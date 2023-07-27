Чайник PWK 1775CGLD WIFI IQ Home

Гаджет, который упростит жизнь с младенцем​​

Практически каждому родителю с маленьким ребенком знакомы бессонные ночи и постоянная готовка детского питания. Так важно, чтобы чайник согрел воду быстро и до нужной температуры. Ведь младенцу не объяснишь, что нужно немного подождать, пока смесь остынет. Жизнь мамы станет проще, если чайник может согреть воду до идеальной температуры для детского питания. А еще лучше, если можно включить чайник прямо со смартфона с детской площадки или из спальни.

Чайник с детским режимом

Гаджет PWK 1775CGLD WIFI IQ Home обладает всеми качествами, которые могут помочь приготовить смесь или кашу идеально и быстро. Можно задать любую температуру. Например, 40 градусов для детского питания.

Чайник можно включить с телефона через приложение IQ Home, либо с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся. Важно, что в самом приложении можно сразу указать нужную температуру или просто нажать на режим «детское питание». Сам режим можно добавить в избранное для быстрого доступа. А если вы решили задержаться с прогулки, то включить функцию «разогрев с удержанием температуры». Дома вам останется только развести питание для малыша.

Если у вас нет времени отвлекаться на приложение, то просто попросите: «Алиса, включи чайник!». Кроме того, можно узнать у голосовых помощников, какой температуры сейчас вода в гаджете. Также управлять чайником и его функциями можно и с помощью удобной панели, расположенной на самом приборе.

Чайник для удобства всей семьи

Если ребенок просыпается ночью в определенное время, то просто настройте таймер. Также его можно настроить на дневные приемы пищи. Как удобно, когда на завтрак, обед и ужин чайник разогревает воду сам. Дополнительное удобство создает возможность управления любым количеством пользователей, когда заботиться с комфортом о малыше могут все члены семьи. А длинный шнур позволяет переставлять прибор на удобное для вас место.

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Чайник обладает блокировкой включения без воды, что дополнительно обезопасит ваш дом. Кроме того, в приложении можно настроить защиту от случайного нажатия, что так важно, когда рядом есть маленький любознательный ребёнок.

Чайник способен осуществить до 15 тыс. циклов кипячения, то есть около 10 лет постоянного использования. Его хватит не только на приготовление детского питания, но и на годы уютных семейных вечеров с чаем. Корпус гаджета сделан из безопасного высокопрочного стекла. При работе чайника включается яркая внутренняя подсветка. Немаловажно для занятых родителей и то, что крышка чайника открывается на 90 градусов, что позволяет легко наливать в него воду и удобно чистить.