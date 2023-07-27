Улыбка на миллион: электрическая зубная щетка для счастливых обладателей брекетов

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Для ухода за зубами с брекетами необходим правильный подход. Зубная щетка Polaris PETB 0701 TC поможет справиться с этим и обеспечит полноценную очистку.

Если у вас есть брекеты — мы вам завидуем. Вы в тренде! А ещё, наверняка, обладаете высокой осознанностью и терпением. Для ухода за вашей улыбкой Polaris запатентовал монопучковую насадку для электрической зубной щётки PETB 0701. Рассказываем, что такое монопучок и для чего он нужен.

Точечная работа

Все просто и удобно. Монопучковая насадка выглядит как небольшая круглая щетка, способная деликатно очистить брекеты. Щетинки гаджета сделаны из синтетического гипоаллергенного материала - нейлона. У них закруглены края, что исключает повреждение эмали и дёсен. Монопучковая насадка универсальна и подходит для чистки межзубных промежутков, линии десны, чистки вокруг брекетов, мостов и имплантов.

Скорость движения щётки от 31 до 48 тыс. пульсаций в минуту. Время работы таймера — две минуты. Прибор обладает индикатором уровня заряда, который может держаться до 60 дней. Уровень влагозащиты IPX7 позволяет промывать щетку под водой и чистить зубы в душе.

Полный комплект

В комплекте с зубной щеткой PETB 0701 идёт три насадки. Монопучковая, насадка с щетиной средней жёсткости, подходящая большинству, и насадка с мягкой щетиной для чувствительных зубов и дёсен.

Улыбка на миллион

Зубная щётка обладает пятью режимами работы. Sensitive — для мягкой чистки при ежедневном применении. Gum cure — для бережного массажа дёсен. Clean призван чистить зубы на профессиональном уровне. Рекомендуется пользоваться им один раз в неделю.

Режим Polish — для интенсивной чистки канавок на зубах и межзубных промежутков с максимальным ирригационным эффектом. Такой функцией нужно пользоваться также не чаще одного раза в неделю. Кроме того, раз в месяц используйте режим отбеливания White, который эффективно удаляет поверхностные потемнения эмали.

 

Модели зубной щетки Polaris PETB 0701 присвоен «Знак одобрения СтАР» (Стоматологической Ассоциации России).

Настя Ромашова

 

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