именно это плохо. Некоторые дети начинают вести себя в соответствии с ожиданиями именно после таких объяснений.





Последовательность и правила

Установив определенные правила для ребенка, нужно четко их соблюдать. Если вы будете игнорировать это и допускать их нарушение время от времени, все ваши старания пойдут прахом. Тем самым вы покажете ребенку, что нарушать правила вполне допустимо, и он перестанет понимать, почему их нужно соблюдать. Старайтесь при любых обстоятельствах придерживаться установленных вами же рамок. Никто не застрахован от того, что может возникнуть форс-мажор, и в какой-то момент вам нужно будет отойти от правил. К примеру, в какой-то день ребенку придется лечь спать позже, чем обычно. Обязательно объясните ему, почему это произошло, чтобы избежать недопонимания.





Поддержание связи и открытое общение

Когда вы объясняете ребенку определенные правила, очень важна поддержка эмоциональной связи с ним. Отложите все свои дела, уберите мобильный телефон и сосредоточьтесь на беседе с ребенком. Тогда он поймет, насколько важен этот разговор. Постарайтесь понять, что он чувствует во время этой беседы, и действуйте, исходя из этих позиций.

К примеру, не лучшим способом будет проявлять авторитарность в определенных ситуациях. Если ребенок не хочет идти в гости, вместо того, чтобы говорить «Я так сказала, и точка!», задайте ему вопрос, что спровоцировало подобное поведение, и внимательно выслушайте его точку зрения. После этого аргументированно донесите до ребенка свою точку зрения. Благодаря такому методу вы достигнете гораздо больше понимания и уважения с его стороны.





Обсуждение последствий каких-либо действий

Чтобы выработать ответственность у ребенка, крайне важно, чтобы он понимал, какие последствия могут повлечь его действия. Это разовьет его умение критически мыслить, что в будущем, несомненно, пригодится во взрослой жизни. Если ребенок нарушил какие-либо правила дисциплины, это повод показать ему последствия таких действий на примере его же ошибок. В следующий раз он будет думать, перед тем, как столкнется с подобной ситуацией. При этом важно соблюдать баланс и не унижать ребенка, избегать физических мер наказания. К примеру, если он испачкал какую-либо вещь, можно отправить его помыть ее, тем самым показав последствия.





Создание благоприятной среды

Родители в процессе воспитания ребенка прибегают к разным методам привития ему дисциплины. Это может быть наказание, заключающееся в лишении ребенка каких-либо привилегий. Некоторые взрослые не удерживаются даже от того, чтобы отшлепать ребенка в процессе воспитания. Однако все психологи сходятся во мнении – выражение гнева и физическое наказание недопустимы.

Гораздо более действенными методами воспитания являются открытая беседа с ребенком, убеждение его в необходимости совершения определенных действий с помощью логических суждений. Правильное поведение ребенка родители должны подкреплять позитивными проявлениями. Обязательно хвалите ребенка, когда он ведет себя правильно.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как привить ребенку дисциплину, и сможете применить основные методы на практике. Обязательно соблюдайте баланс в воспитании, контролируйте свои эмоции и старайтесь понять, что именно чувствует ребенок. Только тогда вы сможете достичь максимально эффективного результата.