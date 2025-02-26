Как создают украшения в России: интервью с ювелиром Соней Антиповой

Украшения, которые несут в себе историю города, энергию металла и дух созидания – именно так можно описать работы Сони Антиповой, ювелира и создательницы бренда "Son1111ka". В своем творчестве она соединяет архитектурные мотивы Санкт-Петербурга с художественным подходом к работе с металлом, создавая уникальные украшения и предметы быта. О пути в ювелирное дело, вдохновении и развитии малого бизнеса в России – в нашем интервью.

"Жизнь иногда приводит тебя к тому, что ты так не любишь"

– Когда ты начала заниматься ювелирным мастерством?

– Заниматься ювелирным делом я начала очень давно, уже более четырех лет. Мое обучение началось в профессиональном заведении – колледже искусств им. Карла Фаберже. Там я получила базовые знания о ювелирном мастерстве, но настоящую школу я прошла, работая в мастерских и на производствах в Санкт-Петербурге. Именно там я по-настоящему влюбилась в металл и ювелирку, так как в колледже не было достаточно свободы для творческой деятельности и мне даже казалось, что я не буду заниматься ювелирным делом в будущем. Никто из тех, с кем я училась, не стал профессиональным ювелиром.





– Как устроен процесс производства ювелирных изделий?

– Я работаю вручную: сначала создаю первичное изделие из воска, либо использую 3D-моделирование. Для меня очень важна тактильность в данном процессе: ощущения от материала, превращение идеи в форму. Я практически не создаю подробные эскизы на бумаге, а сразу работаю с объемом, материалом, который можно тактильно почувствовать.

– С чего начинается процесс изготовления украшения?

– Ювелирное дело – это очень обширная стезя, которая включает в себя массу техник и способов создания украшений. Есть ювелирная техника, при которой украшение создают исключительно из металла с первых этапов производства. Так, например, учат создавать изделия в колледже имени Карла Фаберже, поэтому изначально я работала в этой технике, но это уже устаревший способ. Закончив колледж, я стала работать в восковой методике. Сначала создается "восковка" – это основа изготовления ювелирного украшения: формируется восковая модель, которая впоследствии и позволяет создать украшение из металла.





"Я – художник по металлу"

– Из каких материалов изготавливаются украшения?

– Металл – это материал, не похожий ни на что другое. Он прочный, при этом очень подвижный. Например, глина или ткань – это тоже эластичные материалы, но они хрупкие в сравнении с металлом. Изготовление украшений в какой-то степени похоже на скульпторскую работу, я чувствую себя художником, который работает не с красками, а с металлом. Этот материал можно преобразовать в самую разную форму и цвет: его можно сделать блестящим, матовым, при наличии реагентов – цветным, гнущимся либо несгибаемым. Последнее время, я начала также делать предметы быта из металла: кухонные принадлежности, подсвечники, рамы для картин. Я хочу, чтобы люди могли наполнить свою окружающую среду искусством, чем-то необычным.





"Я хочу носить с собой свой город"

– Что служит вдохновением для создания твоих украшений?

– Все это время я вдохновляюсь городом, в котором живу, – Санкт-Петербургом. Это бесконечный источник архитектурных форм: старинные заборы, арки, решетки. Мой бренд основан на городских паттернах. Например, на один из ключевых нарративов в моих изделиях меня вдохновила решетка ограды Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, которая выполнена из металлического орнамента в форме цветов. Я их увидела и подумала: "Господи, я хочу носить это на руке". Так я придумала свое первое украшение в форме цветка из металла, что впоследствии стало фирменным знаком моего бренда. Цветы вообще очень красивые, но они так быстро увядают. А в металле цветы никогда не увянут.

Я хочу носить с собой свой город. Мои украшения – это способ зафиксировать окружающий мир, который я воссоздаю с помощью металла.

"Развивать малый бизнес в России сложно"

– Возможно ли зарабатывать ювелирам в России?

– Уже два года я живу только за счет своего бренда, он покрывает все финансовые нужды. В первый год существования бренда "Son1111ka" я еще продолжала заниматься смежной работой на ювелирных производствах, и в то время развитие бренда шло тяжело. Потом я приняла решение уйти полностью в развитие своего личного бренда и заниматься исключительно им. Безусловно, путь становления был непростым: было много разочарований. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы бренд стал достаточно популярным, а разочарования трансформировались в радость.





"Сначала придется стать экстравертом"

– Какой совет ты можешь дать начинающим ювелирам?

– Необходимо понимать, что от момента создания своего бренда и своих ювелирных изделий до востребованности в этой нише может пройти немало времени. Это не быстрый путь, но не надо бояться присутствия неудач на нем. В начале изготовления украшений вообще могут уходить в минус и не окупаться финансово. На первом этапе, ни одно мое украшение не окупилось. Я пыталась сперва создать аудиторию, а не заработать деньги: дарила украшения, делала коллаборации с брендами, чтобы разрекламировать свое имя и получить узнаваемость в этой сфере. Социальное взаимодействие – это ключевой момент в развитии бренда. Поэтому сначала придется стать невыносимым экстравертом.





– Есть ли будущее у ювелирного бизнеса в России?

– Я точно собираюсь продолжать заниматься ювелирным делом. У меня в планах расширить свой бренд. Набрать команду ювелиров, потому что сейчас я создаю все самостоятельно вручную. Мне хочется, чтобы люди видели меня не только в качестве обыкновенного ювелира. А чтобы они понимали, что я что-то большее: я – настоящий художник по металлу.