Читаем вместе: 5 нон-фикшн книг, которые понравятся и детям, и их родителям

"Как бы ты поступил? Сам себе психолог", Юлия Гиппенрейтер, Алексей Рудаков





Доктор психологических наук Юлия Гиппенрейтер – один из первых в России популяризаторов психологии воспитания. Ее книги, адресованные широкому кругу читателей, совершили революцию в педагогике, потому что предложили общаться с детьми не с позиции власти, а как с равной личностью. Эта книга натолкнет читателей к практике такого подхода. Она содержит шестьдесят коротких рассказов о типичных ситуациях из повседневной жизни детей и подростков. В конце каждой такой истории дается перечень вопросов, чтобы оценить поступки персонажей, проанализировать их мысли и чувства, а также сравнить себя с главными героями. Каждая история может стать отличным материалом для семейного чтения. А если ребенок захочет почитать эту книгу самостоятельно, то в книге есть специальный раздел, где доброжелательный взрослый делится своими воспоминаниями и опытом, не давая "единственно правильных" решений и не навязывая своего мнения.





Большую часть своей профессиональной жизни Адам Прайс посвятил работе с "трудными" подростками. Как это ни странно, к таковым современные родители чаще всего относят не откровенных бунтарей, а тихих и нелюдимых интровертов, которым, как часто кажется, ничего не нужно от жизни. Они предпочитают проводить время запершись в комнате наедине с видеоиграми или погрузившись в переписку с друзьями. Родителям часто очень сложно найти контакт с такими детьми, учителя тоже разводят руками – все будто сходятся во мнении, что дело в обычной лени. Но, автор уверен, что это ошибочное суждение. На самом деле, отстраняясь от реальности и надевая маску равнодушия, подростки справляются так со стрессом. В книге Прайс рассказывает, в чем таится причина беспокойства, и как родители могут помочь своему ребенку справиться с ним. Результатом станут доверительные отношения и возвращенный интерес к учебе.





Психоаналитик, детский психиатр, директор клиники психического здоровья Хан Сон Хи написала эту книгу, когда ее дочь вышла замуж. Это событие стало важной вехой в жизни обеих женщин – они стали близкими друзьями, опорой друг для друга и при этом обрели большую самостоятельность и независимость. Это обстоятельство послужило для автора толчком, чтобы переосмыслить свою роль в семье и под новым углом взглянуть на свою профессиональную жизнь. Одним из итогов этой внутренней работы стала эта книга – сборник писем, адресованных родному человеку. Именно поэтому они дают надежду, поддерживают, обволакивают душевным теплом и любовью. Несмотря на форму личных посланий книга учитывает все современные тенденции психологии – в ней делается акцент на том, что каждый человек – уникальная личность, достойная лучших условий для самореализации





Психолога Ларису Суркову и журналиста Ольгу Толкачеву объединяет то, что они счастливые многодетные мамы и любят рассказывать сказки. В этой книге выдуманный персонаж – девочка по имени Мотя – путешествует по разным городам России, чтобы познакомиться с их традициями, современным стилем жизни и общения. Попутно любознательная героиня находит ответы на все интересующие ее вопросы. Например, зачем нужна семья, как сохранить планету, почему люди воюют, как вести себя в сложных ситуациях – заботиться о себе и себя поддерживать. По словам автора, книга призвана не только скрасить досуг, но и помочь детям и родителям найти взаимопонимание.





Откуда берутся чувства? Почему они влияют на нас так сильно? Как научиться отличать чувства друг от друга и распознавать их в других? Чем отличается вина от стыда, а тревога от страха? Где живет любовь? Эта книга – максимально подробный гид по нашей эмоциональной жизни. Об этих сложных процессах рассказано в увлекательной форме – короткие, но емкие тексты и множество иллюстраций. Можно изучать вместе с ребёнком или отдать ему читать самостоятельно. Книга поможет наладить взаимопонимание, повысить эмоциональный интеллект, а также увлекательно и с пользой провести время.