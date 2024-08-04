Готовим малыша в детский сад: полезные советы и рекомендации

Период, когда ребенок начинает посещать дошкольное учреждение, является непростым как для самого малыша, так и для его родителей. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то наверняка хотите знать, как подготовить ребенка к детскому саду, чтобы его адаптация к новым условиям прошла максимально успешно и вызвала минимум стресса. Для этого нужно уделить время и учитывать определенные моменты, о которых Клео.ру расскажет в этой статье.

Основные аспекты подготовки

Подготовка ребенка к детскому саду должна начинаться минимум за три месяца перед тем, как малыш впервые посетит учреждение. Это подразумевает выстраивание определенного графика и режима дня в домашних условиях, привыкание к некоторым правилам. Если вы уделите внимание правильной подготовке ребенка, он будет испытывать минимум дискомфорта при посещении детского сада и быстро адаптируется к новым условиям.

Важным аспектом является именно общая готовность малыша, а не его возраст. Этим объясняется то, что одни дети готовы посещать ясли уже в 1,5 года, а другим рано отправляться в детский сад даже после двух лет. Далее Клео.ру рассмотрит основные аспекты подготовки, которым следует уделить внимание.





Физическое здоровье

Перед тем, как решиться отправить ребенка в детский сад, вы должны быть уверены, что он готов к этому по состоянию своего здоровья. Важный момент – речь малыша. Ему не обязательно знать много слов, но он должен уметь сообщить воспитателю о своих базовых потребностях: попросить попить, покушать, помощи в определенных моментах. Если у ребенка существуют проблемы с речью, уделите этому внимание и посетите логопеда или дефектолога.

Стоит отложить момент посещения детского сада, если ваш ребенок склонен к частым простудным заболеваниям, аллергии или другим реакциям. В этих случаях он будет проводить время в учреждении крайне редко, а большую часть времени вы будете находиться с ним дома на больничных.





Психологическая готовность

Перед тем, как ваш малыш отправится в учреждение, он должен быть психологически подготовлен к новому графику, к которому ему придется адаптироваться. Постарайтесь соблюдать режим дня ребенка максимально приближенный к тому, что будет в детском саду. Выстраивайте график так, чтобы малыш кушал в то же время, когда происходит прием пищи в учреждении. Учитывайте дневной сон, если ребенок спит в другое время, смещайте его на 15 минут каждый день, пока оно не будет совпадать.

Кроме того, ребенок должен иметь элементарные навыки самообслуживания: самостоятельно снимать и надевать одежду, принимать пищу, ходить на горшок.





Социальные навыки

Социализация ребенка – важный момент для его адаптации к детскому саду. Оцените, как ваш малыш вступает в контакт с другими детьми во время игр на детской площадке, как реагирует на приход гостей. Может случиться так, что у него недостаточно подобного опыта в повседневной жизни. В этом случае стоит заранее побеспокоиться о том, чтобы ребенок имел достаточно общения с окружающими. Благодаря этому при попадании в детский сад атмосфера, где присутствует большое количество детей, не будет для него чужой, и он лучше адаптируется к изменениям.

Посещение детского сада легче пройдет для ребенка, который не все время проводил с мамой, а его оставляли на продолжительное время с другими взрослыми. Если у малыша не было подобного опыта, начните вводить подобную практику. Благодаря этому при посещении детского сада ему будет легче перенести отсутствие родителей рядом.





Как рассказать ребенку о детском саде?

Подготовка ребенка к детскому саду заключается и в том, чтобы сообщить малышу, что вскоре он будет посещать новое для него место. Предварительно можно разыграть с ребенком сценарий при помощи сюжетно-ролевых игр. Для этого можно взять игрушки малыша и обыграть с ними ситуацию знакомства, совместного проведения времени, сценарий, когда они вместе играют и делятся игрушками. Также можно рассказать ребенку интересную историю о сказочном герое, который отправился в детский сад.

Во время повседневных прогулок вы можете совершать их возле детского сада в те моменты, когда дети играют на площадке. Обратите внимание вашего малыша на то, как они весело проводят время вместе. Также вы можете проявить инициативу и попробовать договориться с заведующим посетить детский сад с вашим ребенком заранее. Будет идеально, если в этот момент состоится его знакомство с воспитателем и детьми их группы.





Первый день в детском саду

Адаптация каждого ребенка к учреждению происходит по-разному. Одни дети испытывают наибольший стресс именно в первые дни, но после привыкают к изменениям и хорошо адаптируются к новым условиям. В случае с другими малышами может быть противоположная ситуация – ребенок легко идет в группу, но после устает от посещения детского сада и может отказаться в него идти спустя пару недель или даже месяц. В любом случае первое посещение – очень важно мероприятие, подготовка к которому требует особого внимания. Клео.ру рекомендует учесть такие моменты:

Начните посещение детского сада с небольшого количества времени. Отведите ребенка в первый день в учреждение на пару часов, пообещайте вскоре вернуться и выполните это. На протяжении первых двух недель будет лучше забирать малыша до времени дневного сна.

Постарайтесь выбрать первый день для посещения с учетом того, чтобы на улице была хорошая погода. В этом случае прогулку не отменят, и ваш малыш сможет провести время на игровой площадке с другими детьми.

Узнайте, какой воспитатель будет работать в день первого посещения вашим ребенком детского сада. Желательно, чтобы это был именно тот человек, с которым ему придется постоянно контактировать, а не заменяющий его.

Обратите внимание на самочувствие малыша. Даже если он здоров по заключению педиатра, но вы наблюдаете у него признаки легкого недомогания или плохого настроения, лучше перенесите посещение на другой день. Помните, что положительные эмоции, полученные в первый день – важный момент для последующих посещений. Также учтите, что утром малыш должен быть хорошо отдохнувшим. поэтому уложите спать его заранее накануне вечером.

Собираясь утром в детский сад, делайте это спокойно, без спешки и суеты. Обеспечьте ребенку хороший сбалансированный завтрак. Позвольте взять ему в детский сад любимую игрушку, это придаст ему уверенности и успокоит в нужный момент.

Подведем итог

Теперь вы знаете, как подготовить ребенка к детскому саду, чтобы его адаптация к новым условиям прошла максимально комфортно. Помните, что именно от вас зависит, насколько быстро ваш малыш воспримет изменения в своем графике и времяпровождении.