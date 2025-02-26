Что такое каменное стекло и причем здесь алхимия? Разговор с создательницей ювелирного бренда Olafa

Украшения иркутского бренда Olafa обладают ни с чем не сравнимой аурой самого волшебного региона России. И своей, особенной магией. Кажется, это и называется алхимией – превращение природных материалов в драгоценность. Основательница бренда Елена Иванова – по специальности химик, в прошлом сотрудник Института химии СО РАН, – в этом знает толк и свои творческие эксперименты со стеклом сравнивает с работой в научной лаборатории. Найти формулу красоты ей точно удалось – это сочетание внешней хрупкости и прочности.

Мы поговорили о том, как связаны мода и наука и зачем она окунает ювелирные изделия в воды Байкала.

– Елена, вы несколько лет работали в Институте химии, даже после создания бренда Olafa. А как вы вообще занялись ювелирным делом?

– Мое увлечение началось в декретном отпуске. Я искала для себя интересное занятие: вязала игрушки, шарфы, делала тапочки в технике мокрое валяние и так далее. Так много всего получалось, что мы с мужем – а он тоже кандидат технических наук – создали "Лаборатория подарков". Да, параллельно с этой хэндмейд-историей я работала в Научном институте химии. Мне и в творчестве очень помогает научная азартность, потому что каждый химик, каждый ученый, безусловно, азартный человек. Любой цикл научных экспериментов может закончится вау-эффектом. Поэтому залог моего успеха – наработанное годами желание научной "экспериментности", любопытство.





Потихоньку "Лаборатория подарков" сошла на нет, поскольку я впервые попала на мастер-класс по лэмпворку (изготовлению бусин из стекла) и поняла, что это та самая алхимия, за которую я люблю и свои научные эксперименты. Я беру палочку красного и белого цвета, нагреваю это в горелке при температуре 1500 градусов, все это плавится, растекается, и я получаю красивейшее изделие в результате "алхимической" реакции. Именно с этого момента в 2017 году началась история бренда Olafa.

– Чем вас привлекает стекло как материал для творческих экспериментов?

– Стекло до сих пор для меня неизученный материал. Каждые полгода я открываю для себя что-то новое, соединяя его с разными металлами и опалами, добавляя разные элементы – углерод, фианит... не важно что. Создавая свою новую формулу, ты не знаешь, что получишь. И всегда получается какая-то уникальная ювелирная история.

– Как вам удалось разработать новый вид стекла – каменное стекло? Кроме вас его никто не использует?

– Да, теперь это наш запатентованный материал. Мы долго делали каменное стекло. Идея пришла в Музее минералов, где я увидела изумительный минерал карборунд, который сверкал и переливался всеми цветами радуги и был манящий визуально. На 90% он состоит из углерода. А графит – это и есть углерод, и алмаз – это тоже углерод, а углерод может выдержать температуру плавления стекла. Далеко не каждое вещество эту температуру выдержит. И я попробовала внедрить в структуру стекла графит, чтобы добиться такого же сияющего эффекта. На эксперименты ушло полгода, наконец я получила результат, которым довольна.





– В чем явное отличие сибирского стекла и украшений Olafa от муранского, ценящегося во всем мире? И в чем ваша главная ценность?

– Муранское стекло – это вековая история, со своими традициями, визуальными составляющими. История нашего, каменного стекла – история, которую мы пишем в современности. Да, у нас одна основа – стекло, но как мы с ним работаем, какие техники используем, это наше собственное видение и то, что еще мы сделаем впереди, – большая загадка для нас всех.

– Я знаю, что в своих коллекциях вы всегда обращаетесь к мифологии Байкала, передаете магию места, откуда вы родом. Какое значение для ДНК бренда имеет локальность, связь с землей?

– Безусловно, локальность бренда имеет весомое значение и в смысловых отношениях, и в энергетических. И тот факт, что мы иногда купаем украшения в Байкале, важен, чтобы сохранить специфическую байкальскую энергетику, и конечно, это очень манящий атрибут для клиентов.

– А кто ваши клиенты? Я читала, что у вас есть поклонники на семи континентах. Как они узнают о бренде из далекой Сибири?

– Действительно, у нас есть клиенты на всех континентах. В основном нас рекомендуют, дарят, причем не только подругам, но и на правительственном уровне, как символ города Иркутска, его производственной базы.

Одна поклонница нашего бренда говорит, что в Иркутске есть три градообразующих феномена: пианист Денис Мацуев, ювелирный бренд Olafa и Иркутский авиационный завод.

– Сейчас появилось много авторских ювелирных брендов, у каждого дизайнера свой необычный метод, своя философия. Как сделать так, чтобы покупатель обратил на тебя внимание и потом вернулся за новым украшением?

– Мы для себя выбрали такую стратегию: мы никогда не уговариваем покупателя, у нас нет агрессивного маркетинга или прямых призывов к покупке. Мы стараемся удивить продуктом – смыслом и философией. Когда люди видят, с какой любовью и азартом мы создаем новые коллекции, они не могут пройти мимо этой энергетики, их увлекает наш тернистый, но очень интересный путь, и они хотят быть причастны к эгрегору нашего бренда. У нас уже сформировалось определенное комьюнити и сила. Мы становимся сильнее с каждым днем, люди это видят и хотят быть к этому причастны.

– Вы следите за трендами в ювелирной моде? Можете назвать несколько ювелирных трендов 2025 года?

– Мы изначально старались не следить за трендами и стремились быть украшениями вне времени, которые бы люди носили и дарили друг другу, наслаждались их красотой вне зависимости от модных веяний. Но из последних трендов, которые нас привлекли, могу выделить два.

Первый – крупные украшения. Но мы-то знаем, что крупные украшения из стекла – это довольно тяжелая вещь, поэтому нашей задачей было сделать их одновременно легкими и объемными. Мы провели эксперимент и создали украшение "Шар". Мы выкачали из него воздух и наполнили гелием, и он стал значительно легче! Такое вот достижение.

Второй тренд – на прозрачность. Это попытка показать, что как будто я без украшений, я не украшаю себя. Прозрачное украшение может мимикрировать и под цвет одежды, и под внешность, оно для тех, кто не очень хочет выделяться. Поэтому у нас сейчас есть и эксцентричные, крупные украшения и минималистичные, прозрачные. Мы обе модные истории поддержали, нам они очень нравятся. Но мы не могли сделать просто прозрачное сердечко, нам это было бы скучно и мы туда внедрили опал, который изумительно переливается всеми цветами радуги на солнышке.

– Как в последнее время изменилось отношение женщин к ювелирным украшениям – в сторону простоты, оригинальности или "тихой роскоши" (old money)?

– Наша целевая аудитория – это в основном женщины, которые могут позволить себе и Cartier – такие украшения говорят о том, что у тебя есть деньги и есть статус. Но нашим покупательницам, которые уже имеют статус, не надо это показывать, они уже переросли эту игру. Они могут носить и браслет, купленный на экзотическом острове, и Cartier, и Olafa, потому что им это нравится. Они больше не смотрят на статусность бренда, гораздо важнее символическая ценность, смыслы, вложенные в изделие. Мне кажется, эта тенденция наблюдается во всем мире.





– Когда вы поняли, что пора открыть оффлайн шоурум в Москве?

– Шоурум в Москве мы открыли внезапно летом 2024 года, и это была моя личная авантюра. Я поставила перед собой такой вызов и за три недели осуществила весь процесс: от ремонта до запуска.

– Для кого из знаменитостей вам бы хотелось сделать украшение?

– Мы подарили олимпийские кольца, выполненные из стекла, белорусской гимнастке, чемпионке мира и Европы по художественной гимнастике Екатерине Галкиной, участнице Олимпийских игр 2016 и 2021 годов. Для меня она – воплощение сильной воли и хрупкости, совсем как наши украшения. Кажется, они такие хрупкие, воздушные, а на самом деле стойкие и вечные.