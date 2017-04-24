Дети и соцсети. Основы красивой фотографии

Мы любим своих детей. Да так сильно, что при первой удобной возможности стараемся сделать фотографию с ребенком и отправить ее в социальные сети. Как же получить такой снимок, который будет нравиться не только вам, но и ребенку даже спустя много лет? Эксперты Nikon делятся советами.

Фотографируйте дома

Дом — место с особенной атмосферой. Каждая семья обладает уникальными чертами, которые отражаются в быту, интерьере и деталях. Если вы фотографируете детей в родном доме, то снимки получаются особенно душевными и теплыми.

Кроме того, дома вам намного проще самим выбирать настроение снимка с помощью дополнительных предметов в кадре. Дайте ребенку флакон для мыльных пузырей, и у вас получатся очень радостные и веселые фотографии, которые даже спустя годы будут вызывать улыбку. Однако старайтесь избегать в кадре мешающих предметов: пусть на фотографии будет только то, что вы хотите увидеть.

Особенность домашней съемки в недостаточном освещении. Искусственного света, от лампочки, часто может не хватать. Используйте вспышку или старайтесь фотографировать ближе к окнам. Кроме того, компенсировать недостаток света поможет увеличение светосилы камеры (ISO).

Фотографируйте на улице

Улица открывает безграничный простор для фантазии. Разнообразные красивые пейзажи, свет и природа помогут сделать фотографию вашего ребенка особенно удивительной и привлекательной.

Во время съемок на улице особую важность играет естественный свет. Наиболее мягкие солнечные лучи натуральней передают краски, а боковое освещение рисует тени, которые придают снимку объем. Ловить такой свет в летнее время стоит либо с 7:00 до 11:00, либо после 16:00 часов дня.

Для получения особенного результата вы можете экспериментировать с режимами съемки, позволяющими без технических знаний менять настройки камеры.

Фотографируйте легко

Известный фотограф в жанре детской и семейной фотографии Ляля Гарбуз отмечает, что дети могут быстро уставать. Особенно если просить их подолгу позировать ради снимка. Старайтесь фотографировать детей и родственников в непринужденной повседневной обстановке. Тогда вам удастся поймать максимально естественные эмоции, которые станут настоящим золотом в вашей копилке семейных фотографий.

Кстати, некоторые современные камеры умеют синхронизироваться с вашим телефоном, например, Nikon D5600 через специальное приложение. Вы сможете сделать снимок и всего в несколько касаний поделиться им в социальных сетях. А чтобы он сразу получился отличным и не требовал дополнительной обработки, в камере предусмотрено несколько встроенных эффектов.

Если вы только начинаете путешествие по миру фотографии, то используйте для съемки автоматический режим — он есть во многих цифровых камерах. Обратите внимание на зеркальные камеры, такие фотоаппараты даже любительского уровня позволяют получить уникальный результат.

Фотографируйте много

Для родителей каждый миг жизни ребенка волшебен и неоценимо важен, что объясняет желание мам и пап фотографировать как можно чаще. И это здорово, ведь дети так быстро растут! Не стесняйтесь брать с собой камеру и делать сразу много кадров. Вполне возможно, что какой-то из них станет вашим любимым семейным фото. Профессиональные фотографы за одну фотосессию могут запросто сделать несколько сотен фотографий.

Заранее убедитесь, что очистили карту памяти и зарядили фотоаппарат. Тогда ни один важный момент жизни ребенка не останется за кадром.

Выкладывайте лучшее

После съемки не спешите выкладывать сразу все фотографии в Сеть или распечатывать для семейного альбома. Недаром говорят: семь раз отмерь — один отрежь. Выберите парочку лучших кадров, на которых вы и ваш ребенок получились особенно удачно и естественно.

Постарайтесь не выкладывать те снимки, которые вызовут смущение у повзрослевших детей. Дети вызывают в нас радость, даже когда они перепачкались с ног до головы от игры на улице. Однако спустя годы они, скорее всего, захотят увидеть себя красивыми на фотографиях. Так пусть сохранившиеся снимки вызывают только положительные эмоции.

Следуя этим простым советам, вы соберете по-настоящему яркий альбом, который спустя годы подарит вам и детям приятные эмоции и возможность вновь пережить эти удивительные моменты из истории вашей семьи.

Фото: Ляля Гарбуз.