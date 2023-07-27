Выбираем правильные подарки на 8 марта

Прошел главный мужской праздник, и приближается главный женский — а значит, мужчины думают, как достойно ответить на поздравления милых дам. Помогите им в этом, взгляните на нашу подборку, в которую попали только самые нужные вещи.

Смартфон TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition

Умные часы Kieslect Lora

Клавиатура Ugreen Fun+ KU101

Кроссовки Quattrocomforto

Электронная книга DIGMA X1

Мобильный телефон Philips Xenium E227

Смартфон TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition

Смартфон CAMON 19 Pro от TECNO точно придется вам по вкусу. Мы предлагаем обратить внимание на лимитированную версию, вдохновленную творчеством нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. Задняя поверхность модели выполнена с применением технологии Sunlight Drawing – поднесите смартфон к солнечному свету, и перед вами предстанет работа Мондриана “Композиция с красным, синим и желтым”. Разумеется, особенности смартфона не ограничиваются красивым дизайном. Встроенный процессор Helio G96 обеспечит высокую скорость работы даже в самых ресурсоемких приложениях. С 6.8-дюймовым FHD+ экраном картинка будет лучше, а расширенная цветовая гамма подарит насыщенные и глубокие оттенки – это новый уровень визуального восприятия. Благодаря частоте обновления 120 Гц графика в играх будет максимально плавной. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, так что пользоваться девайсом без подзарядки можно долго, а благодаря быстрой зарядке на 33 Вт, ресурс аккумулятора полностью восстанавливается всего за 65 минут. CAMON 19 Pro станет прекрасным подарком для тех, кто ценит эстетику и производительность.

Умные часы Kieslect Lora

Если вы активно следите за своим здоровьем, подарите себе смарт-часы Lora от Kieslect. В часах установлено 70 различных режимов тренировок на любой вкус. Различные трекеры помогут мониторить качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, а также прочие параметры женского здоровья, а приложение GloryFit будет отслеживать ваш прогресс. 1.32-дюймовый AMOLED-дисплей оснащен функцией Always On Display, так что вы не пропустите ничего важного. Отвечайте на звонки прямо с часов через встроенный микрофон, а Bluetooth 5.2 обеспечит стабильную связь на расстоянии до 8 метров. Голосовой ИИ-помощник окажется полезен во время тренировок – например, чтобы настраивать и слушать музыку. Алюминиевый корпус выполнен в розовом цвете, а влагозащита IP68 позволяет нырять на глубину до 6 метров. В комплекте имеется также два сменных ремешка – магнитный и силиконовый. Умные часы Lora подойдут тем, кто ищет элегантность и удобство.

Клавиатура Ugreen Fun+ KU101

Украсьте свое рабочее пространство с клавиатурой Fun+ KU101 от Ugreen. Пластиковый корпус в нежных пастельных цветах радует глаз, клавиатура поддерживает 4 уровня подсветки и 15 вариантов цветовых эффектов. Чувствительные клавиши обладают минимальной задержкой отклика, так что работать с девайсом удобно, команды выполняются быстро. Легко управлять яркостью, звуком, музыкой. Эргономичный наклон клавиатуры относительно стола снимает нагрузку на запястье. Подключить ее можно как через провод Type-C, так и через Bluetooth 5.0. При долгом отсутствии команд Fun+ автоматически переходит в спящий режим, чтобы сохранить заряд аккумулятора. Девайс станет прекрасным подарком для деловых леди.

Кроссовки Quattrocomforto

Весна несомненно ассоциируется с обновлением — в том числе обновлением гардероба. Природа постепенно выходит из зимней спячки, а теплые пуховики и меховые ботинки отправляются обратно в шкаф. Если вас не слишком интересует техника, хорошим праздничным подарком станут белые кроссовки Quattrocomforto – универсальный предмет гардероба, который открывает пространство для полета фантазии при составлении модных образов. Кожаный верх подойдет для любой погоды и сделает носку комфортной, а полиуретановая подошва подарит легкость при ходьбе. Идеальная пара, чтобы сделать первый шаг навстречу весне!

Электронная книга DIGMA X1

Если же вы больше любите читать, порадуйте себя личной библиотекой. Для этого совсем не нужно тратиться на стопки книг – достаточно заказать электронную читалку X1 от DIGMA. X1 поддерживает популярные текстовые форматы и дает возможность читать с 6-дюймового экрана с разрешением 758x1024 пикселей. Технология E-Ink HD убедительно имитирует обычную книжную страницу, глаза не устаают даже при долгом чтении. Встроенная память на 4 Гб позволит загрузить целую библиотеку книг, а если вдруг этого не хватит – в X1 предусмотрен слот для карты microSD до 32 Гб. Энергия аккумулятора книги тратится, в основном, при перелистывании страниц, так что аккумулятора емкостью 1500 мАч хватит на неделю чтения без подзарядки. X1 обладает компактными размерами и весит всего 160 г, поэтому читать теперь можно будет где и когда угодно.

Мобильный телефон Philips Xenium E227