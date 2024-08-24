Читаем вместе: 5 нон-фикшн книг, которые понравятся и детям, и их родителям

Чтение одних и тех же книг объединяет семью. Особенно, если это произведения о психологии общения, или – разновидностях эмоций. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые помогут полезно провести время с ребёнком.
"Как бы ты поступил? Сам себе психолог", Юлия Гиппенрейтер, Алексей Рудаков
Доктор психологических наук Юлия Гиппенрейтер – один из первых в России популяризаторов психологии воспитания. Ее книги, адресованные широкому кругу читателей, совершили революцию в педагогике, потому что предложили общаться с детьми не с позиции власти, а как с равной личностью. Эта книга натолкнет читателей к практике такого подхода. Она содержит шестьдесят коротких рассказов о типичных ситуациях из повседневной жизни детей и подростков. В конце каждой такой истории дается перечень вопросов, чтобы оценить поступки персонажей, проанализировать их мысли и чувства, а также сравнить себя с главными героями. Каждая история может стать отличным материалом для семейного чтения. А если ребенок захочет почитать эту книгу самостоятельно, то в книге есть специальный раздел, где доброжелательный взрослый делится своими воспоминаниями и опытом, не давая "единственно правильных" решений и не навязывая своего мнения.
"Он не ленится. Как мотивировать сына хорошо учиться", Адам Прайс
Большую часть своей профессиональной жизни Адам Прайс посвятил работе с "трудными" подростками. Как это ни странно, к таковым современные родители чаще всего относят не откровенных бунтарей, а тихих и нелюдимых интровертов, которым, как часто кажется, ничего не нужно от жизни. Они предпочитают проводить время запершись в комнате наедине с видеоиграми или погрузившись в переписку с друзьями. Родителям часто очень сложно найти контакт с такими детьми, учителя тоже разводят руками – все будто сходятся во мнении, что дело в обычной лени. Но, автор уверен, что это ошибочное суждение. На самом деле, отстраняясь от реальности и надевая маску равнодушия, подростки справляются так со стрессом. В книге Прайс рассказывает, в чем таится причина беспокойства, и как родители могут помочь своему ребенку справиться с ним. Результатом станут доверительные отношения и возвращенный интерес к учебе.
"Письма с любовью. 37 вещей, которые мама хотела бы рассказать своей дочери", Хан Сон Хи
Психоаналитик, детский психиатр, директор клиники психического здоровья Хан Сон Хи написала эту книгу, когда ее дочь вышла замуж. Это событие стало важной вехой в жизни обеих женщин – они стали близкими друзьями, опорой друг для друга и при этом обрели большую самостоятельность и независимость. Это обстоятельство послужило для автора толчком, чтобы переосмыслить свою роль в семье и под новым углом взглянуть на свою профессиональную жизнь. Одним из итогов этой внутренней работы стала эта книга – сборник писем, адресованных родному человеку. Именно поэтому они дают надежду, поддерживают, обволакивают душевным теплом и любовью. Несмотря на форму личных посланий книга учитывает все современные тенденции психологии – в ней делается акцент на том, что каждый человек – уникальная личность, достойная лучших условий для самореализации
"Психология общения для детей. Путешествие Моти по городам России", Лариса Суркова, Ольга Толкачева, Анна Зайцева
Психолога Ларису Суркову и журналиста Ольгу Толкачеву объединяет то, что они счастливые многодетные мамы и любят рассказывать сказки. В этой книге выдуманный персонаж – девочка по имени Мотя – путешествует по разным городам России, чтобы познакомиться с их традициями, современным стилем жизни и общения. Попутно любознательная героиня находит ответы на все интересующие ее вопросы. Например, зачем нужна семья, как сохранить планету, почему люди воюют, как вести себя в сложных ситуациях – заботиться о себе и себя поддерживать. По словам автора, книга призвана не только скрасить досуг, но и помочь детям и родителям найти взаимопонимание.
"Я чувствую… Что? Гид по эмоциональному интеллекту в инфографике", Smart Reading
Откуда берутся чувства? Почему они влияют на нас так сильно? Как научиться отличать чувства друг от друга и распознавать их в других? Чем отличается вина от стыда, а тревога от страха? Где живет любовь? Эта книга – максимально подробный гид по нашей эмоциональной жизни. Об этих сложных процессах рассказано в увлекательной форме – короткие, но емкие тексты и множество иллюстраций. Можно изучать вместе с ребёнком или отдать ему читать самостоятельно. Книга поможет наладить взаимопонимание, повысить эмоциональный интеллект, а также увлекательно и с пользой провести время.